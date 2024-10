Vidéoprojecteurs ETOE vraiment très compacts, sous Google TV et très faciles à installer

La marque ETOE s’apprête à débarquer en Europe avec deux nouveaux vidéoprojecteurs. Il s’agit des modèles Seal Pro et E3 Pro fonctionnant sous Google TV et Android TV avec Netflix et ses milliers d’applications. Particulièrement compacts, ils veulent promettre une installation facile et une image jusqu’à 200 pouces. En voici tous les détails.

ETOE, spécialiste des solutions de vidéoprojection, va distribuer ses produits en Europe et notamment en France. Elle vient enrichir son catalogue avec deux nouveaux modèles de vidéoprojecteurs baptisés E3 Pro et Seal Pro. Les deux appareils partagent une base technique avec une résolution native Full HD 1080p comme la quasi-totalité des vidéoprojecteurs compacts, catégorie à laquelle appartient les deux projecteurs. Ils viennent concurrencer les Xming Page One, Xgimi MoGo 3 Pro ou BenQ GV50, par exemple.

Le E3 Pro ne fait que 12,9×10,9×15 cm pour un poids de 2,68 kg alors que le Seal Pro fait 17,6×19,x25,8 cm pour un poids de 4,7 kg.

ETOE E3 Pro // Source : ETOE

Pour faciliter son transport, ce dernier a même une poignée sur la partie supérieure, faisant penser au Nebula Cosmos 4K SE d’Anker.

ETOE Seal Pro // Source : ETOE

Pour une installation des plus facile, les deux appareils intègrent un système de mise au point automatique et de correction trapézoïdale. Le moteur optique entièrement scellé veut assurer une protection optimale contre la poussière, prolongeant ainsi la durée de vie des appareils.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs vidéoprojecteurs pas chers en 2024 ?

Google TV et Android TV à bord, l’un plus lumineux que l’autre

Les deux vidéoprojecteurs ETOE disposent d’une connectivité WiFi double bande (5G/2.4G) et, étant donné qu’ils sont animés par Android TV (E3 Pro) et Google TV (Seal Pro), on peut compter sur la fonction Chromecast intégrée, permettant une diffusion sans fil depuis différents appareils. Les deux modèles disposent de 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, permettant l’installation d’applications et le stockage de contenus.

ETOE Seal Pro // Source : ETOE

Côté connectiques, il y a une entrée HDMI, une prise USB-A et une sortie audio jack 3,5 mm. Les deux modèles sont dotés d’un système audio 20W s’appuyant sur la présence de deux haut-parleurs.

ETOE Seal Pro // Source : ETOE

Avec ses 600 ANSI Lumens annoncés par la marque, le E3 Pro convient plutôt aux espaces de taille moyenne et aux environnements modérément éclairés. Le Seal Pro, pour sa part, se distingue par une luminosité supérieure : 1000 ANSI Lumens, selon la marque, plus adaptée aux grands espaces et aux conditions d’éclairage plus exigeantes.

ETOE Seal Pro // Source : ETOE

Disponibilité et prix des vidéoprojecteurs ETOE E3 Pro et ETOE Seal Pro

Les deux vidéoprojecteurs ETOE E3 Pro et Seal Pro seront officiellement annoncés le 19 novembre prochain. Les prix respectifs pourraient être de 220 euros et 350 euros. Le modèle ETOE E3 Pro serait disponible en noir ou en blanc alors que le Seal Pro pourrait uniquement être proposé en noir.