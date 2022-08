Vente privée : les téléviseurs LG OLED baissent de prix, mais pas pour longtemps

Si vous souhaitez changer de téléviseur en prévision du mondial de football se déroulant en fin d’année, ou juste vous faire plaisir avec un écran dernier cri sans pour autant vous ruiner, le moment est bien choisi. Pourquoi ? Eh bien parce que Showroomprivé tient en ce moment une vente privée sur les écrans OLED LG les plus récents.

Dévoilés et lancés en début d’année, les nouveaux téléviseurs OLED de LG sont alléchants à plus d’un titre. Il faut dire que le constructeur n’a pas lésiné pour proposer une gamme étendue qui mise à la fois sur la qualité, grâce à des fiches techniques particulièrement bien achalandées, et sur l’accessibilité. Comment ? En proposant pas moins de trois types de téléviseurs (A2, B2 et C2 pour les nommer) au sein de sa gamme, de manière à avoir un écran pour chaque type de budget.

Des écrans qui sont aujourd’hui encore plus accessibles grâce à une vente privée se tenant actuellement chez Showroomprivé. L’enseigne vous invite en effet à découvrir les nouveaux téléviseurs OLED made in LG à prix réduit, vous permettant d’économiser jusqu’à 500 euros selon le modèle choisi. L’opération étant limitée dans le temps et en quantité, mieux vaut ne pas trop tergiverser si vous souhaitez changer de téléviseur…

Les offres Showroomprivé de LG en bref :

le téléviseur OLED42C2 à 949,99 euros au lieu de 1299,99 euros ;

au lieu de 1299,99 euros ; le téléviseur OLED48C2 à 999,99 euros au lieu de 1399,99 euros ;

au lieu de 1399,99 euros ; le téléviseur OLED55A2 à 899,99 euros au lieu de 1399,99 euros ;

au lieu de 1399,99 euros ; le téléviseur OLED55B2 à 1059,99 euros au lieu de 1499,99 euros.

LG OLED C2 : laissez-vous séduire par la Rolls des téléviseurs LG

Au sein de la nouvelle gamme de téléviseurs OLED made in LG, les modèles estampillés C2 se classent parmi le haut du panier. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu’ils sont équipés de la toute nouvelle dalle OLED Evo du constructeur, du processeur Alpha 9 Gen 5 et de tout nouveaux algorithmes de gestion de l’image.

Une combinaison détonante qui permet à ce téléviseur de proposer une luminosité maximale bien plus importante que des écrans plus classiques (jusqu’à 800 cd/m2), et donc, des couleurs plus vives et un contraste plus important. Les téléviseurs LG OLED C2 se démarquent aussi grâce à un taux de rafraîchissement 120 Hz assurant une jolie fluidité de l’image. Modèle haut de gamme oblige, c’est un port HDMI 2.1 qui équipe cet écran.

Le tout nouveau système d’exploitation webOS 22 vient assurer le bon fonctionnement de l’ensemble, et permet à ce téléviseur de proposer de nombreuses fonctionnalités connectées ou non, comme le mode Always Ready, la possibilité de créer des profils utilisateurs, le contrôle parental ou encore d’obtenir des réponses en images à une question posée à l’assistant vocal inclus.

Cet excellent téléviseur LG, dans sa version 42 pouces, est actuellement vendu avec une réduction de 340 euros qui le fait tomber à 949,99 euros au lieu de 1299,99 euros en temps normal.

Showroomprivé vous propose aussi de découvrir ce téléviseur dans une diagonale de 48 pouces pour quelques dizaines d’euros de plus. Il est en effet disponible à 989,99 euros au lieu de 1399 euros habituellement.

LG OLED55A2 : une dalle OLED 55 pouces très abordable

Avec son OLED55A2, LG nous propose un modèle d’entrée de gamme très accrocheur, notamment grâce à une fiche technique qui mise certes sur la simplicité, mais surtout sur l’efficacité. Il embarque le processeur maison Alpha 7 Gen 5 qui assure le gros du travail, que ce soit au niveau du traitement de l’image ou bien de la gestion du son, assurant par exemple la compatibilité avec le Dolby Atmos.

Si l’on entre un peu dans les détails techniques, cette dalle 4K HDR peut compter sur un taux de rafraîchissement conventionnel de 60 Hz, et d’une luminosité pouvant atteindre les 500 cd/m2. Le nouvel OS maison, webOS 22 s’occupe de tout ce qui concerne les fonctionnalités, connectées ou non. Contrairement aux autres modèles de la gamme (B2 ou C2), le OLED55A2 doit se contenter d’un port HDMI 2.0.

Le téléviseur LG OLED55A2 bénéficie d’une jolie ristourne de 500 euros qui fait passer son tarif de 1399,99 euros à 899,99 euros. Une jolie affaire pour cette rentrée.

LG OLED55B2 : un excellent compromis entre les gammes A2 et C2

Le LG OLED55B2 se positionne comme un excellent compromis entre les deux modèles précédents. S’il n’est pas équipé d’une dalle OLED Evo comme le C2, ses caractéristiques sont significativement plus évoluées que celles du A2. Il se démarque en particulier un excellent taux de rafraîchissement fixé à 120 Hz et un pic de luminosité pouvant atteindre les 600 cd/m2, et la gestion de la 4K HDR.

Le traitement de l’image est pour sa part assuré par le processeur Alpha 7 Gen 5 (comme pour le A2) qui lui permet d’optimiser l’image à tout moment et assure la compatibilité avec le format Dolby Atmos. Le système d’exploitation webOS 22, commun à toute la gamme, est bien évidemment de la partie. Dernier atout dans la manche de cet écran, la présence d’un port HDMI 2.1 qui en fait un très bon partenaire pour les consoles actuelles.

À l’occasion de cette vente privée, le LG OLED55B2 voit son prix passer de 1499,99 euros à 1059,99 euros, soit une réduction de près de 440 euros.