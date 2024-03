Les TV 4K LG QNED sont de sortie chez Darty, et vous ne serez pas déçu du voyage

Un TV 4K à la pointe de la technologie, abordable, et avec une belle qualité d'affichage : c’est en substance ce que propose Darty avec la dernière gamme QNED de LG.



Si vous vous intéressez un tant soit peu au marché des téléviseurs, des termes comme LCD ou OLED vous sont peut-être familiers. Ce n’est sans doute pas le cas du QNED.

Cette technologie d’affichage créée par LG propose une expérience visuelle d’excellente facture, lumineuse, bien contrastée, et dotée de couleurs vibrantes. Un rendu qui n’est pas sans rappeler celui de l’OLED, sans pour autant que le coût des téléviseurs qui s’en équipe ne s’envole. De quoi obtenir des TV au rapport performance-prix particulièrement intéressant, comme le prouve le tout récent TV 55QNED75, un téléviseur 55 pouces proposé par LG à 699,99 euros.

LG QNED75 : découvrez l’expérience QNED à partir de 699 euros

Si vous cherchez à changer votre téléviseur actuel pour un modèle 4K, et ne pas dilapider vos économies dans l’opération, le LG 55QNED75 est une excellente option. Lancé dans le courant de l’année dernière, il embarque à son bord tout ce que l’on peut attendre d’un TV moderne.

Sur le plan technique, on se retrouve avec une dalle QNED 4K. Une technologie créée par LG qui combine un écran LCD équipé d’un filtre NanoCell filtrant les couleurs, et d’un filtre Quantum Dot boostant la luminosité. Le but ? Obtenir une image fine, détaillée, avec un bon rapport de contraste et surtout, un meilleur contrôle de la luminosité pour profiter de couleurs fidèles et de noirs profonds. Le processeur Alpha 5 AI 4K Gen6 vient quant à lui se charger d’optimiser l’image lorsqu’il le faut grâce à ses algorithmes, que ce soit pour upscaler une vidéo en 4K ou bien réduire le flou de mouvement.

Grâce à WebOS 23, le LG 55QNED75 est un véritable téléviseur connecté, qui procure une expérience de divertissement fluide et variée. Depuis son interface, vous pouvez ainsi accéder à vos services de streaming ou de SVoD préférés (Netflix, Disney+, YouTube, Twitch), de cloud gaming (GeForce Now) ou bien profiter des fonctionnalités de votre assistant connecté (Alexa, Siri, Google Assistant, ThinQ). Petit plus appréciable : il est possible de créer des profils utilisateurs personnalisés qui regroupent sur l’écran d’accueil vos applications préférées ou des recommandations personnalisées.

Mention spéciale pour la télécommande Magic Remote qui permet non seulement de commander votre TV à la voix, mais également de naviguer en toute simplicité grâce à un système de pointeur, une molette et une ergonomie parfaitement étudiée.

Le téléviseur LG QNED75 55 pouces est actuellement proposé à 699,99 euros chez Darty.

Le LG QNED75 est aussi disponible avec une diagonale de 65 pouces chez Darty au tarif de 899,99 euros.

LG 75QNED91 : Mini LED et diagonale XXL pour le QNED haut de gamme de LG

Si vous avez envie de vous faire un joli cadeau, et que vous cherchez un téléviseur qui embarque ce qui se fait de mieux en matière d’image et de fonctionnalités, le LG 75QNED91 et sa diagonale de 75 pouces est fait pour vous.

S’il utilise la même technologie QNED que les modèles présentés précédemment, il le fait sur la base d’un rétroéclairage Mini LED. L’avantage ? Plus de LED par pouces, donc un contrôle exacerbé de la luminosité, du contraste et de précision au niveau de l’affichage. Pour ne rien gâcher, LG a associé cette dalle à son processeur Alpha 7 AI 4K Gen5. De quoi profiter d’une image optimisée en toute circonstance, et bénéficier des bienfaits de technologies comme le Dolby Vision IQ ou le Dolby Atmos.

WebOS est bien évidemment de la partie pour proposer une expérience connectée aussi simple que fluide au quotidien, tout comme la télécommande Magic Remote. L’expérience connectée vous permet encore là de profiter de nombreuses fonctionnalités, comme le Sport Alert, qui vient notifier l’utilisateur lorsqu’un match commence, ou l’informer des derniers résultats en temps réel.

Là où ce téléviseur se démarque en revanche, c’est par la présence de ports HDMI 2.1. Une aubaine pour les gamers qui souhaitent pleinement tirer parti de leur console, puisqu’ils auront accès au VRR (Variable Refreshing Rate) et au ALLM (Auto Low Latency Mode) pour une expérience de jeu fluide et rapide en toute circonstance. Un optimiseur de jeu, qui permet de modifier les paramètres d’affichage du téléviseur pour une meilleure expérience en jeu une fois la console allumée, est aussi de la partie.

Le téléviseur LG QNED MiniLED QNED91 dans sa version 75 pouces est actuellement disponible chez Darty pour 1 899 euros.