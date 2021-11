Orange Bank : quels sont les avantages d’ouvrir un compte dans cette banque mobile ?

C'est en 2017 qu'Orange Bank a fait son apparition parmi les banques en ligne françaises. En 5 ans, elle est parvenue à se faire une place et un nom dans le cénacle des banques dématérialisées. Mais que propose-t-elle de vraiment différent par rapport à la concurrence ? Et quels sont les avantages de posséder un compte en banque chez elle ?

Qui est Orange Bank ?

Comme son nom le laisse entendre, Orange Bank est la branche bancaire d’Orange. On pourrait penser au premier abord que le métier d’opérateur téléphonique n’a rien à voir avec la banque. C’était peut-être vrai dans les années 90. Mais en 2021, qui n’a pas l’application de sa banque installée sur son téléphone ? On gère désormais son argent sur son téléphone, et le rapprochement semble aujourd’hui évident.

En 2017, Orange s’est donc allié à Groupama Banque pour créer Orange Bank. La promesse : une banque en ligne entièrement dématérialisée, soutenue par une application mobile soignée et dotée de tarifs très accessibles. L’ouverture (gratuite) d’un compte avec une carte premium ne coûte ainsi que 4,99 euros par mois les 6 premiers mois, puis 7,99 euros par mois ensuite. Pour les nouveaux inscrits, une prime de 50 euros est d’ailleurs offerte par Orange Bank, à laquelle une deuxième prime de 30 € peut être ajoutée pour ceux qui prélèveront leur facture Orange sur leur compte Orange Bank. Soit un total de 80 € de bienvenue.

Quels sont les avantages d’Orange Bank par rapport aux banques traditionnelles ?

Savez-vous combien vous coûte votre banque tous les ans ? Entre les frais de gestion du compte, le coût de la carte bancaire, les découverts ou encore les chèques, le montant peut varier du tout au tout suivant votre âge, votre activité ou vos besoins. Le journal Le Monde estimait ainsi qu’en France, la somme dépensée tous les ans par les français pour leur banque pouvait varier de 63 euros en moyenne pour un jeune inactif à 227 euros pour un cadre de 40 ans.

Face à des frais aussi variables, et parfois élevés, les banques mobiles comme Orange Bank se positionnent comme des alternatives vraiment intéressantes.

Le premier avantage d’Orange Bank : les tarifs sont uniformisés, simples à comprendre et sans surprise. Un compte avec une carte Premium ne coûte ainsi que 4,99 euros par mois les 6 premiers mois, puis 7,99 euros par mois par ensuite. Elle mise sur la transparence et ne possède pas de frais cachés :

Les frais de tenue de compte sont gratuits ;

Le retrait d’espèce en France ou à l’étranger est gratuit ;

Les virements et prélèvements en euros en Europe (zone SEPA) sont gratuits ;

Les chéquiers sont gratuits.

Les seuls frais qu’Orange Bank peut vous prélever sont très classiques : des agios en cas de découvert (de 8,33 % à 17,35 % TAEG suivant que ce soit dans le découvert autorisé ou non) ou suite à une irrégularité (un virement rejeté, car il n’y avait pas assez d’argent sur votre compte, par exemple). La brochure tarifaire d’Orange Bank a par ailleurs le mérite d’être un exemple de lisibilité.

Dernier avantage du compte bancaire d’Orange Bank : l’ouverture d’un compte dans cette banque mobile ne nécessite aucun revenu minimum. Orange Bank est une banque accessible et ouverte à tous : nul besoin de gagner 1 800 euros par mois pour y entrer.

Une carte bancaire Premium sans surcoût

Les banques traditionnelles ont également tendance à faire payer très cher les cartes bancaires associées à leurs comptes, parfois jusqu’à plusieurs dizaines d’euros par mois. Pas de (mauvaise) surprise du côté d’Orange Bank, sa carte Premium Mastercard et tous les avantages qui y sont liés sont directement inclus dans les 4,99 euros par mois de la banque en ligne.

Cette (jolie) carte bancaire noire et argent comprend toutes les facilités de paiement (plafonds élevés et modulables) et les assurances que l’on peut attendre d’une carte Premium. Voici quelques-uns des avantages que propose cette carte Premium :

Il n’y a aucuns frais de devise quand vous payez par carte à l’étranger, alors que les autres banques peuvent prélever jusqu’à 2,5 % de frais de commission sur les achats à l’étranger ;

Le plafond de paiement est élevé et facilement modulable en passant par l’application ;

Vous avez perdu votre carte bancaire ? Orange Bank vous en renvoie une gratuitement sous 72 heures, partout dans le monde.

