Mini LED ou 8K : jusqu’à 900 € de réduction sur les meilleurs TV QLED de Samsung

Grâce à ses offres d’été, Samsung fait chuter le prix de de ses téléviseurs QLED les plus populaires. Si vous souhaitez goûter au rétroéclairage Mini LED ou à la définition 8K, il y a de très belles offres à saisir.

Si vous suivez l’univers des téléviseurs, vous connaissez probablement la qualité des modèles que propose Samsung ces dernières années. La firme coréenne est devenue l’une des références du QLED, ce matériau qui permet aux écrans d’afficher des couleurs éclatantes avec de hauts pics de luminosité. En 2021, Samsung est même allé plus loin en combinant le QLED avec le Mini LED, un rétroéclairage miniaturisé et ultra précis.

Jusqu’au 17 juillet, ce sont de nombreux téléviseurs Samsung qui sont en promotion, avec des modèles Mini LED, des références de l’an passé moins onéreuses, et même des écrans avec une définition 8K. Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleurs téléviseurs Samsung en promotion.

Le Samsung Neo QLED 55QN85A à 1 499 euros au lieu de 1 799 euros

En 2021, toute la gamme Neo QLED de Samsung profite d’un rétroéclairage par Mini LED. Cette technologie présente sur le Samsung Neo QLED 55QN85A donne un second souffle aux téléviseurs LCD, qui profitent maintenant d’une luminosité encore plus élevée, et donc de très bons contrastes et de belles couleurs.

Ainsi, le Samsung Neo QLED 55QN85A est un téléviseur parfait pour profiter pleinement des contenus HDR 10+ et HDR HLG. Mais il est aussi l’allié parfait des joueurs de jeux vidéo, puisqu’il comporte 4 ports HDMI 2.1, nécessaires pour profiter de l’expérience 4K à 120 images par secondes promises par les PlayStation 5 et Xbox Series X. En bref, que ce soit pour regarder des films ou jouer à des jeux, le Samsung Neo QLED 55QN85A ne déçoit pas.

Le Samsung Neo QLED 55QN85A profite actuellement de deux offres promotionnelles sur le site de Samsung. La première permet d’obtenir une remise immédiate de 100 euros, tandis que la seconde vous offre un remboursement de 200 euros sur votre achat. En cumulant ces deux offres, le Samsung Neo QLED 55QN85A descend à 1499 euros dans sa version 55 pouces.

D’autres diagonales sont également en promotion :

Le Samsung Neo QLED 55QN95A à 1 799 euros au lieu de 2 299 euros

Le Samsung Neo QLED 55QN9A repose sur les mêmes technologies que le téléviseur présenté plus haut, mais dans une version encore plus haut de gamme. C’est-à-dire que l’on retrouve ici aussi le rétroéclairage Mini LED couplé au QLED, mais cette fois le pic lumineux est encore plus élevé, et avec de meilleurs angles de vision. On retrouve également des haut-parleurs supplémentaires, pour une meilleure spatialisation sonore puisque oui, le téléviseur est aussi compatible avec le codec Dolby Atmos.

Mais surtout, le Samsung Neo QLED 55QN95A profite de l’astucieux boîtier déporté One Connect. C’est sur ce boîtier que vous devez brancher tous vos appareils (HDMI, USB, Ethernet, etc.), tandis qu’il est lui-même connecté au téléviseur grâce à un seul câble. Le boîtier One Connect est une excellente solution pour dissimuler ses câbles et profiter d’une installation la plus nette possible.

Le Samsung Neo QLED 55QN95A est lui aussi en promotion sur le site officiel de Samsung. Grâce à une remise immédiate de 300 euros et une ODR de 200 euros, son prix descend à 1799 euros. Cela représente déjà 500 euros de remise pour un téléviseur commercialisé depuis quelques mois seulement.

Là encore, ce téléviseur est aussi en promotion dans d’autres diagonales :

Le Samsung QLED 8K 65Q700T à 1799 euros au lieu de 2 699 euros

Et pourquoi ne pas passer directement à la 8K ? Même si les contenus 8K natifs sont encore rares, le Samsung Neo QLED 8K 65Q700T est déjà capable d’afficher des contenus dans une telle résolution. Comment ? Grâce à la puce embarquée Quantum Processor 8K qui a pour mission, entre autres, d’upscaller les contenus, et donc de les afficher avec une plus grande densité de pixels.

Sorti en 2020, ce téléviseur Samsung ne profite pas d’un rétroéclairage Mini LED, mais reste toutefois équipé d’un panneau QLED. On retrouve ainsi une image avec des couleurs vives et des pics lumineux élevés. Enfin, notons la présence des fameux ports HDMI 2.1 si précieux pour profiter au maximum des consoles de nouvelle génération.

Le téléviseur Samsung QLED 65Q700T est une excellente porte d’entrée pour les personnes désirant profiter de la 8K au prix d’un téléviseur 4K haut de gamme. En effet, grâce à une remise immédiate de 400 euros et une ODR de 500 euros, son prix descend à 1799 euros.