TV Neo QLED : comment Samsung exploite les capacités 8K de ses nouveaux téléviseurs

Alors que la 4K se démocratise tout juste, Samsung propose déjà des téléviseurs 8K. Mais comment profiter d'une telle définition d'écran alors que les contenus natifs en 8K sont encore rares. La réponse de Samsung avec ses dernières générations de téléviseurs Neo-QLED tient en un mot : upscaling. Un domaine dans lequel la marque coréenne dispose d'une expertise inégalée.

Samsung est l’un des premiers constructeurs de téléviseurs à rendre accessible la définition 8K. Plus qu’une simple surenchère, la 8K est un véritable argument pour les amateurs de la belle image. Non seulement cette définition se prête particulièrement bien aux écrans de grande taille, mais elle permet aussi d’obtenir une finesse d’image bien supérieure même si les contenus affichés ne sont qu’en 4K. On vous explique comment Samsung est parvenue à réaliser cette prouesse grâce à sa maîtrise de l’upscaling sur ses derniers téléviseurs Neo QLED 8K, notamment les Samsung Neo QLED QN900A et Samsung QLED QN800A.

8K vs 4K

Les téléviseurs 4K affichent une définition de 3 840 x 2 160 pixels, contre 7 680 x 4 320 pixels pour un 8K. Mais une meilleure définition ne signifie pas toujours une meilleure finesse d’affichage. Cette dernière dépend en fait de la résolution, qui s’exprime en nombre de pixels par pouce (on vous explique bien la différence entre définition et résolution dans cet article). Or, plus le téléviseur est grand, plus la résolution doit être élevée pour assurer le meilleur rendu. Jusqu’à 55 pouces, la 4K suffit amplement. Mais dès que l’on parle d’écrans de très grande taille (65, 75 ou 85 pouces), elle se révèle en retrait face à la 8K qui affiche 2,4 fois plus de pixels par pouces. Par exemple, un téléviseur 4K de 85 pouces aligne 52 ppp contre 125 ppp pour un 8K. En conséquence, l’œil va alors capter bien plus de détails et de nuances.

Mais nous sommes en 2021 et les contenus natifs en 8K restent encore rares. Certes, l’application YouTube propose des vidéos en 8K sur certaines chaînes, mais ce n’est pas encore la norme. Toutefois, depuis 2019, les téléviseurs Samsung embarquent l’application The Explorers, une plateforme de vidéo spécialisée dans la vidéo 4K et 8K native. Elle dispose d’une large bibliothèque de contenus documentaires idéaux pour tester son téléviseur Samsung dernier cri. Enfin, si vous avez un smartphone Samsung Galaxy S21 ou Galaxy S20, vous pourrez voir sur grand écran les vidéos 8K qu’ils sont capables de filmer.

Cette rareté des contenus 8K, Samsung en est bien conscient. Et de façon astucieuse, la marque coréenne ne compte pas dessus pour promouvoir la définition 8K de ses derniers téléviseurs. En fait, Samsung compte sur son expertise dans le traitement de l’image. Grâce à sa maîtrise de l’upscaling, il est capable de rendre de « simples » images ou contenus 4K bien plus précis et détaillés sur un écran 8K que sur un simple téléviseur 4K.

Samsung Neo Quantum Processor, le maître de l’upscalling 8K

L’upscaling, ou mise à l’échelle en français, consiste basiquement faire passer une image d’une définition donnée à une définition supérieure. Dans le cas qui nous intéresse, de passer l’image du format 4K au format 8K. Grâce à son processeur Samsung Neo Quantum Processor Samsung va bien au-delà de cette seule opération. En effet, il embarque 16 modèles de réseaux neuronaux qui s’appuient sur l’intelligence artificielle et le deep learning. Ainsi, ils sont de base « formés » à l’upscaling et vont se charger chacun de traiter une donnée spécifique de la source en 4K. L’affichage alors obtenu est plus net, profite de microcontrastes bien plus précis pour une image qui gagne en détail et en piqué. Autant d’atouts qu’exploite le format HDR10+, qui élargit significativement la palette des contrastes, pour un rendu qui dévoile toutes les nuances des contenus vidéo.

Cette débauche de technologie profite pleinement des qualités intrinsèques du support qu’est le Neo QLED. Cette technologie d’affichage combine une dalle QLED qui apporte une colorimétrie de haute volée et un rétroéclairage Mini LED qui offre une luminosité bien supérieure, et surtout précise, à ce que propose habituellement le marché. À cela s’ajoutent également toutes les options de bases des téléviseurs haut de gamme de Samsung que sont le moteur de compensation de mouvement AutoMotion Plus et la dalle 120Hz, qui assurent une animation sans faille, pour profiter de chaque détail même dans des scènes d’action les plus rapides.

