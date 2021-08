4 raisons de choisir l’offre bancaire Hello Prime pour vos vacances à l’étranger

Absence de frais bancaires à l’étranger, assurance pour pallier les éventuels soucis liés à votre voyage ou encore possibilité de générer une carte virtuelle en cas de perte de votre carte physique, voilà les points forts de l’offre Hello Prime.

Depuis 2020, l’offre Hello bank! s’est très largement simplifiée, et s’articule désormais autour de deux produits dédiés aux particuliers : Hello One et Hello Prime.

Disponible pour 5 euros par mois, avec les six premiers mois offerts en ce moment, l’offre Hello Prime adopte un positionnement premium, et dispose à ce titre de nombreux atouts au-delà du simple aspect bancaire. Petit tour d’horizon des raisons qui font d’Hello Prime une offre bancaire idéale pour les voyageurs.

L’offre Hello Prime en bref

5 euros par mois, les 6 premiers mois offerts

Aucuns frais bancaires à l’étranger

Assurance et assistance à l’étranger incluses

Carte virtuelle Hello Prime compatible Apple Pay et Paylib

Gestion simple de la carte et du compte via l’application Hello bank!

Paiements et retraits à l’étranger : pas de frais cachés

Lorsque l’on part en voyage, la gestion des frais bancaires peut vite devenir problématique en gonflant de manière imprévue les dépenses.

Contrairement aux banques traditionnelles, Hello bank! pratique une politique de gratuité des frais bancaires dans ou hors de la zone euro. Le retrait d’espèce tout comme les paiements en devises étrangères sont donc entièrement gratuits, et sans aucuns frais cachés. De quoi éviter les mauvaises surprises au retour des vacances.

Pour ne rien gâcher, la carte Hello Prime donne accès aux réseaux de paiement CB et VISA, implantés dans 200 pays à travers le monde.

Voyagez l’esprit léger grâce à l’assurance et l’assistance incluse

Parce que les vacances ne sont pas exclusivement constituées de moments plaisants, il est important de posséder des garanties en cas de coups durs. Grâce à son assurance et son assistance incluse, l’offre Hello Prime sera là pour vous épauler en toute circonstance.

De nombreuses garanties sont ainsi disponibles dans le pack que propose Hello Prime. En cas de retard ou d’annulation trajet (avion ou train par exemple), de problème avec un véhicule de location ou de perte de bagages, il est possible de bénéficier de remboursements d’une partie des frais engagés.

En cas d’accident ou d’hospitalisation, Hello Prime propose aussi une assistance aux voyageurs très complète, permettant par exemple une avance des frais médicaux ou un rapatriement lorsque cela est nécessaire.

Une assistance qui pourra aussi être utilisée pour faciliter les démarches administratives en cas de perte ou de vol des papiers d’identités, titres de transport ou tout autre document nécessaire à la poursuite du voyage.

Une carte virtuelle pour dépanner en cas de perte ou de vol

Proposée automatiquement à la création de votre compte, la carte virtuelle Hello Prime est une aubaine pour les voyageurs malchanceux. En cas de perte ou de vol de votre carte bancaire physique, vous pouvez ainsi compter sur un moyen de paiement alternatif et sécurisé.

Si cette carte virtuelle ne permet pas de retirer d’argent liquide, elle permet en revanche de régler les achats sur tous les terminaux compatibles avec les solutions de paiement Paylib et Apple Pay.

À noter qu’Hello bank! s’engage aussi à vous envoyer une carte de remplacement provisoire sous 72 h en cas de perte ou de vol.

Gérez votre compte à distance grâce à l’application Hello bank !

Classée parmi les meilleures du marché grâce à sa simplicité d’utilisation et ses nombreuses fonctionnalités, l’application Hello bank! constitue aussi un atout de choc pour les voyageurs.

Que vous ayez besoin de monter temporairement un plafond de retrait ou de paiement, de faire opposition sur votre carte, ou bien tout simplement de vérifier l’état de vos comptes en temps réel, vous pourrez tout faire vous-même, sans intermédiaire, et sans perdre de temps. Cela vous évite de passer par un conseiller, ce que les banques traditionnelles facturent généralement.

Hello bank! est une banque en ligne entièrement dématérialisée qui propose actuellement six mois gratuits sur son offre Hello Prime, proposée habituellement à 5 euros par mois.