Smartphones, aspirateurs ou trottinette : AliExpress lance une grande vague de promotions juste avant les soldes d’été

Une semaine avant le début des soldes d’été, AliExpress donne le coup d’envoi des bons plans à réaliser sur de nombreux produits tech. Tour d’horizon des promotions les plus intéressantes.

Tandis que les soldes approchent à grands pas, les plus impatient·e·s et les plus économes peuvent d’ores et déjà profiter d’une vaste gamme de smartphones, accessoires et autres produits tech à des prix réduits. Dès aujourd’hui, AliExpress lance ses promotions estivales, via une série de codes promo, aussi bien sur des téléphones, comme le Redmi Note 10 5G à 122 euros.

Pour vous aider à vous y retrouver dans ce florilège de réductions, nous avons sélectionné les meilleurs bons plans de la célèbre marketplace.

La meilleure offre :

Le Redmi Note 10 5G à 122 euros au lieu de 142 euros

Pour Frandroid, le Redmi Note 10 « s’appuie sur des bases très solides qui mettent clairement à terre la concurrence des derniers mois ». Ce n’est pas pour rien qu’il a eu la très bonne note de 9/10 lors de son test. Il faut dire que le Redmi Note 10 tranche avec la génération précédente en optant pour un écran Super AMOLED de 6,5 pouces à la définition 2 400 x 1 080 pixels. Cela permet au téléphone de profiter d’un taux de contraste infini, ainsi que d’une colorimétrie et une luminosité parfaitement réglées.

Le Redmi Note 10 5G peut compter sur une fiche technique qui lui assure une fluidité constante dans bon nombre d’usages. Il faut dire qu’il embarque une puce MediaTek Dimensity 700 ainsi que 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Pour l’autonomie, le Redmi Note 10 s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide 33 W. Le smartphone est ainsi capable de supporter une journée et demie d’usage.

Le Redmi Note 10 5G dégringole à 122 euros au lieu de 142 euros chez AliExpress dans le cadre des soldes estivales, avec le code promo AESOLDES20.

Les smartphones :

Le Poco X3 Pro à 110 euros au lieu de 122 euros

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone de milieu de gamme qui titille les flagships. Par exemple, son écran LCD de 6,67 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement adaptatif à 120 Hz et d’une surface d’affichage améliorée grâce à ses bordures fines.

Sous le capot, on déniche un SoC Snapdragon 860, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une imposante batterie de 5 160 mAh est également de la partie, ce qui lui permet de tenir une journée complète avec le mode 120 Hz activé. Le Xiaomi Poco X3 Pro jouit également d’une bonne polyvalence photo grâce à un module à quadruple capteurs (64 + 13 + 2 + 2 mégapixels).

Dans le cadre des soldes estivales, le Poco X3 Pro profite d’un code promo AESOLDES12 qui fait baisser son prix à 110 euros contre 122 euros habituellement.

Le OnePlus 8T à 390 euros au lieu de 415 euros

Le OnePlus 8T est un smartphone haut de gamme avec un prix accessible. Son Snapdragon 865 (compatible 5G), ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de stockage lui offre une configuration solide pour rester fluide en toute circonstance. Sa batterie de 4500 mAh offre une belle endurance, d’autant qu’elle est compatible avec la charge rapide à 65 W.

Le OnePlus 8T embarque un magnifique écran AMOLED de 6,55 pouces, à la définition 2 400 x 1 080 pixels et au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous êtes face à une dalle parfaitement calibrée sur un smartphone à moins de 400 euros. Enfin, la dimension photo repose sur un quadruple capteur dorsal, embarquant notamment une caméra principale de 48 mégapixels. Les clichés obtenus sont d’excellente qualité pour cette gamme de prix, et ce de jour comme de nuit.

Le OnePlus 8T profite d’une baisse de prix chez AliExpress puisqu’il est vendu 390 euros au lieu de 415 euros. Pensez bien à utiliser le code promo AESOLDES25 lors de la commande.

Les objets connectés :

La Mi Box S à 43 euros au lieu de 48 euros

Box TV 4K au rapport qualité-prix maîtrisé, la Mi Box S est la parfaite alternative à la Nvidia Shield TV, l’Apple TV et même au Chromecast, puisqu’elle intègre le Google Cast.

