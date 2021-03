La distribution GNU/Linux Manjaro annonce son arrivée sur Android mais aussi sur… iPad !

La distribution Manjaro Linux vient de faire une curieuse annonce sur Twitter. Son OS sera disponible bientôt Android mais aussi iOS. Si l'équipe a réussi à installer une distribution GNU/Linux sur un iPad, cela serait un vrai exploit.

Tous ceux qui utilisent Linux ont entendu parler de grands noms de distribution comme Ubuntu, Debian, Arch, OpenSUSE ou encore Mint. Peu de gens connaissent les petites distributions comme Manjaro. C’est une des rares distributions GNU/Linux à ne pas être basée sur Ubuntu, cette distribution est conçue sur Arch Linux. En quelque sorte, Manjaro simplifie l’installation de Arch Linux, mais il ne fait pas que ça.

C’est une distribution qui facilite la configuration d’un matériel, en récupérant les pilotes nécessaires, et elle a l’avantage d’être en français dès son installation. Si nous vous en parlons aujourd’hui, c’est que l’équipe derrière cet OS a fait une curieuse annonce.

Manjaro disponible sur les tablettes Android mais aussi sur l’iPad

Manjaro vient d’annoncer l’arrivée prochaine de son OS sur les tablettes Android ainsi que l’iPad. Nous avons encore peu de détails, néanmoins nous pouvons faire l’état actuel des méthodes disponibles pour installer une distribution GNU/Linux sur un de ces appareils.

Linux sur Android

Convertir une tablette Android en tablette Linux, c’est déjà possible. Vous avez d’ailleurs plusieurs options pour le faire. Vous pouvez installer Linux sous la forme d’un simple fichier APK, c’est ce que propose KBOX par exemple qui est une distribution mono-utilisateur.

Linux Deploy Télécharger Linux Deploy gratuitement APK

Linux Deploy est une autre solution sous la forme d’une application open-source qui facilite l’installation d’une distribution GNU/Linux sur votre appareil Android. Pour fonctionner, l’application créée une image disque sur une carte flash, puis la monte et installe le système d’exploitation Linux. Les applications du nouveau système sont exécutées dans un environnement chroot et fonctionnent conjointement avec la plate-forme Android. Pour une installation complète de Linux sur votre tablette Android, il vous faut nécessairement un accès root.

C’est donc faisable de faire fonctionner un OS GNU/Linux sur Android. Mais qu’en est-il des iPad ?

Linux sur iPad / iPhone

Quand Manjaro annonce une arrivée sur iPad, il faut se rappeler que Manjaro est basé sur Arch Linux. Cet OS peut tourner sur un iPad Pro grâce à la machine virtuelle UTM dont l’installation n’est vraiment pas simple. Cela fonctionne relativement simplement sur iOS 11, 12 et 13, néanmoins UTM nécessite de jailbreaker son iPad sur iOS 14.x. Manjaro va sans doute utiliser une technologie de machine virtuelle pour faire fonctionner son OS sur iPad.

Profitons-en pour rappeler qu’il y a des projets similaires dans le monde iOS. Par exemple, Sandcastle a pour objectif de faire fonctionner Android sur un iPhone. Ce projet est à un stade relativement précoce, mais il se montre très prometteur avec des progrès réalisés quotidiennement.

Bref, c’est théoriquement possible d’installer Linux sur un iPad, avec le bon nombre d’exploits et de failles existants en fonction du modèle d’iPad, mais pour le moment, il n’y a aucun une méthode complète et fonctionnelle. Attendons donc de voir ce que nous promet l’équipe de Manjaro OS.