Xiaomi Poco X3 Pro : déjà 50 euros de réduction pour cet impressionnant smartphone doté d’un écran 120 Hz

La semaine dernière, Xiaomi a officialisé le Poco X3 Pro, un smartphone qui a l’audace d’embarquer un écran 120 Hz et une fiche technique solide tout en conservant un prix bas.

Une fois encore, Xiaomi affirme sa volonté de proposer le meilleur rapport qualité-prix du moment en matière de smartphone. Le constructeur a ainsi officialisé le Poco X3 Pro, un appareil qui pioche dans les caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans les téléphones premium. Si cela lui permet d’afficher une configuration musclée et bien pensée, le Poco X3 Pro fait le pari osé d’un prix bas.

En effet, le Poco X3 Pro est proposé à 199 euros chez Goboo, un marchand officiel de Xiaomi, dans sa version 6/128 Go. Sa version 8/256 Go a également droit à une réduction de 50 euros et voit son prix passer à 249 euros, au lieu des 299 euros habituels. Mieux, comme il est expédié depuis l’Europe, le Poco X3 Pro jouit de la livraison en une semaine.

Un écran 120 Hz dans un smartphone à 200 euros

Le Poco X3 Pro est un smartphone plutôt grand, puisqu’il embarque un écran de 6,67 pouces. Cette dalle LCD offre une définition Full HD (2 400 x 1080 pixels) et surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une caractéristique très rare sur cette gamme de prix. Autant dire que le Poco X3 Pro garantit un affichage extrêmement fluide dans la navigation. Enfin, la caméra frontale de 20 mégapixels se glisse dans un poinçon situé en haut au centre de l’écran.

Au dos, en verre, se glisse un quadruple capteur photo configuré comme suit :

Capteur principal de 48 mégapixels (f/1,79) ;

Ultra grand-angle de 8 mégapixels, FOV de 119° (f/2,2) ;

Objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4).

Là encore, la grande polyvalence offerte par le Poco X3 Pro est rare sur ce segment tarifaire. Quoi qu’il en soit, le Poco X3 Pro mise sur les bons atouts pour capturer au mieux les scènes désirées.

Un Snapdragon 860 qui met l’accent sur le jeu

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Poco X3 Pro est un smartphone à moins de 200 euros qui fait la part belle aux jeux. La présence du nouveau processeur Snapdragon 860, gravé en 7 nm, promet ainsi une expérience d’utilisation sans le moindre ralentissement, et ce, même dans les jeux 3D très gourmands. Bien entendu, le Poco X3 Pro est tout aussi fluide avec un usage plus classique.

Pour pouvoir jouer aussi longtemps que possible, il est essentiel de pouvoir compter sur une batterie colossale. De ce côté-là, Xiaomi ne déçoit pas puisque le Poco X3 Pro intègre une batterie de 5 160 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le smartphone jouit d’une endurance minimale d’une journée, quel que soit l’usage, tout en se rechargeant complètement en à peine une heure.

Propulsé par MIUI 12 (Android 11), le Poco X3 Pro est compatible avec le Bluetooth 5.0 et le Wi-Fi 6. Il embarque également une prise jack 3,5 mm, ce qui est peu courant sur les téléphones récents.

Le Poco X3 Pro est un smartphone premium avec un petit prix

Outre une fiche technique qui n’a rien à envier à certains smartphones haut de gamme actuels, le Poco X3 Pro peut compter sur un autre avantage indéniable : son prix. Ainsi, dans sa version 6+128 Go, le Poco X3 Pro est proposé à 199 euros sur le site de Goboo, un vendeur officiel de Xiaomi.

Si vous avez besoin de plus de mémoire de stockage, la mouture 8+256 Go affiche elle un prix de 249 euros, ce qui reste très abordable pour un tel flagship-killer.