Xiaomi Poco M6 Pro : moins de 150 € pour ce smartphone avec écran AMOLED 120 Hz pendant les French Days

Un smartphone Ă©quilibrĂ© et suffisamment performant pour les tâches du quotidien moyennant une facture Ă moins de 200 euros, cela existe bel et bien. Le Xiaomi Poco M6 Pro coche les bonnes cases et il se permet en plus d’embarquer un bon appareil photo pour son prix. Pendant les French Days chez Cdiscount, le Poco M6 Pro est disponible Ă seulement 149 euros au lieu de 229,90 euros.

En marge des smartphones Xiaomi, Redmi et Redmi Note, le constructeur chinois propose également dans son catalogue des smartphones Poco, ceux-ci sont conçus afin de proposer des performances élevées au meilleur rapport qualité-prix possible, donc, en faisant des concessions ailleurs. Le Xiaomi Poco M6 Pro fait partie des plus récents smartphones de cette gamme et son prix chute sous les 150 euros grâce aux promotions des French Days.

Le Xiaomi Poco M6 Pro en quelques points

Un écran AMOLED en FHD+ rafraîchi à 120 Hz

Un MediaTek Helio G99-Ultra dans le ventre

Un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisateur optique

Une batterie de 5 000 mAh avec recharge de 67 W

Au lieu de 229,90 euros habituellement, le Xiaomi Poco M6 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă seulement 149 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Un smartphone d’entrĂ©e de gamme aux atouts esthĂ©tiques

Si les Xiaomi Poco jouent d’ordinaire leur va-tout dans le volet performances, le Poco M6 Pro a d’autres atouts, notamment au niveau du design. Ce smartphone joue la carte de l’originalitĂ© en mĂŞlant une finition mate sur la partie infĂ©rieure du dos et une finition brillante sur la partie supĂ©rieure autour d’un bloc photo protubĂ©rant. Il se dote Ă©galement d’un Gorilla Glass 5 et d’une certification IP54 histoire de ne pas nĂ©gliger sa rĂ©sistance face aux maladresses du quotidien.

Pour son grand Ă©cran de 6,67 pouces, le Xiaomi Poco M6 Pro opte pour une dalle AMOLED en dĂ©finition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz, ce qui est plutĂ´t rare dans cette tranche tarifaire. Cela permet de profiter de couleurs vives et d’une navigation fluide en toutes circonstances. Du cĂ´tĂ© de l’autonomie, la batterie de 5 000 mAh permet d’avoir jusqu’Ă deux journĂ©es en usage modĂ©rĂ© tandis que la recharge de 67 W permet de refaire le plein en Ă peine trois quarts d’heure.

Des performances solides, mais pas de 5G

Passons Ă la supposĂ©e carte maĂ®tresse du Xiaomi Poco M6 Pro : le MediaTek Helio G99-Ultra. Quand bien mĂŞme il est incompatible avec la 5G, ce processeur est capable d’assurer toutes les tâches du quotidien : navigation, lancement d’applications, visionnage de vidĂ©os, multitâche, etc… En revanche, lorsqu’il s’agit de faire tourner des jeux gourmands ou des applications plus complexes, ça se complique. Niveau interface, le Xiaomi Poco M6 Pro s’appuie sur la surcouche logicielle MIUI 14 basĂ©e sur Android 13.

Du cĂ´tĂ© de l’appareil photo, le Xiaomi Poco M6 Pro est Ă©quipĂ© de trois capteurs dont un capteur principal de 64 Mpx avec stabilisation optique. Comme d’habitude s’agissant des smartphones de cette tranche tarifaire, c’est le seul capteur sur lequel on puisse vraiment compter, et dans le cas du Xiaomi Poco M6 Pro, on obtient de beaux rĂ©sultats mais seulement lorsque l’environnement est suffisamment lumineux. Quant Ă l’ultra grand-angle de 8 Mpx et au capteur macro de 2 Mpx, ils sont plus anecdotiques.

Afin de comparer le Xiaomi Poco M6 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones à moins de 200 euros du moment.

