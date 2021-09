Comme chaque mois, Disney+ annonce de nouveaux contenus pour sa plateforme. Et Halloween est en approche avec des films et des séries pour se faire peur. Du grand classique comme Poltergeist à la revisite de la fête par LEGO Star Wars et les Muppets, il y en a pour tous les goûts et tous les frissons.

Pour le mois d’octobre, Disney+ passe déjà à l’heure d’Halloween avec une programmation sur la plateforme pour se mettre dans l’ambiance des festivités.

Au-delà des films du catalogue (Hocus Pocus, L’Etrange Noël de Monsieur Jack…), Disney ajoute des films et séries à ses contenus pour l’occasion. Et les ambassadeurs maison se prêtent au jeu avec un film d’animation inédit autour de LEGO Star Wars, le retour des Muppets ou encore les histoires fantastiques de la série De l’autre côté, tirée de l’œuvre de R.L. Stine. Le tout sera à retrouver dans la collection Hallowstream.

Et vous pourrez vous faire peur entre amis en utilisant la fonction Groupwatch pour regarder tous en même temps un contenu sans être au même endroit.

LEGO Star Wars revisite Halloween et la saga

Parmi les nouveautés au programme de ce mois d’octobre, les fans de Star Wars et de LEGO vont être ravis avec un film d’animation inédit qui sera disponible dès le 1er octobre. LEGO Star Wars : Histoires terrifiantes narre les histoires de Poe, BB-8 et Mustafar qui vont à la rencontre de Graballa le Hutt qui a décidé de racheter le château de Dark Vador pour le transformer en grand hôtel de luxe Sith. Les méchants de l’univers Star Wars se succèdent pour des histoires effrayantes qui rappelleront des souvenirs aux jedi de tous âges. Mais avec la bonne dose d’humour LEGO qui s’impose !

Si vous êtes plutôt fans des Muppets, Muppets Haunted Mansion est fait pour vous. Le grand Gonzo doit passer le soir d’Halloween dans un sinistre manoir. Une soirée en frissons et chansons avec les plus célèbres stars du Muppet Show et de nombreux invités surprise qui commence le 8 octobre.

Pour se faire plaisir sur plus long terme, la série De l’autre côté est une succession d’histoires fantastiques dans des mondes surnaturels qui ressemblent pourtant au nôtre. Sorcières, fantômes, extraterrestres et dimensions parallèles au menu. Pour les plus grands,

Et si vous aimez les grands classiques du film d’horreur ou d’épouvante, le catalogue Disney+ compte aussi sur American Horror Stories (spin-off d’American Horror Story), Poltergeist et sur l’arrivée ce mois-ci de La Colline a des yeux 2. The Predator s’ajoute aussi tout comme Pyramide, deux films pour faire frissonner à souhait.

Les nouveaux contenus en octobre sur Disney+

Les films et documentaires qui arrivent

1er octobre : LEGO Star Wars : Histoires terrifiantes 20 ans d’écart Möbius



8 octobre : Muppets Haunted Mansion Margaret Mission Titanic (doc)



13 octobre : Reservation Dogs



15 octobre : Patti Cake$ Poltergeist Les petits mouchoirs A l’origine



20 octobre : Les coulisses de Disney



22 octobre : The Predator This Is Not a Love Story Pyramide Amour, piments et bossa nova Les ailes de Patagonie (doc) Jean-Christophe & Winnie



29 octobre : Books of Blood La colline a des yeux 2



Les séries à ne pas manquer

6 octobre : Luz à Osville De l’amour dans l’air



13 octobre : De l’autre côté The Orville (saisons 1 et 2) Baymax et les Nouveaux Héros (saison 3) Des liens trop étroits



20 octobre : Les Simpson (saison 32) Single Parents (saisons 1 et 2) Rencontre Spidey et ses amis extraordinaires The Fosters L’Amérique inexplorée