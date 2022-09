Besoin d’une tablette ? La Fnac baisse le prix des Galaxy Tab de Samsung

Les tablettes Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 et Samsung Galaxy Tab A8 profitent de réductions attractives sur le site de la Fnac, à l’occasion d’une vente flash de rentrée. On vous explique pourquoi cette offre peut vous intéresser si vous n’êtes pas encore équipé.

À mi-chemin entre le smartphone et l’ordinateur portable, la tablette tactile reste une valeur sûre pour réaliser moult activités en ligne sans s’encombrer. La navigation sur Internet, la lecture et l’envoi de mails ou encore l’utilisation de nombreuses applications de bureautique en font un appareil qui peut rendre de fiers services en cette période de rentrée. Vous pouvez aussi l’utiliser pour jouer ou regarder des vidéos.

La Fnac applique des dizaines d’euros de remise sur certaines tablettes tactiles issues du catalogue de Samsung. La Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 passe ainsi de 399,99 euros à 329,99 euros et même 229,99 euros grâce à une offre de remboursement. Tandis que la Samsung Galaxy Tab A8 passe de 249,99 euros à 199,99 euros et de 259,99 euros à 209,99 euros si vous désirez l’accompagner d’un Book Cover. Par ailleurs, la Fnac offre quatre mois d’abonnement à Deezer Premium et un mois d’abonnement à BrutX pour l’achat de l’un de ces modèles de tablettes. Vous désirez en savoir plus ? Suivez le guide.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022, tout en finesse

Dotée d’un écran LCD de 10,4 pouces, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 se présente comme une tablette très agréable à utiliser. Fine, avec son épaisseur de seulement 7 mm et légère, avec un poids qui ne dépasse pas les 467 grammes, elle peut vous accompagner au quotidien aussi bien pour travailler que pour vous divertir. Elle est livrée avec un stylet S Pen particulièrement utile pour prendre des notes et pour dessiner, ce qui en fait un carnet numérique des plus poussés.

À l’intérieur, on trouve un processeur Snapdragon 720G, 4 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 64 Go. Si vous craignez de manquer de place pour vos photos et vidéos, vous pouvez ajouter une carte microSD allant jusqu’à 1 To. Pour ce qui est de l’autonomie, sa batterie de 7040 mAh devrait vous permettre de l’utiliser confortablement toute la journée.

En ce qui concerne les photos, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 est équipée d’un capteur de 8 mégapixels à l’arrière et d’un capteur de 5 mégapixels à l’avant. Cela peut aussi bien vous permettre de photographier le quotidien que de passer des appels en visio de qualité. Enfin, si vous aimez regarder des vidéos et écouter de la musique, vous pouvez compter sur deux haut-parleurs AKG qui prennent en charge le Dolby Atmos.

Cette tablette tactile fonctionne sous Android avec l’interface One UI de Samsung. Elle est disponible au prix de 329,99 euros au lieu de 399,99 euros sur le site de la Fnac, mais ce n’est pas tout : vous pouvez bénéficier de 100 euros remboursés par Samsung dans le cadre d’une ODR jusqu’au 30 septembre. Dans ce contexte, le prix final de la tablette est donc de 229,99 euros. Découvrez tous les détails de l’offre sur le site de la Fnac.

Samsung Galaxy Tab A8, l’immersion à prix raisonnable

De son côté, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 est taillée pour le divertissement. Son écran LCD de 10,5 pouces lui permet d’afficher un format 16:10 parfaitement adapté à la vidéo. La dalle prend 80,1 % de la surface de l’écran, pour une expérience d’utilisation qui se veut immersive. Cet aspect est renforcé par la présence de quatre haut-parleurs AKG compatibles avec le Dolby Atmos.

La Samsung Galaxy Tab A8 embarque un processeur UniSOC T618, 3 Go de mémoire vive ainsi qu’un espace de stockage de 32 Go. Là aussi, vous avez la possibilité d’étendre cette capacité à l’aide d’une carte microSD, jusqu’à 1 To. Sa batterie affiche une capacité typique de 7 040 mAh qui est synonyme d’autonomie longue durée : vous pouvez l’utiliser confortablement pendant une douzaine d’heures en moyenne.

Côté photo, la Samsung Galaxy Tab A8 sait se montrer utile avec son capteur de 8 mégapixels à l’arrière et de 5 mégapixels à l’avant. Vous pouvez vous en servir pour photographier, filmer ou encore réaliser des visioconférences avec vos proches ou vos collègues, le tout avec une certaine légèreté puisque cette tablette pèse 508 grammes.

Livrée sous Android avec l’interface One UI de Samsung, la Galaxy Tab A8 coûte actuellement 199,99 euros au lieu de 249,99 euros sur Fnac.com si vous désirez l’acquérir seule. Vous pouvez également opter pour le pack qui l’associe à son étui de protection Book Cover, qui peut aussi servir de support pour la maintenir en position horizontale : comptez alors 209,99 euros au lieu de 259,99 euros.