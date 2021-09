Avec Hello Prime, changer de banque est devenu aussi simple que de changer de forfait

Et si changer de banque était devenu aussi simple que changer d'opérateur mobile ? On s'en rapproche, grâce au service d'aide à la mobilité bancaire. Chez Hello bank!, ce service porte le nom d'Hello Start.

Moins chères, plus modernes et dans l’air du temps : les banques en ligne comme Hello bank ! affichent généralement des avantages conséquents face aux banques traditionnelles. Mais voilà, pour beaucoup, changer de banque est encore synonyme de démarches longues et pénibles. Pourtant, depuis la loi Macron de 2017, passer d’une banque à l’autre est devenue beaucoup plus simple. Comme pour les opérateurs de téléphone mobile, ce sont désormais les banques qui prennent en charge une grande partie des démarches à la place de l’utilisateur.

Chaque banque est ainsi tenue de proposer un service d’aide à la mobilité bancaire. Chez Hello bank !, ce service s’appelle Hello Start, et il facilite vraiment le changement de banque. De quoi profiter par exemple très rapidement d’Hello Prime avec 6 mois offerts, l’offre premium d’Hello bank !.

Changer de banque comme on change de forfait mobile

Abonnement Netflix, forfait mobile, passe de transport en commun, prélèvement d’électricité… Chaque mois, ce sont parfois des dizaines de prélèvements automatiques qui sont opérés sur un compte courant. Et pour beaucoup, c’est le frein le plus important pour changer de banque : devoir notifier tous les services avec une autorisation de prélèvement que vos coordonnées bancaires ont changés. Et cela peut prendre beaucoup de temps.

Depuis la loi Macron de 2017 qui est appliquée ces dernières années, les banques peuvent se charger à votre place de communiquer vos nouvelles coordonnées bancaires aux établissements avec une autorisation de prélèvements ou de virements. Cela s’appelle le service d’aide à la mobilité bancaire, et chez Hello bank ! il se nomme Hello Start. Vous pouvez en profiter directement sur le site d’Hello bank !, et il est entièrement gratuit.

Comment profiter d’Hello Start, le service d’aide à la mobilité bancaire

Une fois votre compte créé chez Hello bank !, la banque en ligne dispose d’une page dédiée à son service d’aide à la mobilité bancaire. Il suffit de s’inscrire à Hello Start pour profiter du service que ne s’applique qu’au compte courant. La banque en ligne va alors vous demander quels sont les services qu’elle a besoin de contacter afin de leur transmettre vos nouvelles coordonnées bancaires à votre place.

Ce qui est pratique, c’est qu’Hello Start regroupe tous les services selon différentes catégories afin de ne rien oublier : allocations, impôts, transports, téléphonie, etc. Vous pouvez également chercher les établissements un à un, si vous savez déjà lesquels vous avez besoin de contacter. Il ne reste ensuite qu’à renseigner l’adresse de ces établissements et vos références client. Une fois les établissements sélectionnés, il est alors possible de connaître l’avancement de la demande, jusqu’à ce qu’elle soit définitivement prise en compte.

Hello bank ! indique que les informations sont transmises entre 1 et 5 jours aux organismes concernés. La prise d’effet des nouvelles coordonnées bancaires peut prendre jusqu’à 45 jours, mieux vaut alors s’y prendre en avance.

Changer de banque pour Hello Prime

Il y a quelques mois, Hello bank ! a revu son catalogue et propose désormais deux offres, dont Hello Prime. Cette dernière est parmi ce qu’il se fait de mieux en matière de banque en ligne. Voici ce qu’elle propose contre 5 euros par mois :

une carte Visa avec paiements et retraits sans frais partout dans le monde , dans toutes les devises

, dans toutes les devises une application moderne, avec visualisation en temps réel des transactions, blocage et déblocage des cartes bancaires, catégorisation des dépenses, etc.

virements instantanés gratuits

compatibilité paiement mobile avec Apple Pay, Paylib et LyfPay

accès prioritaire au service client

bon nombre d’assurances et d’assistance incluses grâce à la carte bancaire Visa

Surtout, Hello bank ! vous propose d’essayer son offre Hello Prime gratuitement pendant 6 mois, soit une belle économie de 35 euros. Si vous désirez essayer le service avant de l’adopter, c’est une promotion plus que bienvenue.