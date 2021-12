Avec son application vraiment pratique, Luko dépoussière l’univers de l’assurance habitation

Lancée en 2018, l'assurance habitation Luko a déjà conquis plus de 200 000 personnes. Comment ? En proposant un service moderne et dans l'air du temps, bien loin des démarches fastidieuses que l'on prête habituellement au secteur des assurances.

Obligatoire pour les locataires (et bon nombre de propriétaires), l’assurance habitation ne profite pas d’une bonne réputation. Elles sont généralement proposées par des géants de la banque et de l’assurance qui n’ont pas encore pris le virage de la transformation numérique. Ce qui veut dire que pour déclarer un sinistre, il y a souvent beaucoup de paperasses à remplir et de temps passé au téléphone. Encore faut-il qu’il soit pris en charge, car les contrats des assurances habitation ne sont pas les plus simples à déchiffrer.

C’est en partant de toutes ces problématiques qu’est né Luko. La start-up française entend dépoussiérer l’univers de l’assurance habitation en proposant un service 100 % numérique. De l’inscription à la déclaration de sinistre, tout se passe en quelques clics depuis l’application mobile. Cette application, justement, propose d’ailleurs bien plus qu’un simple service d’assurance, comme nous allons le voir.

Une assurance 100 % numérique

Première demande de devis, inscription, déclaration de sinistre : chez les assureurs classiques, ces procédures demandent généralement d’envoyer des courriers ou des emails, voire de téléphoner ou de se rendre chez un conseiller. Chez Luko, c’est simple, toutes ces démarches se font directement en ligne. Et c’est l’un des plus grands avantages du service prodigué par la start-up. Cela permet d’abord de gagner du temps, mais cela vous évite aussi d’avoir à écouter les discours commerciaux qui cherchent à vous faire souscrire à des options dont vous n’avez pas toujours besoin. C’est aussi un bon point pour les personnes touchées par la phobie du téléphone.

Lors de l’inscription, Luko vous demande toutes les informations dont il a besoin sur votre logement : l’adresse, la superficie ou encore le type de logements. Un questionnaire qui ne prend que 2 minutes, et qui permet déjà de connaître le prix de votre assurance habitation. Vous pouvez ensuite choisir de profiter de la couverture étendue ou non (dépannage serrurerie, lutte contre les nuisibles, etc.) et de souscrire à diverses options, pour que vous ne payiez que ce dont vous avez vraiment besoin.

Pour déclarer un sinistre, tout se fait depuis l’application mobile également. Une fois le problème signalé, l’application vous posera quelques questions sur la nature de l’incident. Terminez la déclaration avec une vidéo du sinistre pour qu’un conseiller revienne rapidement vers vous.

Luko : plus qu’une app d’assurance habitation

L’application de Luko ne permet pas seulement de piloter son assurance habitation. La start-up a construit cette plateforme comme un véritable outil de gestion de son logement. Parmi toutes les fonctionnalités disponibles, on retrouve un suivi de sa consommation électrique et de gaz. Il suffit de lier l’application avec les identifiants de ses compteurs pour consulter sa consommation en temps réel. Vous pouvez ensuite visualiser l’évolution de votre consommation, et la comparer avec les périodes précédentes. C’est un très bon moyen de repérer les fuites par exemple.

Et pour mieux se préparer ou venir à bout de sinistres, un volet de l’application est dédié aux travaux. Il contient une série de conseils à appliquer chez soi pour résoudre les problèmes courants, comme un parquet qui grince. Mais pour les travaux plus sérieux, Luko peut vous mettre en relation avec des artisans certifiés de son réseau de confiance. Ils exercent dans tous les domaines : plomberie, électricité, serrurerie, etc. C’est l’assurance de ne pas tomber sur des entrepreneurs malhonnêtes.

Enfin, si vous êtes à la recherche d’un nouveau logement, Luko dispose de son propre agrégateur de petites annonces. Location ou achat, c’est à vous de choisir et de préciser vos critères. Toutes les annonces qui correspondent seront alors compilées dans Luko. Ainsi, plus besoin de télécharger toutes les applications de recherche d’annonces immobilières pour faire sa veille quotidienne.

Une assurance habitation au prix juste

Malgré la praticité de son service, Luko propose des tarifs très intéressants pour son assurance habitation. Pour y parvenir, l’assurance ne propose que les garanties les plus essentielles. Mais de nombreuses options sont disponibles, et elles permettent de façonner son assurance habitation selon ses besoins. Vous pouvez par exemple indiquer si vous possédez des objets de valeurs, comme des bijoux, et les assurer en complément. Ils seront remboursés à la hauteur de leur valeur en cas de sinistre.

Comme pour les forfaits mobiles, la souscription à une assurance habitation est maintenant simplifiée. Si vous désirez passer chez Luko, c’est l’assurance qui va résilier elle-même votre précédent contrat (à condition qu’il ait plus d’un an, conformément à la loi Hamon). La start-up française a également diversifié ses services. Elle propose maintenant des assurances pour les NVEI (Nouveaux Véhicules Electriques Individuels comme les vélos ou les trottinettes). On trouve aussi une assurance pour prêt immobilier.

Avec la qualité de son assurance habitation, mais aussi tous les services inclus dans son application, Luko est en passe de devenir l’outil au cœur de la gestion de son logement. Travaux, électricité, assurance, immobilier : tout y passe afin de vous éviter d’avoir à multiplier les applications sur votre smartphone.