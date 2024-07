Les meilleurs TV LG OLED de 2023 passent (enfin) par la case déstockage

Ce n’est pas parce que vous allez passer l’essentiel de vos journées à vous prélasser sur la plage que l’été n’est pas une bonne période pour acheter un TV. La preuve avec les offres estivales de LG et leurs réductions pouvant atteindre 30 % sur les meilleurs modèles de la marque, les fameux LG C3 et G3.

Pour bien choisir son téléviseur, il existe plusieurs critères à prendre en compte. Si la technologie d’affichage et la diagonale sont sans aucun doute les deux facteurs les plus importants, ils agissent directement sur une troisième donnée qui n’est pas à prendre à la légère : le prix. Et en matière de TV, le prix peut vite s’élever vers des hauteurs vertigineuses dès lors qu’on lorgne sur ce qui se fait de mieux.

C’est là que LG intervient. Le constructeur, bien installé sur le marché, propose à l’occasion des soldes d’été, de découvrir de nombreux modèles issus de son catalogue le plus récent. Des TV de toutes les tailles, aux technologies d’affichages variées, et qui sont aujourd’hui plus abordables que jamais. La raison ? Des réductions importantes sur une large sélection de modèles, qui peuvent faire descendre le prix jusqu’à -30 %. Une aubaine si vous cherchez depuis longtemps à changer votre TV vieillissant, ou bien vous faire un petit plaisir.

Les promotions LG en bref :

TV OLED : une qualité d’affichage exemplaire pour des images plus vraies que nature

Si vous recherchez un téléviseur qui propose une qualité d’image supérieure à la moyenne, les téléviseurs LG OLED sont faits pour vous. Et en la matière, le OLED55C3 a tout ce qu’il faut pour vous plaire. C’est le modèle de référence de l’année dernière de LG, noté 9/10 par la rédaction de Frandroid.

Grâce à la technologie LG OLED evo, combinant une dalle LG OLED à un puissant processeur Alpha 9 AI 4K Gen6 spécialement conçu pour les téléviseurs LG OLED, profitez d’images lumineuses et précises avec des noirs absolus, des contrastes infinis et une incroyable fidélité des couleurs. De plus, profitez d’images nettes et précises, même pour les actions les plus rapides, grâce à la dalle 120 Hz.

La gestion du son a aussi été particulièrement travaillée par LG qui propose ici une virtualisation du son 9.1.2, ainsi que la compatibilité Dolby Atmos offrant une incroyable immersion tout autour de vous. Ce TV bénéficie également de la fonctionnalité WOW Orchestra, permettant de faire fonctionner les haut-parleurs du téléviseur et de votre barre de son LG compatible en même temps, pour renforcer l’immersion des contenus visionnés.

Pour le reste, LG ne commet aucune faute. Quatre ports HDMI 2.1 permet de profiter des dernières avancées en matière de jeu vidéo (ALLM, VRR, G-Sync et FreeSync). L’interface WebOS 23 donne accès à une expérience connectée optimisée et complète. Et pour ne rien gâcher, ce TV profite d’un design tout en finesse, idéal pour s’intégrer dans les intérieurs les plus minimalistes.

En ce moment, le TV OLED55C3 bénéficie d’une baisse de 400 euros qui fait tomber son prix à 1 190 euros.

Et si vous cherchez le nec plus ultra du constructeur, sachez que le modèle de la gamme d’au-dessus, le OLED65G3 est, lui aussi, proposé à prix réduit : vous pouvez économiser 600 euros sur son tarif habituel, qui passe de 2 590 euros à 1 990 euros. Pour ce prix-là, vous obtenez un téléviseur plus grand, qui profite d’une luminosité impressionnante et donc, d’un rendu des couleurs flamboyant et d’un contraste encore plus précis.

Autre atout, sa finesse et son design unique. Conçu pour s’accrocher au mur, ce TV est vendu avec une accroche murale permettant une installation au plus près du mur, tel un tableau, pour une intégration idéale dans les intérieurs. Ce téléviseur peut également être installé

sur meuble grâce à son pied central vendu en option.

65QNED75 : le rapport performance prix qui fait la différence

Si vous cherchez un téléviseur doté d’une bonne qualité d’image, mais que vous n’avez pas le budget pour un téléviseur LG OLED, les TV QNED sont faits pour vous. Situés à la croisée des technologies Quantum Dot et NanoCell, ces TV offrent des performances haut de gamme, surtout au vu de leur positionnement tarifaire. Couleurs éclatantes, luminosité et contrastes intenses, noirs profonds, pour une incroyable qualité d’image.

Grâce à WebOS 23, ce téléviseur QNED propose une expérience connectée très complète : applications des principaux services de streamings et SVoD, assistants personnels (Alexa), contrôle de la domotique (Google Home et Apple Home). Pour les fans de jeux vidéo, profitez du

tableau de bord et de l’optimiseur de jeu pour une expérience de jeu ultra personnalisée.

Vendu avec sa télécommande Magic Remote qui bénéficie d’un pointeur à l’écran et d’une molette de navigation, le 65QNED75 est proposé à prix réduit en ce moment. C’est une jolie réduction de 250 euros qui vous attend, ce qui fait tomber son prix à 649 euros contre 899 euros habituellement.