Samsung Galaxy S8 et S8+ : des mises à jour plus rares à partir de maintenant

Samsung modifie le rythme des mises à jour des Samsung Galaxy S8 et S8+. Les mises à jour de sécurité auront désormais lieu tous les trois mois.

Après trois ans de bons et loyaux services, Samsung va ralentir le rythme des mises à jour pour les Samsung Galaxy S8 et S8+. Un choix attendu du constructeur coréen qui, le mois dernier, a cessé de mettre à jour les Samsung Galaxy S7 et S7 Edge.

Une mise à jour mensuelle qui devient trimestrielle

L’abandon des Samsung Galaxy S8 se prépare donc doucement. Samsung indique en effet depuis son site web qu’il modifie le rythme des mises à jour de sécurité de ses fleurons de 2017, après trois ans de commercialisation. Dorénavant, les mises à jour de sécurité auront lieu tous les trois mois, alors qu’elles étaient mensuelles jusque-là.

Si Samsung reproduit le même schéma qu’avec les Galaxy S7, nous pouvons alors nous attendre à la fin totale du support des Galaxy S8 dans un an tout rond. Le Samsung Galaxy Note 8 devrait lui aussi, logiquement, passer à un rythme de mise à jour similaire à celui des Galaxy S8 à partir du mois de septembre 2020, soit trois ans après sa sortie.

Trois ans de support, mais pas d’Android 10

Après trois ans d’existence, les Samsung Galaxy S8 auront connu Android 7, Android 8 et Android 9, mais pas Android 10. Il faut toutefois saluer les patchs de sécurité réguliers pendant toutes ces années..