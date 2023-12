France 2 et France 3 arrivent en 4K UHD sans passer par votre connexion Internet

Le passage de la TNT à la 4K débute enfin pour les chaînes de France Télévisions. Les Franciliens peuvent commencer à recevoir France 2 et France 3 en 4K UHD.

On peut parfois l’oublier, mais il n’y a pas que par sa box TV que l’on peut recevoir les chaînes de télévision. La TNT est bel et bien toujours là pour capter les chaînes par une simple antenne. Le passage à la 4K UHD s’est fait attendre, mais il devient très concret désormais pour les premiers franciliens.

En effet, France 2 et France 3 diffusent désormais leurs programmes en 4K Ultra HD, c’est-à-dire en 3840 x 2160 pixels, via la TNT en Île-de-France. La définition n’est pas le seul gain. C’était une promesse forte de France Télévisions.

Une image et un son de meilleure qualité

Avec le passage à la 4K UHD, France 2 et France 3 proposent aussi une gestion du HDR 10 et l’audio Dolby Digital Plus (E-AC3) et Dolby AC-4. Ce dernier pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité, peu de téléviseurs prennent en charge le Dolby AC-4. La fréquence d’image augmente également pour passer à 50 images par seconde. Pour le moment ce déploiement se limite à Paris et sa périphérie, mais espérons qu’il concerna bientôt l’ensemble du territoire.

Comme le rappel Phonandroid, pour France Télévisions, l’objectif est de couvrir jusqu’à 70% de la population française d’ici au mois de juin 2024, c’est-à-dire pour l’ouverture des Jeux olympiques de Paris. L’événement sportif devrait évidemment profiter de ce gain de qualité d’image, mais aussi et surtout de cette fluidité.