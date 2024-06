Vous êtes très divisés sur votre budget d’abonnement mensuel à des services

Une étude montre que les européens dépensent environ 700 euros par an en abonnements multiples, générant une logistique et une frustration certaine. Et selon vos réponses à votre sondage, votre budget par abonnement est très varié, sans qu'aucune tendance ne se détache.

Pour garantir des revenus périodiques, de nombreux logiciels et services ont adopté le modèle d’abonnement. Bien que ce format soit particulièrement adapté aux services de catalogues tels que la SVOD, il est également utilisé par certains revendeurs pour offrir divers services, logiciels, jeux, et plus encore.

Chaque mois, ce sont ainsi plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d’euros que nous déboursons, et ce n’est pas près de s’arrêter. Cet été, avec le lancement de Max, l’Euro et les JO, nombreux sont ceux qui vont souscrire de nouveaux abonnements. Mais une lassitude s’installe.

780 € par an d’abonnement

Une étude de l’agence 3Gem pour le compte de Bango et menée sur 5000 personnes au sein de cinq pays européens (dont 1000 Françaises et Français) s’est penchée sur la question.

Cette étude révèle que les Européens sont abonnés à 3,2 services en moyenne (3 pour la France), ce qui représente 696 euros par an. On note quelques disparités puisque l’Italie et l’Allemagne déboursent respectivement 600 et 684 euros en moyenne, contre 814 et 780 euros respectivement pour le Royaume-Uni et la France. On reste globalement en dessous des États-Unis qui payent en moyenne 863 euros par an à travers 4,5 abonnements.

En tête des sondages, les abonnements de streaming vidéo sont bien sûr en tête, puisqu’ils sont présents chez 70 % des répondants. Les abonnements de commerces sont deuxième avec seulement 44 %. Arrivent ensuite la musique (34 %), la nourriture (19 %), le gaming (18 %), le sport (17 %), l’actualité (12 %) et la santé/fitness (10 %). Cet été, ce classement pourrait être chamboulé puisque 22 % des Européens prévoient de souscrire un nouvel abonnement pour suivre l’Euro et 20 % pour suivre les JO.

Trop, c’est trop

Entre la multiplication des services et les augmentations, l’étude révèle une insatisfaction croissante des usagers. 42 % des personnes sondées indiquent avoir résilié un abonnement récemment à cause d’une hausse de prix et 60 % affirment ne pas pouvoir s’offrir tous les services auxquels ils aimeraient souscrire. Il faut faire des choix, parfois jongler entre les abonnements, ce qui entraîne une logistique et une charge mentale supplémentaire.

Sur ce point, les opérateurs et FAI ont une carte à jouer pour proposer des « bundles » de services. Il n’est d’ailleurs pas rare de pouvoir souscrire à des abonnements aux services de SVOD avec son forfait internet.

Cela a également poussé certains consommateurs à se tourner vers le piratage. Selon l’étude, un Européen sur cinq pirate désormais la totalité de ses contenus vidéo pour tout retrouver au même endroit.

Et vous ?

En France, la moyenne est donc de 780 euros d’abonnements par an, soit 65 euros par mois. Qu’en est-il de vous ? Sans compter vos forfaits internet et mobile, vous nous avez communiqué votre budget mensuel en termes d’abonnement à des services.

Légèrement en tête, vous êtes 22,5% à plus de 60 euros d’abonnement par mois, suivi de près par un budget bien moins élevé entre 16 et 30 euros (19,6%). Vous êtes 18% à payer entre 46 et 60 euros pour vos abonnements et près de 15% à ne payer… rien du tout. Bref, comme vous pouvez le voir sur le graphique, aucune tendance ne se détache vraiment, montrant une très grande variété des budgets en France.