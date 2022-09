Hello bank! : voici les 2 nouvelles offres de bienvenue de la banque en ligne notée 9/10

Jusqu'au 27 octobre, ce sont les deux offres bancaires d'Hello bank! qui vous font bénéficier de cadeaux de bienvenue. Au programme, une prime de 80 euros et une remise de 50 % sur l'offre la plus premium.

Afin d’attaquer la rentrée du bon pied, pourquoi ne pas déplacer ses comptes vers une banque plus complète et moins cher ? C’est très simple de nos jours avec la mobilité bancaire, grâce à laquelle votre nouveau banquier s’occupe de toutes les démarches. Et en ce moment, l’établissement à choisir est définitivement Hello bank !. En effet, la banque en ligne la mieux notée sur Frandroid propose à ses nouveaux clients deux offres de bienvenues attrayantes et complémentaires.

Jusqu’au 27 octobre, il suffit de se laisser guider sur le site Hello bank ! pour bénéficier de :

Pourquoi choisir un compte Hello One ?

Le plus grand avantage d’Hello One face aux banques traditionnelles réside dans les frais de tenue de compte. C’est bien simple, chez Hello One, ils sont entièrement gratuits, sans engagement de durée ni frais de résiliation.

La carte Visa Hello One est, elle aussi, gratuite, sans condition de revenu, dès lors que vous l’utilisez une fois par mois. Elle offre également les paiements à l’étranger sans frais, ainsi que les retraits lorsqu’ils sont effectués dans un distributeur du réseau BNP. On peut donc dire qu’il est très simple de bénéficier des avantages de Hello One sans payer un sou.

Banque en ligne connectée et moderne, Hello bank ! offre d’autres avantages. La carte Visa Hello One est compatible avec les dernières technologies de paiements mobiles, telles qu’Apple Pay et Paylib. Les transactions effectuées s’affichent en temps réel sur une application riche en fonctionnalités. Comme l’agrégation de comptes, qui permet d’avoir un aperçu de toutes ses banques au même endroit. À travers cette application disponible 24h/24, il est aussi possible de gérer du bout du doigt son épargne, son assurance, ses emprunts ou encore ses placements boursiers.

L’autre atout principal de l’offre Hello One, c’est d’appartenir au réseau historique BNP Paribas. De cette manière, les clients peuvent être accompagnés par des conseillers basés en France. En outre, un service est dédié aux personnes sourdes ou malentendantes. Et il est possible d’aller déposer ses chèques ou ses espèces en agence, un fait rare pour une banque en ligne.

Toute souscription à Hello One avant le 27 octobre vous permet d’obtenir une prime de bienvenue de 80 euros.

Quels sont les + de l’offre Hello Prime ?

En parallèle de la gamme Hello One, Hello bank ! met à disposition une offre « premium » : Hello Prime. Elle octroie une palette d’options plus avancées en matière de paiements. Les abonnés ont notamment accès au débit différé, qui permet de régler tous ses achats par carte bancaire d’un seul coup en fin de mois. On retrouve également des plafonds de retrait et de paiement plus conséquents, basé sur les revenus nets. Mais aussi des virements SEPA en moins de 10 secondes, des retraits au distributeur sans frais à l’international, et une carte virtuelle Hello Prime active immédiatement. Une option à privilégier pour des paiements en ligne plus sécurisés.

Choisir la gamme Hello Prime est aussi avantageux en termes de services, avec par exemple la mise à disposition d’une facilité de caisse. Expliqué simplement, il s’agit d’une autorisation de découvert sur une courte durée. Les utilisateurs bénéficient également d’une assistance dans de nombreuses situations : dépannage en cas de perte de carte à l’étranger, remboursement des frais à la suite d’un voyage annulé… Dernier point, mais non des moindres, les abonnés Hello Prime profitent d’un accès prioritaire au service client.

Il s’agit ainsi d’une offre taillée pour celles et ceux qui en attendent toujours davantage de leur banque en ligne. Elle s’avère abordable pour une offre de son calibre, puisque sa condition d’accès est d’uniquement 1000 € de revenus nets par mois. Son tarif est habituellement de 5 € par mois, mais vous pouvez actuellement profiter de 50 % de réduction la première année si vous souscrivez d’ici le 27 octobre. Une offre qui s’additionne à la prime de bienvenue de 80 euros.