Ainsi, l’upscaling 8K par Samsung profite de la résolution 2,4 fois plus élevée que celle de la 4K pour amplifier les détails, les nuances de l’image et surtout les rendre visibles à l’œil nu. Ce qui signifie concrètement que tous vos contenus 4K, des Blu-Ray aux films et séries sur Prime Video, Disney+ ou Netflix s’afficheront en 8K sans aucune perte de détails sur les téléviseurs Samsung Neo-QLED 8K, comme les Samsung Neo QLED QN900A ou Samsung QLED QN800A.

Le gaming 8K, l’avenir du jeu vidéo maintenant

Modélisation 3D, textures, effets de lumières, le jeu vidéo profite tout autant que la vidéo de la 8K pour sublimer le travail des artistes et développeurs. La dernière génération de console, représentée par la PlayStation 5 et la Xbox Series X, est déjà techniquement capable de prendre en charge les futurs titres en définition 8K. Même s’il faudra attendre encore quelques mois pour que les développeurs tirent toute la puissance de ces consoles, l’excellent jeu Ori and the Will of the Wisps profite déjà d’un mode 6K à 60 images par seconde. Pour les plus pressés, vous pouvez également brancher derrière les téléviseurs Samsung 8K un PC avec la dernière génération de cartes graphiques 3D, comme la Nvidia RTX 3090 qui est taillée pour le jeu vidéo PC en 8k.

Mais pourquoi attendre, alors que la maîtrise de l’upscaling du constructeur coréen en fait déjà une réalité ? Grâce à l’upscaling 8K par Samsung, vous pouvez profiter dès maintenant du meilleur de vos jeux vidéo favoris sur grand écran. Chaque détail peaufiné avec soin par les graphistes sera ici mis en valeur, mieux défini pour une immersion vidéoludique encore plus intense. Le tout profite en plus d’une animation à 60 fps sans faille, grâce à la dalle Neo QLED en 120 Hz et le FreeSync Premium Pro.

Avec sa gamme de téléviseurs 8K, Samsung propose donc la meilleure qualité d’image disponible sur grand écran, quelle que soit votre source 4K. Ce qui inclut les diffusions de la prochaine coupe d’Europe de l’EUFA qui vous donneront avec ces téléviseurs Samsung 8K l’impression d’être au cœur de l’action.

Quel téléviseur Samsung Neo QLED pour profiter tous ses contenus en 8K ?

En milieu d’année 2021, Samsung a sorti deux nouveaux téléviseurs Neo QLED avec une définition d’écran 8K. Quelques différences existent entre ces deux modèles, notamment au niveau du pic lumineux, du design ou du système audio embarqué. Mais ils partagent tous l’intégration d’un système de rétroéclairage Mini LED couplé à un filtre QLED. On retrouve également la nouvelle télécommande Samsung, qui fonctionne à l’énergie solaire et qui permet de ne plus utiliser de piles.

Samsung Neo QLED QN900A

Le Samsung Neo QLED QN900A est tout simplement le flagship des téléviseurs de Samsung. Il dispose d’une superbe dalle 8K qui profite d’un design ultra fin et d’un cadre Infinity (sans bord) qui donne l’impression que l’image flotte littéralement devant vos yeux. La colorimétrie, les contrastes, les noirs profonds sont sublimés par une luminosité de 2000 nits, qui rend l’image encore plus éclatante. Son filtre antireflet permet de profiter de la meilleure qualité d’image, quelle que soit la luminosité de votre environnement. Ce téléviseur ultra haut de gamme est par ailleurs accompagné d’un boitier déporté One Connect, qui regroupe toute la connectique afin qu’un unique câble relie ensuite le boitier déporté au téléviseur. Le luxe jusque dans les détails.

Le Samsung QN900A démarre avec une diagonale d’écran de 65 pouces, mais il est également disponible en 75 ou 85 pouces. Comptez 5499 euros pour la plus petite diagonale avec l’offre de remboursement de 500 euros.

Samsung Neo QLED QN800A

Le Samsung Neo QLED QN800A est le modèle juste en dessous du QN900A. La principale différence ici, c’est qu’il ne dispose pas du cadre Infinity et de ses bords ultra-fins. Mais pour le reste, avec ses 15 mm d’épaisseur et son design élégant, ce téléviseur est un véritable écrin pour une image 8K de toute beauté. Sa luminosité de 1500 nits dépasse ce que propose la grande majorité des produits OLED. Et il dispose également du boîtier déporte One Connect.

Le Samsung QN800A démarre également avec une diagonale d’écran de 65 pouces, mais il est également disponible en 75 ou 85 pouces. Comptez 3499 euros pour la plus petite diagonale avec l’offre de remboursement de 500 euros.