La 4K sur France 2 et France 3 va arriver bien avant les JO de 2024, mais pas pour tous

Ce 10 mars, France Télévisions a ouvert un appel d'offres sur le « marché de service d'un transport de multiplex TNT Ultra Haute Définition en France métropolitaine ». On y apprend que le groupe public de télévision souhaite lancer la 4K UHD sur France 2 et France 3 avant les Jeux Olympiques de 2024. Un déploiement qui va se faire progressivement, avec des régions qui en profiteront avant les autres.

Comme le rapporte AVCesar, des membres du forum LaFibre.info ont trouvé des informations intéressantes à propos de cet appel d’offres. On y apprend la volonté de France Télévisions de diffuser en 4K UHD en France métropolitaine.

L’appel d’offres prévoit que France 2 diffusera entièrement en 4K, via des programmes natifs, mais aussi de l’upscaling. En quelques mots, un algorithme côté France Télévisions pourra faire passer les programmes de la 1080p à de la 4K, pour s’adapter aux téléviseurs 4K, de plus en plus répandus. Quant à France 3, seuls certains programmes seraient disponibles en 4K. Dans le détail, France Télévisions souhaite obtenir une définition de 2160p à 50 images par seconde, avec un encodage 10 bits, de la HDR et une compression HEVC.

Côté audio, le groupe ne mentionne pas la nécessité du Dolby Vision, alors même que le fournisseur du signal des JO « propose un signal jusqu’en HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. Si France Télévisions a donc fait le choix du HDR10, espérons que le groupe de service public choisisse le Dolby Atmos pour le son », écrit AVCesar. Comme le précise Numerama, « la bande passante nécessaire pour France 2 UHD et France 3 UHD sera de 16 Mb/s en métropole et de 12 Mb/s en outre-mer ».

Tout le monde n’en profitera pas en même temps

Cette nouvelle définition ne sera pas déployée d’un seul coup : dans son appel d’offres, France Télévisions prévoit plusieurs vagues, qui auront lieu à partir de septembre, puis se succéderont chaque mois jusqu’à 2024. Précisons qu’il s’agit d’un calendrier prévisionnel, les dates de déploiement sons susceptibles de changer pour diverses raisons.

Pour l’année prochaine, le programme n’est pas encore détaillé, mais tout porte à croire que l’objectif serait d’arriver à couvrir toute la population d’ici aux Jeux Olympiques de Paris qui débuteront le 26 juillet 2024. Avant 2024, si le calendrier est tenu, ce seraient en fait 72 % de la population française qui serait couverte via les différents sites de diffusion.

Les lieux qui vont profiter de la 4K sur France 2 et France 3 dès septembre 2023

Parmi les départements et zones concernés, ce sont surtout les grandes métropoles qui sont présentes dans cette liste : Paris, Marseille, Bordeaux, Lille, Nantes, etc.

Paris Tour Eiffel

Marseille Grande Étoile

Lille/Dunkerque

Toulouse Pic du Midi

Avignon Mont Ventoux

Nantes

Bordeaux Bouliac

Toulouse

Strasbourg-Nordheim

Paris Est Chennevières

Vannes

Rennes

Nancy

Paris Nord

Rouen

Mantes

Amiens Saint-Just

Meaux

Chaville

