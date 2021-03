Un gadget conçu pour transformer la chaleur de votre corps en énergie pour votre smartphone

Pourra-t-on un jour utiliser notre corps comme une batterie pour nos appareils électroniques ? Des chercheurs se sont penchés sur la question avec un début de prototype.

C’est ce que l’on appelle la conduction thermique de votre corps : pour maintenir une température constante de 37 degrés, votre corps doit réguler un équilibre étroit entre le gain de chaleur et la perte de chaleur. Et comme votre corps n’est pas aussi efficace, vous perdez environ 75 % de l’énergie qu’il produit sous forme de chaleur. Une équipe de scientifiques s’est donnée comme mission d’utiliser cette chaleur gaspillée.

Transformer la chaleur du corps en énergie électrique

Le gadget, appelé générateur thermoélectrique (TEG en anglais), transforme directement la chaleur de votre corps en énergie électrique. Les scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder aux États-Unis, à l’origine de l’appareil, ont testé leur TEG sous la forme d’un petit anneau. Ce minuscule générateur pourrait théoriquement avoir la taille d’une montre ou même d’une bague, en fonction de la puissance que vous souhaitez générer.

Voici comment cela fonctionne : tout d’abord, vous devez porter le gadget sur vous. Vous devez vous assurer simplement qu’il entre en contact avec votre peau. Un circuit flexible et malléable à l’intérieur de l’appareil convertit ensuite la chaleur de votre corps en électricité. On parle de générateur thermoélectrique, car il récupère son énergie grâce à la différence de température entre votre corps et la température extérieure ambiante.

L’ensemble est conçu pour ne pas se « casser » lorsque vous le portez. Le TEG est donc extensible et résistant, tout comme votre peau. Cela signifie que vous pouvez le porter dans toutes sortes de conditions sans l’abîmer. La partie qui touche votre peau transforme votre chaleur en énergie, l’autre côté (qui fait face à votre peau) emmagasine l’énergie solaire grâce à de mini cellules.

À en croire l’équipe en charge de ce projet à l’Université du Colorado à Boulder, « À l’avenir, nous voulons être en mesure d’alimenter vos appareils électroniques portables sans avoir à charger leur batterie ». Leur objectif est de rendre nos appareils aussi bon marché et fiables que possible, tout en ayant un impact aussi proche que possible de zéro sur l’environnement.

Est-ce que ça suffit pour charger un smartphone ? Pour le moment, pas vraiment. Le TEG ne produit pas beaucoup de puissance, même si vous portiez une sorte de combinaison entière composée de leurs gadgets. Un adulte, par exemple, produirait 0,361 Watt. On est loin de la charge rapide de nos smartphones qui dépasse les 60 Watts désormais, tandis qu’une charge classique se fait à une puissance d’environ 10 Watts. D’après ce document, la puissance thermique libérée par un corps humain au repos dans les conditions de vie courante est de l’ordre de 100 Watts. Il faudrait donc récupérer toute la chaleur émise (ou se mettre un peu plus au sport pour générer davantage de chaleur).

Pas d’application avant de nombreuses années

Ce projet pourrait mener à de vrais produits commercialisés dans 5 à 10 ans d’après l’équipe de scientifiques. Quelles formes auraient ces gadgets ? La forme d’un t-shirt ou une pellicule de peau artificielle qui se comporterait comme de la vraie peau humaine… qui sait ?