L’iPad Air 2020 est en promotion aujourd’hui : ce qu’il faut savoir

En septembre 2020, Apple a dévoilé un iPad Air repensé avec un écran bord à bord de 10,9 pouces, un bouton de déverrouillage Touch ID, une toute nouvelle puce A14 Bionic, de nouvelles options de couleur... et on peut enfin le commander. Voici toutes les informations importantes.

En septembre 2020, Apple a mis à jour l’iPad Air avec un modèle de quatrième génération. Concrètement, c’est une refonte radicale qui le rapproche de la conception de l’iPad Pro. Au prix de 669 euros (Wi-Fi), l’iPad Air est une option de niveau intermédiaire entre l‘iPad de huitième génération à 389 euros à bas prix et l’iPad Pro (2020) plus cher, au prix de 899 euros.

La promotion en question

L’iPad Air est disponible en promotions en version 64 Go sur Amazon. La version la plus remisée est la 64 Go en Wi-Fi seulement :

64 Go : 610 euros au lieu de 669 euros

64 Go cellulaire : 788 euros au lieu de 809 euros

Note : le prix peut varier en fonction du coloris choisi.

Vous trouverez également l’iPad Air 2020 sur la Fnac, Amazon, Darty ou encore Boulanger.

L’iPad Air : ce qu’il faut savoir

L’iPad Air dispose d’un écran IPS bord à bord de 10,9 pouces avec une définition de 2360 x 1640 pixels (sans la technologie ProMotion 120 Hz), et un design similaire à l’iPad Pro avec un châssis en aluminium qui présente des bords plats et arrondis qui entourent l’écran entièrement laminé. Il prend en charge True Tone pour ajuster l’affichage en fonction de l’éclairage ambiant. La fonctionnalité la plus unique de l’iPad Air est le nouveau capteur Touch ID intégré au bouton supérieur, une première pour un appareil Apple. L’iPad Air ne dispose donc pas de Face ID et s’appuie uniquement sur Touch ID pour l’authentification biométrique. En dehors de l’intégration au bouton supérieur au lieu d’un bouton d’accueil, la fonctionnalité Touch ID est cependant la même que celle des autres appareils dotés de Touch ID.

Bien qu’il n’y ait pas Face ID, l’iPad Air comprend une caméra FaceTime frontale de 7 mégapixels ainsi qu’une caméra arrière de 12 mégapixels (f/1,8) qui est la même caméra grand-angle utilisée dans l’iPad Pro. La qualité des haut-parleurs a été mise à jour avec l’iPad Air doté désormais de haut-parleurs stéréo en mode paysage pour un son stéréo plus large lorsque vous regardez une vidéo. L’enregistrement des vidéos 4K est pris en charge à 20, 30 ou 60 images par seconde, tout comme la vidéo au ralenti à 120 ou 240 images par seconde. Bien qu’il n’y ait pas de système de caméra True Depth pour prendre en charge Face ID, il existe une caméra FaceTime HD de 7 mégapixels (f/2) pour les selfies et les appels vidéo.

Le nouvel iPad Air d’Apple intègre une puce ARM A14 Bionic à 6 cœurs, la toute dernière puce de la série A d’Apple basée sur un processus de gravure de 5 nanomètres. Apple a introduit cette nouvelle puce dans un iPad avant les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro. C’est une puce très puissante, la plus puissante des iPad y compris le Pro, difficile de trouver des performances CPU et GPU similaires dans le monde de la mobilité.

Au lieu d’un port Lightning, le nouvel iPad Air dispose d’un port USB-C pour un transfert de données jusqu’à 5 Gbps ainsi que d’une prise en charge de la connexion d’autres appareils, comme un disque dur ou un moniteur externe 4K par exemple. Enfin, l’iPad Air est livré avec un nouvel adaptateur USB-C 20 W qui offre une charge plus rapide. L’iPad Air est équipé d’une batterie au lithium-polymère de 28,6 Wh qui, selon Apple, durera jusqu’à 10 heures lorsque vous surfez sur le Web en Wi-Fi ou regardez des vidéos. Les modèles cellulaires (4G LTE) peuvent tenir jusqu’à neuf heures pour de la navigation sur le Web via une connexion cellulaire.

L’iPad Air d’Apple est le premier iPad à offrir des options de coloris similaires aux couleurs de l’iPhone. Il est disponible en argent, gris sidéral, or rose, vert et bleu ciel.

N’hésitez pas à consulter notre test complet.