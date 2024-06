Pas besoin d’aller au stade : ces TV Hisense vont vous faire vivre l’Euro comme si vous étiez

Deux semaines : c’est peu ou prou le temps qu’il reste avant le coup d’envoi de l’Euro 2024. Il n’est donc pas encore trop tard pour s’équiper en vue de la grand-messe du football européen. Et ça tombe bien, parce que Hisense a tout prévu.

En ce moment même, l’équipe de France de Football termine les derniers préparatifs pour entamer l’Euro 2024 sous les meilleurs auspices. Et vous, vous en êtes où ? À défaut d’avoir pu sécuriser des places pour aller vibrer au rythme des matchs dans les stades d’outre-Rhin, autant créer le meilleur environnement possible pour profiter de la compétition chez soi. Un environnement qui débute par un écran capable de retranscrire l’Euro comme si vous y étiez.

C’est là qu’intervient Hisense. Le constructeur, partenaire officiel de la compétition, propose en effet un large éventail de TV et vidéoprojecteurs en promotion pour garantir un affichage à la hauteur de l’évènement. C’est le cas, par exemple, avec le téléviseur 55U7NQ, proposé à 799 euros grâce à une offre de remboursement de 100 euros.

55U7NQ : découvrez le téléviseur officiel de l’Euro 2024

Quoi de mieux pour regarder l’Euro 2024 que d’installer dans son salon le TV officiel de l’Euro 2024 ? C’est ce que vous propose Hisense avec le modèle 55U7NQ, un téléviseur QLED de 55 pouces qui profite pleinement de ses Mini LED pour bénéficier d’une finesse d’affichage impressionnante et d’un joli contraste.

Et cela ne s’arrête pas là. Le 55U7NQ possède en effet tout l’arsenal des technologies d’affichages comme l’IMAX Enhanced, le HLG, le HDR10+ ou le Dolby Vision pour des couleurs éclatantes et justes, quel que soit le contenu affiché. TV officiel de l’Euro oblige, il bénéficie aussi d’un mode Sport IA qui permet d’obtenir une image fluide et nette durant la diffusion des matchs. Un petit plus non négligeable lorsque le jeu s’accélère.

Pensé pour un confort maximal, cet écran possède aussi un capteur de luminosité qui permet d’ajuster en permanence la luminosité de l’écran en fonction des conditions extérieures. De quoi profiter d’une image optimisée en permanence, sans effort, et sans fatigue oculaire.

Le 55U7NQ est actuellement disponible en promotion à 799 euros au lieu de 999 euros habituellement grâce à une réduction immédiate et une ODR de 100 euros.

100E7NQ Pro : un écran QLED XXL taillé pour le sport

Vous cherchez un écran à la hauteur des enjeux de l’Euro 2024 ? Le 100E7NQ Pro est un candidat qui possède quelques solides arguments en sa faveur. À commencer par sa taille. Avec 100 pouces au compteur, ce modèle offre une image avec une diagonale de plus de 2,5 mètres.

De quoi profiter pleinement des matchs retransmis en 4K seul, mais surtout, à plusieurs. D’autant plus que Hisense a mis le paquet au niveau l’affichage avec une dalle QLED 144 Hz aussi fluide qu’agréable à l’œil (grâce à l’IMAX Enhanced, le Dolby Vision ou le HDR10+).

Mais l’argument massue en faveur de ce TV reste sans aucun doute la présence d’un mode Sport boosté par l’IA. Le 100E7NQ Pro est capable de savoir lorsque du sport est affiché à l’écran, afin d’améliorer l’image en conséquence. En combinant les technologies MEMC et Smooth Motion à l’IA, le TV affiche une image d’une rare fluidité, avec des objets nets en permanence, y compris dans le feu de l’action. Cerise sur le gâteau, ce mode optimise aussi le son pour une expérience qui pousse l’immersion à son comble.

À quelques jours du coup d’envoi de l’Euro, Hisense vous propose de découvrir le 100E7NQ Pro à 1 990 euros au lieu de 2 990 euros en combinant une jolie réduction immédiate et une ODR de 300 euros.

C1 : des matchs comme à la maison, où que vous soyez

Regarder un match les fesses confortablement installées dans un fauteuil ou un canapé, c’est bien. Mais avec les beaux jours qui arrivent, pourquoi ne pas profiter du beau temps et aller se faire un match à l’extérieur ? Avec le Hisense C1, c’est possible. Le constructeur propose en effet un projecteur laser d’excellente facture qui permet de diffuser ce que vous voulez, où vous le voulez, et dans les meilleures conditions possibles.

Pour arriver à ce résultat, le constructeur s’appuie sur plusieurs technologies regroupées sous le nom d’Ajustement AutoMagic, qui rendent le C1 extrêmement facile à installer. Cette fonctionnalité permet en effet de corriger automatiquement le trapèze d’affichage, les éventuels obstacles sur le chemin, mais aussi la netteté de l’image.

Et le mieux dans tout ça, c’est que Hisense n’a pas eu besoin de rogner sur la qualité d’image. Ce projecteur embarque en effet une technologie d’affichage Trichroma dotée de trois lasers RGB qui lui assurent d’afficher les couleurs avec précision. Couplée à une excellente luminosité (1600 Lumens ANSI), cela lui permet de profiter à la fois du Dolby Vision, du HDR10 et du HLG.

Ce projecteur haut de gamme, capable d’afficher une image de 65 à 300 pouces en 4K et noté 9/10 par Frandroid, est actuellement proposé à 1 790 euros au lieu de 2 290 euros habituellement.