Concernant les assurances, Orange Bank propose même plus de garanties que les autres banques. Si l’on trouve les habituelles assurances-rapatriement, Orange Bank est la seule à proposer sans surcoût :

Une garantie location de voiture : Orange Bank prend en charge le montant des réparations en cas de dommages matériels ou de vol du véhicule de location ;

: Orange Bank prend en charge le montant des réparations en cas de dommages matériels ou de vol du véhicule de location ; Une garantie annulation de voyage : si vous devez annuler un voyage en avion, Orange Bank vous garantit d’être remboursé à 100 %, sans frais supplémentaires ;

: si vous devez annuler un voyage en avion, Orange Bank vous garantit d’être remboursé à 100 %, sans frais supplémentaires ; Une assurance location de ski : plus besoin de prendre une coûteuse assurance de location de ski (ou de snowboard ou de luge) quand vous les prenez chez loueur de ski ;

: plus besoin de prendre une coûteuse assurance de location de ski (ou de snowboard ou de luge) quand vous les prenez chez loueur de ski ; Une extension de garantie de 36 mois sur les achats mobiliers. Par exemple, si vous achetez une nouvelle télévision, Orange Bank étend gratuitement la garantie de 36 mois supplémentaires.

Enfin, si vous êtes clients chez Orange, vous avez également droit à deux avantages de choix :

Le cashback sur les achats réalisés chez Orange, en boutique physique ou en ligne ;

Le cashback sur les factures Orange, mobile ou internet.

Ainsi, pour chaque achat effectué en boutique Orange (pour des smartphones, des objets connectés ou des accessoires, par exemple), 5 % du prix d’achat est directement remboursé sur votre compte Orange Bank, jusqu’à 100 €. Et du 19/11 au 31/12, ce cashback achat est boosté à 10 % ! Pour les forfaits Orange, le cashback de 5 % peut aller jusqu’à 3 euros par mois remboursés sur votre facture.

Une application bien pensée pour les gestes du quotidien

On le disait un peu plus haut, Orange Bank est une banque dématérialisée. La gestion des comptes passe donc uniquement par un navigateur web ou l’application mobile.

L’application mobile d’Orange Bank est l’une des meilleures du genre. Disponible aussi bien sur Android qu’iOS, son design a été travaillé pour la rendre la plus accessible possible. Il suffit de l’utiliser quelques minutes pour comprendre qu’elle a été conçue par des technophiles qui ont su mettre en avant les services que l’on attend d’une bonne app bancaire. Peu d’applications bancaires peuvent se vanter de posséder un design aussi soigné, et une expérience utilisateur aussi fluide.

L’application Orange Bank est riche en fonctionnalités. On y accède sur son smartphone après s’être identifié via son empreinte digitale, Face ID, ou mot de passe si vous n’avez pas activé la biométrie. Elle permet ensuite en quelques clics de :

Consulter ses comptes et de voir les dépenses et entrées d’argent en temps réel ;

De visualiser ses dépenses à travers des graphiques pour mieux savoir comment elles se répartissent par catégorie ;

De modifier le plafond de sa carte bancaire à la volée…

… Ou de la bloquer (ou débloquer) instantanément, et la mettre en opposition si besoin ;

De payer via Google Pay (pour les smartphones Android) ou Apple Pay (pour tous les produits Apple compatibles).

Orange Bank a d’ailleurs été plus loin que la simple gestion de son argent via cette application. Elle propose une foule de petites fonctionnalités qui permettent de gagner du temps au quotidien, comme :

La possibilité de créditer son compte via une carte bancaire. Plutôt que de faire un virement de compte à compte, vous utilisez la carte bancaire d’un autre compte pour ajouter de l’argent sur votre compte Orange Bank ;

La possibilité de copier/coller son numéro de carte pour faire des achats depuis son mobile, ou son RIB. Fini les PDF pénibles à lire et à recopier ;

D’envoyer ou demander de l’argent via un simple SMS.

Bref, on sent que l’application a été faite par des personnes qui savent ce qu’on attend vraiment d’une application bancaire au quotidien.

Au fait, comment on change de banque ?

L’inscription à Orange Bank est très simple, elle se passe en ligne ou dans une boutique Orange et ne demande que quelques minutes. Pour finaliser l’inscription, il est nécessaire de se munir d’une pièce d’identité (vous devez avoir plus de 18 ans) et d’un justificatif de domicile.

Bon à savoir : depuis la loi Macron de 2017, changer de banque est devenu aussi facile que de changer de forfait mobile ou de fournisseur d’électricité. Les banques se chargent à votre place de communiquer vos nouvelles coordonnées bancaires aux établissements qui disposent d’une autorisation de prélèvements ou de virements. Si vous désirez déplacer vos comptes chez Orange Bank, c’est elle qui se chargera de réaliser toutes les démarches à votre place, donc.

Jusqu’à 80 euros de prime offerts pour l’ouverture d’un compte chez Orange Bank

Ouvrir un compte chez Orange Bank ne coûte rien. Au contraire, cela peut vous permettre de toucher 50 euros, en tant que nouveau client carte Premium. Enfin, si vous optez en plus pour un prélèvement d’au moins une facture Orange sur ce compte Orange Bank, la banque mobile vous offre 30 euros de prime supplémentaire.

Notez pour finir qu’Orange Bank dispose d’un programme de parrainage très intéressant. En parrainant un proche, Orange Bank offre une prime pouvant atteindre 120 euros pour le parrain et 80 euros pour le filleul comme expliqué précédemment. Tous les détails se trouvent sur cette page.