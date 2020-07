Vous préférez la charge rapide ou une grosse autonomie sur votre smartphone ?

Pour compenser l'autonomie des smartphones, les constructeurs déploient des charges rapides de plus en plus... rapides. Cela ne se fait pas sans quelques sacrifices néanmoins. Quel est pour vous le compromis idéal ?

À défaut de trouver une nouvelle technologie de batterie plus efficace — à base de graphène par exemple –, les constructeurs de smartphones sont contraints de composer avec les accus Lithium-ion traditionnels et de trouver des subterfuges pour pallier certains manques d’autonomie.

Chaque marque opte pour des solutions différentes, que ce soit en augmentant la taille des batteries, en ajoutant de la charge sans fil ou alors en améliorant la vitesse de charge. C’est ce dernier point qui est le plus souvent mis en avant en 2020 avec des puissances pouvant monter jusqu’à 120 W chez Xiaomi ou encore 125 W chez Oppo et Realme.

Seulement voilà, intégrer une charge rapide, ce n’est pas anodin. Pour éviter tout danger à la fois pour la durée de vie de la batterie et pour l’utilisateur, un système de charge rapide nécessite bien souvent d’ajouter des capteurs de température, éventuellement des éléments de refroidissement comme des caloducs ou des chambres à vapeur, mais aussi de compartimenter la batterie. Tant de composants qui prennent de la place au sein du châssis et qui demandent donc de produire des smartphones plus épais et plus lourd, ou de grignoter sur l’élément le plus imposant : la batterie elle-même.

Asus expliquait par exemple que pour intégrer la charge rapide à 40 W sur le Zenfone 6 plutôt qu’une charge à 18 W, il aurait fallu réduire la capacité de sa batterie de 5000 à 4000 mAh, ou augmenter les dimensions de l’accumulateur pour s’approcher de la taille d’une pile de 6000 mAh pour une capacité de 5000 mAh.

En ce qui vous concerne, quelle est votre préférence ? Un smartphone doté d’une grosse batterie — et donc d’une meilleure autonomie — avec une charge plus traditionnelle (18 à 25 W), ou un smartphone avec une batterie légèrement moins grosse, mais capable de se recharger presque complètement en quelques minutes ?

Comme toujours, n’hésitez pas à justifier votre choix dans les commentaires et à en débattre — dans le calme. Vos avis nous intéressent toujours.