Avec son offre BforZEN, BforBank déroule le tapis rouge à ses nouveaux clients

Profiter des avantages d’une banque traditionnelle sans en payer le prix fort : c’est la promesse de BforBank, et de son offre BforZEN. Non seulement ses tarifs sont concurrentiels, mais en plus, la banque en ligne propose six mois offerts et 80 euros de prime de bienvenue.

Passer d’un établissement bancaire classique à une banque en ligne est une pratique de plus en plus courante. En effet, ces dernières proposent généralement des avantages supplémentaires : flexibilité, frais réduits (voire absents) et prime de bienvenue.

D’autant plus que les banques comme BforBank disposent de produits bancaires accessibles et complets comme l’offre BforZEN. Le principe est simple : proposer une carte de paiement à un tarif inférieur aux établissements conventionnels, y compris sur les paiements à l’étranger. Et en ce moment, la banque en ligne filiale du Crédit Agricole offre 80 euros à ses nouveaux adhérents et 6 mois de souscriptions de carte offerts.

BforZEN : l’option la plus complète de BforBank

En complément de son offre gratuite BforBASIC, BforBank propose également une offre plus étoffée qui répond aux besoins des clients les plus exigeants. Pour quatre euros par mois, la banque en ligne dispose de nombreuses options :

mise à disposition d’une carte physique et virtuelle ;

5 retraits d’espèces sans frais en zone euro par mois ;

virements instantanés sans frais ;

sans frais ; solde du compte rafraichi en temps réel ;

compatibilité Apple Pay.

De plus, les plafonds de paiements et de retraits de la carte BforZEN sont deux fois plus élevés que ceux de la carte gratuite. Ils s’élèvent à 3 000 euros côté paiement (30 jours glissants) et 1 000 euros pour les retraits (7 jours glissants).

En outre, l’offre BforZEN propose plusieurs options exclusives lors de vos déplacements à l’étranger :

les paiements par carte sont sans frais et les achats sont assurés à l’étranger (sur les destinations incluses) ;

une assurance et une assistance voyage incluses avec votre carte.

Une palette complète de produits financiers pour tous les besoins

Si vous souhaitez accompagner l’ouverture de votre compte d’un livret d’épargne, BforBank a pensé à tout. Avec un plafond de 4 millions d’euros, le compte épargne Bfor+ propose une offre plus qu’intéressante. Pour toute ouverture avant le 29 février 2024, son taux d’intérêt est fixé à 5,5 % annuel brut pendant 6 mois, dans la limite d’un plafond de 100 000 €, contre 2,1 % habituellement.

Mieux, ce compte sur livret ne se voit appliquer aucuns frais de gestion, de versement, de retrait ou de clôture. Vous pouvez donc l’alimenter librement en fonction de vos besoins. Une option qui mérite d’être étudiée si vous souhaitez déposer vos économies sans les investir dans des placements qui comportent des risques.

Une souscription simple et un service client à l’écoute

Qui dit banque en ligne dit gestion autonome et simplifiée de ses comptes. Tout passe par l’application de BforBank (compatible iOS et Android), y compris la souscription à un compte courant ou d’épargne.

Une fois l’application téléchargée, il suffit de renseigner les champs demandés par la banque en ligne et de vérifier votre identité (par reconnaissance faciale et par le scan d’une pièce d’identité). Il peut également vous être demandé un justificatif de domicile si vous ne choisissez pas le parcours biométrique. Une fois les informations fournies, la banque en ligne effectuera les vérifications nécessaires avant d’autoriser l’ouverture de votre compte. Une étape rapide qui se fait généralement en moins de 24 heures. Il ne vous reste plus qu’à profiter de votre compte nouvellement ouvert et des avantages qui lui sont associés comme la carte virtuelle que vous pouvez utiliser immédiatement en attendant l’arrivée de votre carte physique.

En cas de problème, BforBank assure par ailleurs un service client très qualitatif. Pour tous les utilisateurs, les conseillers basés en France répondent de 8 h à 21 h du lundi au vendredi et de 9 h à 18 h le samedi. Client depuis le 19 septembre 2023 ? Les conseillers sont disponibles 24 h/24 et 7j/7 sans interruption.