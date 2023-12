Euro 2024 : fin du suspense et petite déception pour la qualité de diffusion

À moins d'un revirement de situation complet et peu probable, l'Euro 2024 ne sera pas capté nativement en Ultra HD. À la place, une captation Full HD « à l'ancienne », éventuellement doublée d'une simple mise à l'échelle vers la 4K.

Aucune captation Ultra HD native n’est à l’ordre du jour pour l’Euro 2024. Le message est clair, et il nous vient à la fois de Tim Achberger (directeur technique de Sportcast, la société chargée de produire les matchs de la Bundesliga) et de Karl Petermichi (patron de la diffusion publique autrichienne). Une mauvaise nouvelle relayée par le site spécialisé AVCesar, qui explique que les matchs du prochain Euro ne seront captés nativement qu’en Full HD… et qu’il faudra se contenter, dans le meilleur des cas, d’une mise à l’échelle vers l’Ultra HD.

À moins d’un revirement de situation de dernière minute (très peu probable en l’état), il faudra donc se contenter d’une captation vidéo de bien moins bonne qualité qu’espérée… Et ce, en dépit des faux espoirs donnés par la télévision espagnole, il y a quelques semaines, suite au 4K HDR Summit. À l’issue de l’évènement tenu à Malaga, on apprenait en effet que la chaîne espagnole RTVE diffuserait en Ultra HD les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Mention était également faite d’une diffusion en Ultra HD du prochain championnat d’Europe. Finalement, il n’en sera rien, ou alors simplement à travers un upscaling.

Pas de 4K native pour l’Euro, la raison serait avant tout économique

Comme le souligne AVCesar, cette mise à l’échelle, bien que décevante par rapport à la perspective d’une captation native, pourrait procurer une qualité d’image satisfaisante si les bons encodeurs sont employés. Reste à savoir si les différents diffuseurs choisiront bien de proposer un signal en Ultra HD obtenu par upscaling… et si une différence probante sera vraiment visible face à une diffusion en 1080p « classique ».

Notons enfin que l’absence de captation Ultra HD native ne résulte (a priori) pas d’un problème ou d’une contrainte technique, mais d’un arbitrage de l’UEFA des différents acteurs de la chaîne de l’image. On apprend, en l’occurrence, que les chaînes et ayants droit n’ont pas été suffisamment nombreux à réclamer la captation native en 4K, et ce pour des raisons de coûts dans un contexte de récession et de tensions économiques.