OnePlus 8T : un code promo casse son prix chez AliExpress

Si une nouvelle génération a pris sa place il y a quelques semaines, le OnePlus 8T reste un flagship-killer qui n'a pas a rougir de ses 9 mois d'existence. Il a en plus l’avantage de profiter d’un tarif réduit grâce à code promo chez AliExpress.

Chaque année, les générations de smartphones se succèdent. Cela ne signifie pas pour autant que la cuvée précédente est bonne à mettre à la poubelle. Au contraire, celle-ci a même tendance à profiter de prix plus intéressants. On en veut pour exemple le OnePlus 8T qui n’a même pas un an et parvient à rester l’un des meilleurs flagship-killers du moment.

Il faut dire qu’en plus d’avoir une fiche technique solide, le OnePlus 8T peut se targuer d’afficher un prix plus bas que les récents OnePlus 9. Surtout lorsqu’AliExpress dégaine un code promo. Jusqu’au 12 juillet prochain, le OnePlus 8T est vendu au prix de 423 euros grâce au code AEJUNFR12.

Pourquoi dépenser plus de 500 euros pour un smartphone premium ?

Le OnePlus 8T réussit une véritable prouesse, à savoir rendre accessible une fiche technique pourtant haut de gamme. On en vient à se demander pourquoi il faut continuer à dépenser plus de 500 ou 600 euros pour des téléphones premium quand de telles alternatives existent (on parle d’un smartphone qui a réussi à écoper d’un 9/10 dans nos colonnes).

Le OnePlus 8T mise sur un design soigné, avec des coins arrondis, de fines bordures et une coque agréable à prendre en main. Son écran de 6,55 pouces utilise la technologie AMOLED et offre une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Le calibrage de la dalle est réussi, tant au niveau de la colorimétrie que du contraste et de la luminosité. Surtout, la dalle profite d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend la navigation particulièrement fluide.

Tandis que l’écran est perforé par un poinçon situé en haut à gauche pour la caméra-selfie, le reste de la dimension photographique est assuré par un module dorsal quadruple capteur. Celui-ci comprend une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 16 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et une caméra monochrome de 2 mégapixels. La polyvalence de ce module permet d’obtenir de superbes clichés, de jour comme de nuit.

De la puissance à revendre

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche technique du OnePlus 8T a de quoi impressionner. Il embarque un puissant processeur Snapdragon 865, ce qui le rend notamment compatible avec la 5G, 8 Go de RAM, et 128 Go de stockage. Que ce soit pour jouer à des jeux gourmands, regarder des vidéos en streaming, ou simplement naviguer entre les applications ou sur le Web, le OnePlus 8T garde une fluidité constante.

Au niveau de l’autonomie, le OnePlus 8T s’appuie sur une batterie de 4500 mAh. L’endurance du téléphone est excellente puisqu’il est capable de tenir une journée et demie d’utilisation avant de réclamer le chargeur. Le chargement se fait très rapidement grâce à la compatibilité avec la charge rapide 65 W.

Là où les téléphones haut de gamme ont la fâcheuse tendance de dépasser les 800, 900 voire 1 000 euros, le OnePlus 8T propose une fiche technique premium sous la barre des 500 euros. Il affiche un tarif de 423 euros chez AliExpress à l’aide du code promo AEJUNFR12.