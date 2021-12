FLauncher vous permet d’installer des apps de téléphone sur Android TV

Ce launcher pour Android TV permet d'installer et de gérer les apps tout en s'affranchissant des limites d'Android TV et Google TV.

Si vous n’êtes pas satisfaits des dernières mises à jour d’Android TV et de Google TV comme la lecture automatique sur YouTube ou l’ajout de pubs assez malvenues, il existe de nombreux launchers qui permettent de s’en affranchir.

FLauncher est de ceux-ci, mais il ajoute en prime une chouette fonctionnalité : la possibilité de lancer et organiser des applications qui ne sont pas prévues pour l’interface TV.

Les options de FLauncher

Pour ce faire, il utilise le langage relativement récent de Google, Flutter framework, conçu pour créer des applications multiplateforme (ou cross-platform dans la langue de Boris Johnson).

Source : FLauncher Source : FLauncher

Une fois dans l’interface, vous pouvez créer des catégories d’app, changer de fond d’écran, changer la grille et la disposition des apps et bien sûr installer et désinstaller des apps. Il est aussi possible d’accéder aux « infos des apps » et à leurs paramètres.

Pas de publicité

L’ensemble a l’air assez minimaliste, ce qui peut déjà plaire à de nombreux utilisateurs et utilisatrices, mais il a de surcroît le bon goût de vous éviter la présence de pub ou l’agrégation de contenus suggérés directement depuis votre écran d’accueil.

Si vous êtes intéressés, vous pourrez trouver ce launcher directement sur le Play Store pour Android TV où il possède une page dédiée. Attention toutefois, son développeur, Étienne Fesser, précise bien qu’il s’agit d’« un projet à un stade précoce de développement » et qu’il peut donc être instable.

