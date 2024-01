Chez Darty, les excellentes TV LG 4K Mini LED et OLED (C3) perdent jusqu’à 500 € pendant les soldes

En pleine période de promotions hivernales, Darty continue de casser le prix des meilleurs téléviseurs du marché. Et c’est au tour des dalles LG 4K OLED (LG OLED55C3) et Mini LED (LG 65QNED75) de voir leur tarif baisser.

C’est actuellement les Soldes d’hiver, ce qui tombe bien puisque les promotions se multiplient à vitesse grand V. Notamment chez Darty qui ne manque pas de brader de nombreux téléviseurs 4K.

L’excellent LG OLED55C3 2023 (l’un des meilleurs téléviseurs de 2023), par exemple, voit sa facture baisser de 500 euros. Une remise valable également sur la version 65 pouces. Même le téléviseur mini LED LG 65QNED75 bénéficie d’une promo qui fait chuter son prix à 699 euros. C’est le bon moment pour acheter un bon téléviseur haut de gamme.

Le TV 4K LG OLED55C3 à 1 299 € au lieu de 1 799 €

Avec la TV 4K LG OLED55C3, le constructeur ne s’est pas reposé uniquement sur son savoir-faire, il a aussi amélioré la recette. Si on retrouve une grande dalle OLED de 55 pouces aux bordures très fines, supportée par un solide pied central, la qualité d’image a été considérablement améliorée sur ce modèle. Grâce à la technologie Brightness Booster, la luminosité est bien plus forte que celle de la précédente génération. Un gain qui n’a pas manqué de plaire lors du test par la rédaction de Frandroid, qui lui a décerné un très beau 9/10.

Offrant une résolution 4K, le LG 55C3 garantit des contrastes infinis, avec des noirs profonds. Sa compatibilité avec les normes HDR, HDR10, Dolby Vision et Dolby Vision IQ lui permet d’afficher films et séries dans des conditions visuelles optimales, et ce, de jour comme de nuit. Un processeur Alpha 9 de 6ᵉ génération est également de la partie pour la mise à l’échelle des contenus SD vers HD.

Bien au fait qu’en 2024, les téléviseurs s’adressent désormais autant aux cinéphiles qu’aux joueurs, LG a conçu le téléviseur idéal pour répondre aux attentes de ces derniers. Les quatre entrées HDMI 2.1 du LG 55C3 permettent l’affichage en 4K à 120 FPS pour les consoles next-gen. La dalle OLED va jusqu’à donner accès à des fonctions d’optimisation VRR pour les fréquences variables et ALLM (Auto Low Latency Mode) pour la réduction de la latence et du temps de réponse. Sans oublier la compatibilité FreeSync Premium et G-Sync de Nvidia pour en finir avec les déchirures d’écran. Enfin, le mode Optimiseur de jeu et l’option Renforçateur réussissent à offrir l’un des inputs lags les plus bas du marché.

À l’occasion des soldes hivernales, ce téléviseur tournant sous WebOS 23 bénéficie d’une remise de 500 euros chez Darty. Le LG 55C3 affiche donc un prix de 1 299 euros au lieu de 1 799 euros.

Le TV 4K LG OLED65G3 à 2 299 € au lieu de 2 999 €

Lancé en mai 2023, le TV LG OLED65G3 n’a pas manqué de faire sensation. Et pour cause. Cette génération de téléviseur est équipé de la technologie Brightness Booster Max de LG, offrant une luminosité extrême. À tel point qu’elle peut rivaliser avec les dalles LCD dont le point fort est justement la luminosité.

Grâce à sa luminosité, qu’il fasse jour ou nuit, le téléviseur LG OLED65G3 livre une image sublime, grâce notamment à une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et fluide, avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’autant qu’il embarque le processeur Alpha 9 Gen 6 AI 4K qui optimise la qualité d’image et de son, pour une immersion sensationnelle. Il supporte également plusieurs normes HDR telles que le HDR10, HDR10 Pro, HDR HLG et Dolby Vision IQ.

Les joueurs ne sont pas en reste puisque le LG OLED65G3 intègre 4 ports HDMI 2.1, afin d’afficher correctement les derniers jeux en 4K à 120 FPS grâce aux consoles next-gen. Là encore, les technologies de synchronisation AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync se chargent d’offrir une image réaliste.

Le LG OLED65G3 est aussi soldée, avec un tarif de 2 299 euros contre 2 999 euros.

Le TV 4K LG 65QNED75 à 699 € au lieu de 899 €

Offrir une magnifique image 4K pour moins de 1 000 euros ? Voilà la promesse de Darty avec le téléviseur LG 65QNED75.

Sa grande diagonale de 65 pouces (164 cm) permet de regarder confortablement films et séries même à bonne distance de l’écran. Ce téléviseur est doté de la technologie QNED, l’alliance des Quantom Dot offrants une luminosité intense et d’un filtre Nanocell pour des couleurs pures et vives. Il offre donc des couleurs et des contrastes intenses.

De plus, son processeur Alpha 5 AI 4K Gen6 se charge d’upscaler en 4K tous les contenus le nécessitant, quelle que soit leur source (console, streaming, etc.). Et pour flatter la rétine, le LG 65QNED75 est compatible avec les normes HDR et HDR10 Pro.

Véritable Smart TV, le téléviseur LG 65QNED75 est doté de WebOS 23. Pour cette nouvelle version de son système d’exploitation, LG a changé l’apparence de l’interface en y intégrant des tuiles correspondant à différentes activités : tableau de bord maison, sports, jeu, etc. Un choix qui assure une navigation plus fluide et instinctive. L’affichage des notifications a aussi évolué pour être moins invasif. Bien entendu, le store d’applications permet de récupérer facilement toutes ses plateformes de streaming favorites comme Netflix, Disney+ ou encore Amazon Prime Video.

Habituellement vendu 899 euros chez Darty, le TV LG 65QNED75 chute à 699 euros pour les soldes d’hiver.