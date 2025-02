Aurez-vous la 4K Ultra HD et Dolby Atmos sur Canal+ ? Le groupe précise sa politique

Canal précise cette semaine sa politique d’attribution de l’Ultra HD sur sa plateforme. On apprend notamment que les abonnés existants aux offres sans engagement conserveront presque tous l’accès à cette qualité d’image.

Canal précise sa politique en matière d’Ultra HD // Source : Canal

À quelques exceptions près, si vous avez déjà souscrit à une offre Canal+ sans engagement, vous devriez pouvoir continuer d’utiliser l’Ultra HD. C’est ce que révèle cette semaine la filiale de Vivendi au site spécialisé Univers Freebox. Le groupe, qui a fait évoluer ses offres en janvier 2025, revient sur la question de l’accès à la 4K sur sa plateforme… par souci de clarté.

Après avoir décidé de priver ses nouveaux abonnés sans engagement de cette qualité d’image en début d’année, Canal précise ainsi que « les abonnés existants aux offres sans engagement conservent la 4K UHD, à quelques exceptions près liées à certaines offres spécifiques ».

Autrement dit, si vous aviez souscrit à un abonnement Canal+ sans engagement avant janvier 2025, vous avez de grandes chances de garder l’accès à l’Ultra HD sur votre matériel.

Une nouvelle option 4K + Dolby Atmos se précise

Cela dit, dans l’ensemble, l’objectif du groupe Canal est bien de réserver l’Ultra HD et la qualité audio Dolby Atmos à ses nouveaux abonnés avec engagement.

« Cela fait partie des avantages dont les abonnés peuvent bénéficier s’ils s’engagent sur la durée (ils ont également le droit à un flux supplémentaire et une promotion de 6 mois). Cela est clairement indiqué lors de la prise d’abonnement. Et tous nos abonnés ont le choix », précise notamment Canal à Univers Freebox, avant d’ajouter que les nouveaux abonnés sans engagements, eux, se verront attribuer une qualité HD et Dolby 5.1.

« Cela reste une bonne qualité d’image et cela correspond aux standards du marché pour un premier point de gamme », poursuit le porte-parole de Canal. Une approche déceptive pour beaucoup, mais désormais pleinement assumée.

À noter par contre qu’une option Ultra HD + Dolby Atmos sera prochainement disponible (via l’espace client) pour les abonnés sans engagement désireux de monter en gamme.