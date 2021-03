C Seed M1 : cette énorme TV Micro LED pourrait remplacer les projecteurs à ultra courte focale

La technologie Micro LED arrive avec beaucoup de promesses. Parmi ces dernières, la modularité offre une personnalisation quasi infinie pour créer de nouveaux formats. C Seed en a profité pour créer une TV qui se plie et qui se déplie de façon automatisée, elle disparaît dans le sol.

Le Micro LED, on en parle depuis plusieurs années. Si vous avez suivi nos couvertures du salon CES, vous avez sans doute découvert le concept Samsung The Wall. Plus généralement, Sony ou Samsung avait présenté des solutions de murs d’écrans modulaires en technologie micro LED. Ces premiers produits ont été conçus pour les professionnels, il était ainsi possible d’assembler plusieurs unités d’affichage en un mur d’écran LED. Cela offre une personnalisation quasi infinie très pratique pour équiper des magasins, des expositions, des musées ou des bureaux.

Pour rappel, cette technologie d’affichage permet d’obtenir un rapport de contraste élevé de 1 000 000:1, avec une très large plage de couleurs, un angle de vue de presque 180 degrés et une luminosité impressionnante. C’est une des principales alternatives à l’OLED.

Samsung sera le premier à dégainer la technologie pour le grand public, mais dans un format de TV classiques. Mais il y a d’autres formats qui sont possibles.

Plusieurs panneaux avec un pliage et un dépliage automatisés

C Seed, une entreprise américaine, a utilisé la technologie micro LED pour créer un téléviseur de 165 pouces, ce qui est énorme (plus de 4 mètres de diagonale). Cette taille a été permise en utilisant plusieurs panneaux de micro LED. Une fois réunis, ces panneaux forment donc le téléviseur qui affiche de séduisantes caractéristiques techniques : une luminosité maximale de 1000 cd/m², un contraste supérieur à 30000:1 ou encore une durée de vie de 100 heures.

On voit, au passage, que ce ne sont que les premières étapes de cette technologie. En effet, le M1 n’est qu’une TV 4K UHD avec des angles de vision assez moyens. Sans parler de la consommation énergétique : de 1 200 Watts à 3 600 Watts.

Là où C Seed impressionne c’est dans la façon d’assembler la TV dans le salon : le pliage et le dépliage sont entièrement automatisés. C Seed M1 a nommé la fonction Adaptive Gap Calibration, qui est un système capable de mesurer les différences d’alignement des panneaux qui composent l’écran. L’objectif est que chaque panneau soit parfaitement collé aux autres pour créer le fameux mur d’écrans.

L’ensemble sort du sol, ce qui permet d’imaginer des intérieurs où on cache le téléviseur quand il n’est pas utilisé. Que cela soit les projecteurs à ultra courte focale ou l’écran enroulable de LG, il s’agit de produits qui vont remodeler nos intérieurs. Par contre, il faudra débourser 400 000 dollars (environ 330 000 euros) pour le C Seed M1.