Stockage en ligne : dans ce domaine, pCloud a un avantage ultime sur ses concurrents

Tout le monde ou presque possède un espace de stockage en ligne. Dans ce domaine, le premier critère que l’on prend en compte est le prix (ou la gratuité) de l’espace disponible. Pourtant, vous auriez tout intérêt à prendre d’autres caractéristiques en compte. On vous explique pourquoi.

Il faut bien le reconnaître, l’espace de stockage intégré à son compte Google ou Apple est bien pratique. Il y a un petit volume de stockage gratuit et il suffit d’un unique compte pour avoir accès à ses mails, ses applications et ses fichiers stockés en ligne. Mais au fait, où sont stockés vos fichiers ? Et qui peut y avoir accès à part vous ? Que ce soit Google, Apple ou Dropbox, il est très difficile, pour ne pas dire impossible de le savoir.

Si ces questions vous importent, il existe d’excellentes alternatives européennes aux poids lourds du secteur. C’est le cas de pCloud, une jeune entreprise basée en Suisse. Sa proposition et ses tarifs vont à contre-courant de ce que proposent les hébergeurs de fichiers traditionnels.

Non seulement, il est possible de choisir la localisation des serveurs qui hébergent vos données (aux États-Unis ou en Europe), mais en plus pCloud vous propose de ne payer qu’une seule fois pour avoir accès à vos fichiers hébergés dans le cloud pendant le reste de votre vie (99 ans pour être exact). Le service peut même être testé gratuitement avec un espace de stockage jusqu’à 10 Go.

Héberger ses données en Europe : une évidence, mais pas pour tout le monde

S’il y a bien un domaine dans lequel l’Europe a une longueur d’avance sur le reste du monde, c’est celui de la protection de la vie privée de ses citoyens. En 2018, le Règlement général sur la protection des données (ou RGPD) est entré en application partout dans l’Union européenne.

Ce texte de loi encadre strictement le traitement et la circulation des données à caractère personnel. Le point central de ce texte provient de l’obligation pour les entreprises qui récoltent ces fameuses données personnelles de demander aux utilisateurs leur consentement. Ils savent ainsi parfaitement ce que les entreprises font de leurs données.

pCloud, en tant qu’entreprise européenne, est particulièrement attentive au respect du RGPD. L’objectif de l’entreprise est de pouvoir donner le plus grand contrôle possible sur l’hébergement de vos données sur ses serveurs. Lors de l’inscription au service, il est ainsi possible de choisir la localisation du serveur sur lequel vous voulez héberger vos fichiers : en Europe (au Luxembourg) ou aux États-Unis (au Texas).

Les avantages de choisir un serveur basé en Europe sont multiples. Pour la vitesse de téléchargement et d’upload, bien entendu, mais aussi pour être certain qu’aucune autre législation extra-européenne ne vienne compromettre la sécurité des données.

Comment pCloud se démarque de ses concurrents

Si pCloud met particulièrement en avant son respect de la confidentialité de ses utilisateurs, ce n’est toutefois qu’un avantage parmi beaucoup d’autres. L’une des particularités uniques de pCloud est son système d’abonnement. Plutôt que de payer 2, 10 ou 20 euros par mois pour accéder à quelques centaines de Go d’espace de stockage, pCloud propose des abonnements à vie, que l’on paye une seule et unique fois.

Il suffit de faire le calcul par rapport aux offres proposées par la concurrence. Google Drive ou Dropbox proposent ainsi des forfaits de 2 To pour 10 euros par mois environ. Si vous le gardez deux ans, cela vous revient à 240 euros et l’on passe à 360 euros au bout de trois ans. Il est peu probable que vous n’ayez plus besoin de stockage en ligne passé ce délai.

pCloud n’est pas un débutant en matière de stockage dans le cloud. L’entreprise a fêté ses 10 ans l’année dernière et a déjà séduit 20 millions d’utilisateurs. Une expérience qui se ressent à l’usage. pCloud est ainsi compatible avec tous les systèmes d’exploitation mobile (iOS et Android) et desktop (Windows, Mac et Linux), n’impose aucune limitation sur la taille des fichiers que vous désirez mettre dans votre espace de stockage et propose de nombreuses fonctionnalités de synchronisation entre vos fichiers locaux et ceux sur le cloud.

Le mieux pour être convaincu de la qualité du service de pCloud est encore de l’essayer. pCloud propose une version gratuite de son service comprenant jusqu’à 10 Go d’espace de stockage en ligne. L’inscription ne prend que quelques secondes, le temps d’entrer son e-mail et un mot de passe. Aucun numéro de carte bancaire n’est demandé pour tester le service.

pCloud dispose également d’offres de stockage plus traditionnelles, avec un abonnement annuel démarrant à 49,99 euros par mois pour 500 Go de stockage. Il y a même des offres pensées pour les entreprises, mettant l’accent sur la collaboration et le partage entre collègues, à partir de 9,99 euros par mois par utilisateur.