Huawei dévoile une nouvelle édition de son P30 Pro… aux couleurs du P40

Huawei a officialisé la nouvelle édition de son P30 Pro de l'an dernier. Ce nouveau modèle, toujours doté des services Google, est un simple nouveau coloris de l'appareil lancé en début d'année dernière.

Comme prévu, Huawei a finalement présenté ce lundi en Allemagne une nouvelle version de son smartphone haut de gamme de l’an dernier, le Huawei P30 Pro. Une nouvelle version qui se limite en fait à un nouveau coloris pour ce smartphone qui reste aujourd’hui le dernier haut de gamme à profiter des services Google.

Comme la version lancée il y a désormais plus d’un an, ce Huawei P30 Pro New Edition embarque en effet les services mobiles de Google ainsi que le Play Store et l’ensemble des applications de l’éditeur d’Android. On retrouve également le même design et les mêmes caractéristiques que sur le Huawei P30 Pro lancé début 2019 avec un écran Oled de 6,47 pouces, une puce Kirin 980 et un module avec trois appareils photo au dos dont un principal de 40 mégapixels, un ultra grand-angle de 20 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom hybride x10.

Un nouveau coloris silver frost

En fait c’est véritablement sur le coloris que ce Huawei P30 Pro innove. En effet, l’an dernier, Huawei n’avait proposé au lancement que des coloris noir, blanc nacré et bleu clair. Quelques mois plus tard, à l’automne, le constructeur chinois lançait deux déclinaisons — qui embarquaient pour l’occasion EMUI 10 — avec des couleurs mystic blue et mysti lavender. Deux modèles qui avaient également la particularité d’avoir un dos en parti en verre dépoli.

Sur cette nouvelle version du P30 Pro, Huawei propose trois nouvelles teintes : noir, aurora et silver frost. C’est surtout la version silver frost grise qui nous intéresse ici, puisqu’elle n’avait pas encore été annoncée par Huawei. On notera qu’elle a déjà été utilisée par le groupe chinois sur ses P40 et P40 Pro. Du côté de la RAM et du stockage, on retrouve une configuration déjà connue avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage.

Pour l’heure, ce Huawei P30 Pro New Edition n’a été annoncé qu’en Allemagne où il est proposé au tarif de 749 euros. À titre de comparaison, le smartphone avait été lancé initialement à 1099 euros en version 8/256 Go, mais on le trouve désormais à moins de 700 euros avec une configuration identique. Interrogé, Huawei nous a indiqué ne pas avoir d’informations quant à une sortie du smartphone en France.