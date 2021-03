OPPO Find X3 Pro : cette offre permet de cumuler prix attractif et bonus de précommande chez SFR

L'OPPO Find X3 Pro a été officialisé il y a quelques jours, mais il est déjà considéré comme l'un des meilleurs smartphones de l'année 2021. Jusqu'au 29 mars, il est disponible chez SFR avec une belle offre de précommande ainsi qu'un tarif attractif permis par les forfaits 5G de l'opérateur.

Si vous n’êtes intéressé que par des smartphones qui sortent du lot, l’OPPO Find X3 Pro a de quoi vous convaincre. En effet, le dernier flagship d’OPPO s’approche de la perfection en proposant une fiche technique particulièrement équilibrée qui frôle le sans-faute.

Jusqu’au 29 mars, toute précommande du OPPO Find X3 Pro vous permet d’obtenir près de 450 euros de cadeau après avoir rempli une simple offre de remboursement. L’avantage, c’est que cette offre est compatible avec le prix avantageux de l’OPPO Find X3 Pro pratiqué par SFR lors de la souscription à un forfait.

L’OPPO Find X3 Pro déjà à prix réduit

Lorsqu’il est vendu seul, l’OPPO Find X3 Pro est affiché à 1149 euros. En passant par SFR, il est possible de l’obtenir à 279 euros seulement en achat immédiat (avec une mensualité de 8 euros par mois pendant deux ans) et de cumuler l’offre de précommande. Cette dernière permet d’obtenir gratuitement une OPPO Watch 46 mm, un chargeur sans fil AirVOOC de 45 watts et une coque en kevlar. La condition pour en profiter est de remplir cette offre de remboursement.

Pour obtenir l’OPPO Find X3 Pro à un prix si avantageux, il est nécessaire de souscrire au forfait 100 Go de SFR. Il s’agit d’un forfait haut de gamme, qui comprend chaque mois :

100 Go de données 4G et 5G, utilisables depuis la France, mais aussi l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et DOM

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Le forfait 100 Go de SFR est proposé au prix de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros avec un engagement de 24 mois.

Il faut également noter que les OPPO Find X3 Neo et Find X3 Lite profitent eux aussi d’une offre de précommande et d’un tarif avantageux.

L’OPPO Find X3 Neo est à 99 euros (+8 €/mois) avec un forfait SFR 100 Go. Une montre connectée OPPO Watch 41 mm est offerte pour la précommande.

L’OPPO Find X3 Lite est à 39 euros (sans mensualités) avec un forfait SFR 100 Go. Une paire d’écouteurs sans fil OPPO Enco X sont offerts pour la précommande.

Un capteur photo inédit

Sans surprise, l’OPPO Find X3 Pro est un smartphone particulièrement doué quand il s’agit de prendre des photos. La quadruple caméra offre une importante polyvalence à l’utilisateur, d’autant que chacun de ces capteurs est d’excellente qualité. Le capteur principal par exemple est capable de prendre des photos avec bonne gestion des détails et de la plage dynamique, même de nuit. Les couleurs retransmises sont également vives, ce qui a l’avantage de fournir des clichés flatteurs, surtout lorsqu’on les partage sur les réseaux sociaux.

Surtout, l’OPPO Find X3 profite d’une caractéristique unique : un mode microscope permit par un capteur dédié. Ce capteur de 3 mégapixels offre un grossissement x25 du sujet. Pour l’utiliser, il suffit de le coller à la surface de l’objet que l’on souhaite capturer. Un astucieux cercle lumineux qui entoure le capteur vient éclairer la scène de façon suffisante. Le résultat donne vraiment l’impression de tenir un microscope dans sa poche, avec un point de vue au plus proche des surfaces et une perspective inédite.

La panoplie de l’ultra haut de gamme, et même plus

L’OPPO Find X3 Pro est un vrai smartphone ultra haut de gamme, c’est-à-dire qu’il propose le meilleur sur tous les segments. À commencer par l’écran AMOLED de 6,7 pouces, qui propose à la fois une définition élevée (QHD+) ainsi qu’un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La dalle est ainsi très confortable à utiliser, d’autant qu’elle dispose également d’une luminosité élevée permettant une lecture aisée en plein soleil.

Pour le processeur, OPPO s’est tourné sans surprise vers le Snapdragon 888. Il s’agit du dernier processeur ultra haut de gamme de Qualcomm, et logiquement le plus puissant que l’on puisse trouver sur Android. À l’usage, tous les jeux et applications se lanceront rapidement, et sans ralentissement lors de l’utilisation. Les 12 Go de RAM sont très pratiques lorsqu’il s’agit de naviguer entre plusieurs applications sans avoir à les recharger entièrement.

Enfin, l’OPPO Find X3 Pro profite de la meilleure charge rapide du moment. Mesurée à 65 watts, elle permet au téléphone de passer de 5 à 95 % de batterie en 30 minutes seulement. Si vous avez toujours un chargeur à portée de main, il est quasiment impossible de tomber à plat avec l’OPPO Find X3 Pro tant la charge est rapide. La charge sans fil est également de la partie, et elle aussi est très rapide puisqu’elle est mesurée à 30 watts.