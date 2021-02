Microsoft Surface Duo : le smartphone unique dédié à la productivité est déjà disponible à la Fnac

Près d'un an et demi après son annonce, le Surface Duo de Microsoft est finalement disponible en France. Et malgré ce décalage entre l'annonce et la sortie, il reste l'un des téléphones récents les plus surprenants du marché.

Absent du marché des smartphones depuis maintenant plusieurs années, Microsoft signe son grand retour avec le Surface Duo, un appareil unique en son genre. Alors que les smartphones pliants sont le nouveau filon à explorer pour les constructeurs, Microsoft s’imprègne de cette tendance tout en la détournant. Le Surface Duo est ainsi un téléphone pliant, mais il a la particularité d’intégrer deux écrans séparés par une charnière plutôt qu’un seul.

Annoncé à la fin de l’année 2019, le Microsoft Surface Duo est enfin disponible sur le marché français au prix de 1549 euros dans la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Lorsqu’il est équipé de 256 Go de stockage, son prix passe à 1649 euros.

Une approche différente du smartphone pliant

Vous l’aurez remarqué, le Surface Duo de Microsoft est unique en son genre. Lorsqu’il est plié, rien ne laisse présager qu’il s’agit d’un smartphone. Il n’y a ni capteurs photo ni écrans de visible, seulement un logo Microsoft sur la coque en verre. En revanche, déplié, le Surface Duo laisse apparaître ses deux dalles AMOLED de 5,6 pouces ainsi qu’un unique capteur photo de 11 mégapixels. Cette approche permet au Surface Duo d’être relativement léger et compact compte tenu de sa physionomie : il pèse 250 grammes et ne mesure que 9,9 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé (4,8 mm ouvert).

Chaque volet du Surface Duo possède donc son propre affichage. Vous pouvez ainsi l’utiliser comme un livre, avec les deux écrans face à vous, ou alors de façon plus traditionnelle avec un seul écran en l’ouvrant complètement. En effet, la charnière utilisée par Microsoft vous permet de plier le téléphone dans un sens comme dans l’autre. Il est même possible de s’arrêter sur des positions intermédiaires, et le positionner ainsi comme un ordinateur portable.

L’accent mis sur la productivité

Le Surface Duo dispose d’un format original, mais très bien exploité par Microsoft afin d’améliorer sa productivité. En effet, chaque écran peut fonctionner de manière indépendante avec sa propre application. Les utilisations sont très nombreuses, et c’est à chacun de trouver la meilleure utilisation possible. Par exemple, vous pouvez afficher simultanément une boîte mail ainsi qu’un fichier en PDF que vous venez de télécharger. Côté divertissement, le double écran permet entre autres de naviguer sur Twitter tout en regardant une vidéo sur YouTube.

Microsoft a ainsi peaufiné la recette d’Android (en version 10) pour l’adapter à la forme si particulière du Surface Duo. Le téléphone propose ainsi plusieurs modes de fonctionnement selon le type d’application affiché, et la façon dont est pliée la charnière. Par exemple, en ouvrant complètement le Surface Duo, un des écrans se met en veille tandis que l’autre fonctionne. Il est également possible de regarder un film en profitant de la charnière pour placer l’écran utilisé au bon angle. Enfin, taper du texte devient plus facile sur son téléphone si l’un des deux écrans affiche un clavier étendu sur un écran, comme le ferait un PC portable.

Une fiche technique suffisante

Le Surface Duo ne profite pas de la fiche technique la plus dernier cri, néanmoins elle est tout à fait cohérente avec l’expérience proposée par Microsoft. À l’intérieur, on trouve donc un processeur Snapdragon 855 (le haut de gamme de 2019), 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage selon la version. Surtout, Microsoft annonce avoir travaillé main dans la main avec Qualcomm pour optimiser l’utilisation du Snapdragon 855 avec un double écran.

Côté batterie, le Surface Duo est équipé d’un accumulateur de 3577 mAh qui lui permet d’encaisser une journée d’utilisation. Enfin, l’unique capteur de 11 mégapixels est davantage destiné à la visioconférence qu’à la photographie avancée. Microsoft oblige, la caméra est conçue pour fonctionner parfaitement avec Microsoft Teams ou Skype pour capturer et diffuser de la vidéo en 1080p à 30 images par seconde.

Un OVNI disponible pour tous

Le Surface Duo signe le grand retour de Microsoft sur le marché des smartphones, et avec un produit particulièrement innovant. À mi-chemin entre le smartphone et l’ordinateur 2-en-1, le Surface Duo vient chambouler l’usage que l’on a du smartphone. Son format et les optimisations logicielles conviendront parfaitement aux utilisateurs qui ont l’habitude de travailler sur leur téléphone, voire à ceux qui trouvent simplement qu’utiliser une application à la foi n’est pas suffisant.

Le Microsoft Duo est disponible depuis le 18 février sur le site de la Fnac au prix de 1549 euros pour la version 128 Go, et 1649 euros pour la version 256 Go. La Fnac propose également divers accessoires pour le Surface Duo, telle que la coque de protection officielle, ou encore le Surface Pen, compatible avec le nouveau smartphone de Microsoft.