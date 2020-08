Huawei P30 ou téléviseur 4K : c’est le grand déstockage de la rentrée chez Electro Dépôt

À quelques jours de la rentrée, Electro Dépôt vide ses stocks. L’occasion de faire de très bonnes affaires sur des produits high-tech, comme le Huawei P30, le le Matebook D15, le Galaxy A41 ou encore le téléviseur 4K TCL 55C715.

La rentrée est un moment clé de l’année où l’on a toujours besoin de s’équiper. Electro Dépôt l’a bien compris et propose dans les prochains jours de nombreux bons plans sur des smartphones, des PC, des téléviseurs ou des objets connectés. Attention, pour certains de ces bons plans, le nombre de pièces mis en vente est limité. Autant dire que les meilleures affaires – que nous avons sélectionnées ci-dessous – peuvent disparaître rapidement.

Le Huawei P30 à 397 euros

Après plus d’un an de commercialisation, faut-il encore présenter le Huawei P30 ? C’est le smartphone haut de gamme compact par excellence. Il possède en effet un écran Oled de 6,1 pouces, ce qui le place aujourd’hui dans la catégorie des « petits gabarits ». Un créneau de plus en plus délaissé par les constructeurs. À ce titre, sa prise en main est excellente avec son alliage de verre et de métal et son lecteur d’empreinte placé sous l’écran. C’est aussi l’un des derniers appareils à disposer d’une prise jack.

Quant au reste, le Huawei P30 possède tout ce que l’on peut attendre d’un smartphone haut de gamme. Il est excellent en photo avec son triple capteur. Ses performances sont encore largement suffisantes pour faire tourner n’importe quelle application. Enfin, son autonomie de deux jours est dans la moyenne haute de nos tests. Un très bon appareil qui vieillit bien et qui est capable de tenir quelques années sans faiblir.

Généralement vendu aux alentours de 450 euros, le Huawei P30 se trouve aujourd’hui au prix de 397,65 euros (dans sa version bleue et avec une coque) chez Electro Dépôt. Attention toutefois, Electro Dépôt ne compte mettre en vente que 782 pièces.

Le Huawei Matebook D15 (2020) à 449,94 euros (après ODR)

Si vous êtes à la recherche d’un bon PC pour moins de 500 euros pour cette rentrée, le nouveau Matebook D15 de Huawei est sans aucun doute une excellente affaire. Il s’agit PC très fin (16,9 mm), léger (1,53 kg) et doté d’un bel écran de 15 pouces (de définition Full HD) aux bordures très fines.

Le design est soigné, les finitions sont aux rendez-vous (on apprécie le capteur d’empreinte sur le bouton de mise en marche) et sa connectique comporte exactement ce qu’il faut pour un étudiant : 3 ports USB Type-A, 1 port USB Type-C, 1 port HDMI standard et une prise jack.

Ce PC sous Windows 10 est également très bien équipé. Il embarque en effet un processeur AMD Ryzen 5 3500U, un SSD de 256 Go ainsi que 8 Go de RAM. Une configuration particulièrement solide pour des tâches bureautiques.

Le Huawei Matebook D15 2020 est vendu pour la rentrée au prix de 499,94 euros sur le site web d’Electro Dépôt. Mais il bénéficie d’une offre de réduction de 50 euros à récupérer sur le site de Huawei, ce qui fait chuter son prix final à 449,94 euros. Attention, là encore le nombre d’appareils mis en vente est limité : seulement 668 pièces sont disponibles en France.

Le téléviseur 4K TCL 55C715 à 498,89 euros

2020 est sans conteste l’une des meilleures années pour s’équiper d’un téléviseur 4K. Les prix ont beaucoup chuté et la qualité des appareils de milieu de gamme s’est considérablement accrue. Ce téléviseur 4K C715 de 55 pouces de chez TCL en est la meilleure preuve. Il embarque tout ce que l’on peut attendre d’un bon téléviseur 4K en 2020 : technologie QLED (via un système de rétroéclairage Edge-LED), support de toutes les normes HDR, temps de réponse de 10 ms et interface sous Android TV.



Généralement affiché au prix de 600 euros, il est aujourd’hui disponible chez Electro Dépôt à 498,89 euros. Pour arriver à ce prix, il faut remplir l’ODR sur le site de TCL. Elle permet alors de faire baisser le prix initial (de 598,89 euros) de ce téléviseur de 100 euros.

Le Samsung Galaxy A41 à 276 euros

Avec le Galaxy A41, Samsung démontre qu’il sait soigner ses smartphones d’entrée de gamme. Ce « petit » appareil de 6,1 pouces possède en effet un design particulièrement réussi, un appareil photo efficace et une autonomie de marathonien. Samsung a, par ailleurs, eu le bon goût d’y intégrer un écran Oled de très bonne qualité. En revanche, il faudra faire quelques concessions sur les performances, ce Galaxy A41 n’a pas été conçu pour le jeu vidéo.

Lancé il y a quelques semaines à 299 euros, son prix commence déjà à fondre chez Electro Dépôt. Comptez en effet 276,88 euros, que ce soit en coloris blanc, bleu ou noir.

Le Xiaomi Redmi 9A à 99 euros

Les smartphones à moins de 100 euros sont généralement des appareils que l’on déconseille. Ils ont en effet tendance à faire des compromis trop importants sur l’écran ou les performances. Le Xiaomi Redmi 9A, vendu ici moins de 100 euros, affiche pourtant une proposition intéressante : à condition de ne pas trop être regardant (c’est un euphémisme) sur les photos ou les performances, c’est un appareil qui possède un bon écran (Full HD, une rareté dans cette gamme de prix), un design correct et une autonomie généreuse.

Peut-on en demander plus à un smartphone d’appoint comme celui-là ? Non et c’est pourquoi on vous le recommande. D’autant plus qu’il est vendu aujourd’hui 99,98 euros chez Electro Dépôt alors qu’il est habituellement affiché aux alentours de 120, voire 150 euros.

Le pèse-personne connecté Xiaomi Mi Body Composition à 24,98 euros

La Xiaomi Mi Body Composition est une balance connectée capable de prendre en compte des objets (et/ou votre corps gracieux) allant de 100 grammes à 150 kilos. Si cette balance affiche bien le poids quand on met quelque chose dessus, c’est surtout les informations qui apparaissent dans l’application qui se révèlent intéressantes : masse musculaire, masse osseuse, IMC, taux de graisse corporelle ou encore humidité. Évidemment, il est possible de suivre l’évolution de tous ces indicateurs dans le temps.

Cette balance connectée est disponible aujourd’hui chez Electro Dépôt au prix de 24,98 euros. C’est près de 10 euros de moins que son prix habituel.