Elle est particulièrement simple à utiliser, notamment grâce à sa télécommande et son interface sous Android TV.

La Xiaomi Mi Box S dans sa version standard avec prise européenne est disponible à 43 euros sur AliExpress au lieu de 48 euros grâce au code promo FRJUNE3. À ce prix-là, on lui pardonne même ses quelques ralentissements dans les jeux 3D les plus gourmands.

Le Drone DJI Mavic Mini 2 à 407 euros au lieu de 437 euros

Le DJI Mavic Mini 2 a su se faire une place de choix sur le segment des drones abordables. Il s’agit en effet d’un drone simple à utiliser qui pèse moins de 250 grammes. Ce qui vous exempte d’une formation ou d’un enregistrement auprès des autorités.

Vis-à-vis de la génération précédente, le DJI Mavic Mini 2 dispose de moteurs plus puissants. Il est donc plus stable face au vent. Il embarque également un système de transmission OcuSync 2.0, que l’on retrouve habituellement sur les appareils haut de gamme. Sa portée culmine désormais à 10 km. Sa télécommande, elle, est bien plus confortable. Enfin, il est désormais possible d’enregistrer en 4K sur une carte mémoire et en Full HD directement sur son smartphone.

Le DJI Mavic Mini 2 tombe à 407 euros chez AliExpress, contre 437 euros en temps normal. Une baisse obtenue grâce au code promo AESOLDES25.

Le Dreame V11 à 215 euros au lieu de 240 euros

Le Dreame V11 est un aspirateur-balai sans-fil avec une fiche technique digne des plus grandes marques du marché. Outre son aspiration puissante, son système de filtration à cinq filtres est très efficace pour empêcher la dispersion de la poussière lors du ménage.

Le Dreame V11 possède une autonomie de 90 minutes d’utilisation d’affilée avant de nécessiter une recharge. Son poids de 3,9 kg le rend suffisamment léger que le ménage ne soit pas inconfortable. De nombreux accessoires, tels qu’une brosse à rouleau, une brosse pour tissu ou encore un suceur plat sont de la partie.

Dans le cadre des soldes estivales, le Dreame V11 tombe à 215 euros contre 240 euros habituellement. Pour obtenir ce prix, il suffit de renseigner le code promo AESOLDES25 lors de la commande.

Le Dreame Bot L10 Pro à 286 euros au lieu de 311 euros

Le Dream Bot L10 Pro est un aspirateur-robot qui mise sur le combo classique brosse rotative + brosse circulaire. Sa force d’aspiration est colossale puisque le Dream Bot L10 Pro aspire avec une puissance de 4 000 Pa, ce qui lui permet de capturer facilement la poussière ou les poils, quel que soit le type de surface.

Le Dreame Bot L10 Pro jouit d’un conteneur à poussière de 570 ml ainsi qu’un récipient à eau de 270 ml. Enfin, la batterie de 5 200 mAh permet au Dreame Bot L10 Pro de faire jusqu’à 2h30 de ménage d’affilée. Son double capteur LiDAR permet au Dreame Bot L10 Pro de naviguer de façon autonome dans un logement en détectant et reconnaissant les obstacles, et ce jusqu’à 8 mètres de distance.

Pour les soldes d’été, le Dreame Bot L10 Pro voit son prix baisser grâce au code promo AESOLDES25 d’AliExpress. Il passe ainsi à 286 euros au lieu de 311 euros.

Les trottinettes :

La Scooter Mi Electric Essential Lite à 243 euros au lieu de 268 euros

Avec la réouverture des lieux publics et le retour des beaux jours, les trottinettes électriques ont de nouveau la côte. Histoire de garder suffisamment d’économies pour profiter d’un ou deux verres en terrasse, le mieux est encore de se tourner vers une solution de mobilité au rapport qualité-prix maîtrisé.

La référence de ce côté est sans conteste la Xiaomi Mi Electric Essential. Elle bénéficie d’une autonomie de 20 km et d’une vitesse de pointe de 20 km/h. Elle est particulièrement facile à prendre en main et son guidon peut être plié pour prendre moins de place. Elle pèse tout de même 12 kilos.

Cette trottinette électrique est vendue 243 euros par AliExpress, contre 268 euros en temps normal, grâce au code promo AESOLDES25.