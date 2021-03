Anniversaire AliExpress : plusieurs smartphones en promo comme le Redmi Note 10 à 145 €

AliExpress s’apprête à souffler sa onzième bougie. Et pour l’occasion, le site marchand dégaine de nombreuses promotions sur une myriade de produits tech’, dont une large sélection de smartphones. Voici un aperçu des bonnes affaires qu’il sera possible de réaliser dans les prochains jours.

Cela fait maintenant onze ans qu’AliExpress a posé ses valises sur le Web pour proposer des prix bas sur de très nombreux produits tech, allant du robot-aspirateur en passant par les smartphones. Et pour célébrer ce onzième anniversaire, la célèbre marketplace a décidé de mettre les petits plats dans les grands en lançant une vague de promotions via plusieurs codes promos, et ce dès le week-end prochain. Pour vous aider à vous préparer, voici quelques exemples des meilleures affaires à réaliser.

Le Redmi Note 10 à 145 euros au lieu de 167 euros

Le design du Redmi Note 10 ressemble beaucoup à celui du Redmi Note 9. Cela dit, de nombreux changements surviennent au niveau de l’écran. En effet, le Redmi Note 10 opte pour un écran Super AMOLED de 6,64 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels, avec un poinçon centré. Le taux de contraste est infini tandis que la colorimétrie et la luminosité sont maîtrisées.

Le Redmi Note 10 peut compter sur une puce Snapdragon 678 ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Une configuration qui lui permet de rester fluide dans la navigation quotidienne ainsi que dans les tâches basiques. Pour ce qui est de l’autonomie, le Redmi Note 10 embarque une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le smartphone est ainsi capable d’encaisser une journée et demie d’usage sans flancher.

À l’occasion de l’anniversaire d’AliExpress, le Redmi Note 10 dégringole à 145 euros au lieu de 167 euros, grâce à un coupon vendeur de 2 euros ainsi qu’au code promo PASSION20 à renseigner au moment de la commande. Expédié depuis un entrepôt espagnol, le Redmi Note 10 est livré en une semaine.

En savoir plus sur le Redmi Note 10 à 145 euros PASSION20

Le Poco X3 à 179 euros au lieu de 199 euros

Le Xiaomi Poco X3 est un smartphone milieu de gamme qui défie les téléphones premium sans ciller. Son écran LCD de 6,67 pouces offre un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz, une caractéristique que l’on retrouve rarement sur ce segment tarifaire. À l’intérieur, on retrouve un SoC Snapdragon 732G, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une fiche technique solide, capable de faire face à tous les usages.

La partie photo est elle aussi bien pensée puisqu’on fait face à un module à quadruple capteur (64 + 13 + 2 + 2 mégapixels), ce qui assure une grande polyvalence. Tout ce petit monde est alimenté par une batterie de 5 160 mAh qui permet au téléphone de tenir une journée complète, et ce même avec le mode 120 Hz.

Proposé habituellement autour de 200 euros, le Poco X3 affiche un prix de 179 euros sur le site d’AliExpress, grâce au code promo PASSION20. Expédié depuis l’Europe, il devrait arriver chez vous moins de 7 jours.

En savoir plus sur le Poco X3 à 179 euros PASSION20

Le OnePlus 8T à 409 euros au lieu de 449 euros

La fiche technique du OnePlus 8T est impressionnante. Il peut compter sur un Snapdragon 865 (compatible 5G), 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Autant dire que le smartphone sait rester fluide dans les tâches basiques comme dans les longues sessions de jeu. Une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide à 65 W, offre quant à elle une belle endurance au téléphone.

En plus de cela, le OnePlus 8T mise sur un magnifique écran AMOLED de 6,55 pouces, à la définition 2 400 x 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dimension photo est gérée par un quadruple capteur dorsal, fort d’une caméra principale de 48 mégapixels. La qualité des clichés est excellente pour cette gamme de prix, et ce quelle que soit la luminosité ambiante.

Le OnePlus 8T profite de l’anniversaire AliExpress pour afficher un prix réduit. Il est ainsi vendu 409 euros au lieu de 449 euros avec le code promo SUPER32840. La livraison n’excède pas une semaine puisqu’il est envoyé depuis un entrepôt espagnol.