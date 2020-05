Pourquoi l’OPPO Find X2 Pro est le smartphone le plus équilibré du moment

Commercialisé en France il y a quelques jours, l’OPPO Find X2 Pro se positionne déjà comme le smartphone premium incontournable de 2020. On vous explique comment en 5 points.

Cette année, OPPO a fait des merveilles avec l’OPPO Find X2 Pro. Le constructeur est parvenu à livrer l’un des smartphones haut de gamme les plus équilibrés du moment. Il faut dire que l’OPPO Find X2 Pro a de nombreux atouts dans sa manche, aussi bien au niveau des performances que du design ou de la photographie. Voici les 5 points sur lesquels il se démarque.

Un design définitivement premium

Puisqu’il embarque une magnifique dalle OLED de 6,7 pouces à la définition de 3 168 × 1 440 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’OPPO Find X2 Pro a tenu à la mettre le plus en avant possible. C’est pourquoi cet écran dispose de bords incurvés et surtout d’un poinçon en haut à droite en lieu et place d’une encoche classique, afin d’étendre au maximum la surface d’affichage. Vous n’aurez donc aucune peine à profiter pleinement de vos vidéos sur l’OPPO Find X2 Pro.

Cela étant dit, c’est surtout au niveau du dos qu’OPPO a tenu à trancher avec le design classique des smartphones en 2020. Loin du traditionnel dos en verre, l’OPPO Find X2 Pro mise sur du cuir vegan dans sa version Orange. Dans le coloris noir, disponible dans la boutique de Bouygues Telecom, sa coque est céramique haute-densité. Un matériau solide, brillant, mais qui prend un peu moins les traces de doigts que le verre et qui affirme le rang de smartphone premium du Find X2 Pro. La qualité de ses finitions et ses divers détails couleur or, tels que le module photo, lui donnent un cachet plus luxueux.

Déjà paré pour la 5G

Si l’enveloppe extérieure de l’OPPO Find X2 Pro fait briller les yeux, le cœur du téléphone a aussi de quoi faire tourner les têtes. L’OPPO Find X2 Pro s’appuie ainsi sur un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et 12 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, c’est simple : c’est l’un des smartphones les plus puissants du marché, mais aussi l’un des premiers smartphones à être compatible avec la 5G. Avec une telle configuration, vous ne souffrirez donc d’aucun ralentissement lors de votre usage du OPPO Find X2 Pro, même lorsque vous jouerez à des titres en 3D.

Avec ses 512 Go de stockage interne, vous n’aurez aucun problème à enregistrer toute votre musique et même une saison complète de votre série préférée sans risquer d’engorger la mémoire de l’OPPO Find X2 Pro.

Un module photo très polyvalent

La dimension photographique d’un smartphone est devenue l’un des principaux arguments d’achat. Un point sur lequel OPPO ne lésine pas tant la qualité de ses modules photo s’est améliorée avec le temps. L’OPPO Find X2 Pro peut ainsi compter sur un triple capteur dorsal composé comme suit :

un capteur principal de 48 mégapixels (f/1,7)

une caméra ultra grand-angle de 48 mégapixels (f/2,2)

un téléobjectif de 13 mégapixels avec zoom optique 5x et hybride 10x

Grâce à la très bonne luminosité de sa caméra principale, l’OPPO Find X2 Pro délivre des photos détaillées et nettes, de jour comme de nuit. Un rendu de précision favorisé par un zoom hybride 10x efficace.

Une autonomie réellement à toute épreuve

Avec une fiche technique aussi musclée, l’OPPO Find X2 Pro nécessite une bonne endurance. Et de ce côté-là, OPPO n’a pas failli à sa tâche. Son smartphone haut de gamme peut compter sur une batterie de 4 260 mAh pour lui assurer une bonne autonomie. Cette dernière dépasse aisément la journée complète d’utilisation, même à forte intensité.

D’autant qu’OPPO a considérablement réduit le temps de chargement du téléphone grâce à l’ajout d’un chargeur rapide 65 W. Il ne faut qu’une trentaine de minutes pour que l’OPPO Find X2 Pro atteigne une charge complète. Un record en la matière pour un appareil grand public.

Le renouveau de ColorOS 7

Face à l’excellence technique de son téléphone, OPPO aurait pu facilement se reposer sur ses lauriers. Pour autant, le constructeur a préféré s’assurer que la dimension logicielle de son OPPO Find X2 Pro soit tout aussi soignée que le reste du smartphone. ColorOS 7 a ainsi été entièrement retravaillé afin de proposer une interface intuitive et complète.

Plus simple à comprendre au quotidien, ColorOS 7 dispose désormais de fonctions incontournables comme un mode sombre, un tiroir d’applications ou encore la navigation gestuelle.

