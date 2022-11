La banque en ligne la moins chère de 2022 offre 150 euros de prime de bienvenue

Jusqu’au 16 novembre, Fortuneo récompense les nouveaux clients avec une prime de bienvenue record de 150 euros. Un tel bonus est offert pour l’ouverture d’un compte bancaire avec une carte Gold Mastercard. On vous explique comment l’obtenir.

Fortuneo a été qualifiée par pas moins de 4 médias références comme la banque la moins chère de 2022. Bonne nouvelle, elle offre jusqu’au 16 novembre seulement une prime de bienvenue record, de 150 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire.

Un tel montant est versé par Fortuneo aux personnes ouvrant pour la première fois un compte bancaire avec une carte Gold Mastercard (délivrée sous conditions de revenus). Cette prime passe à 70 euros avec une carte Fosfo Mastercard.

Fortuneo ce n’est pas uniquement de belles primes de bienvenue. Opter pour une banque en ligne apporte bien d’autres avantages comme des frais de tenue de compte gratuits, une gestion complète de ses comptes en ligne via l’application dédiée et l’accès à des services bancaires complémentaires. Finalement, Fortuneo s’apparente à une banque traditionnelle, mais sans les contraintes des longues files d’attente aux guichets.

Voici comment profiter de tous les services offerts par Fortuneo, mais aussi et surtout comment obtenir sa prime de bienvenue avec le code promo FTNNOV.

Profiter de la prime de 150 euros chez Fortuneo FTNNOV

Des frais réduits au strict minimum

Le principal atout des banques en ligne comparé aux banques traditionnelles est leur tarification avantageuse. Fortuneo ne fait pas figure d’exception et vous aide à réduire considérablement vos dépenses.

Quelle que soit l’offre de Fortuneo à laquelle vous souscrivez, tous les services essentiels sont inclus dans le forfait :

la carte bancaire, qu’il s’agisse de la Fosfo ou de la Gold Mastercard (sous réserve de réaliser au moins une opération de paiement par mois) ;

les règlements par carte bancaire en France comme à l’international ;

une carte virtuelle éphémère pour payer ses achats en ligne en toute sécurité sans communiquer son numéro de carte bancaire ;

les virements SEPA instantanés.

En prime, les frais d’ouverture et de tenue de compte sont gratuits.

Quelle offre choisir ?

Fortuneo propose deux options, une première standard avec une carte bancaire Fosfo Mastercard et une seconde plus premium avec une carte bancaire Gold Mastercard.

Si opter pour une carte Gold Mastercard nécessite de justifier d’un minimum de 1800 euros nets de revenus par mois, cette carte apporte de multiples avantages au quotidien. Les plafonds de retraits et de paiements sont plus élevés qu’avec la Fosfo Mastercard et surtout, vous avez le choix entre les débits immédiats ou différés.

Vous partez régulièrement en voyage ? La version Gold offre des garanties et assurances supplémentaires pour obtenir des dédommagements en cas d’annulation, de vol, de retard, ou encore de perte de bagages. Les véhicules loués bénéficient aussi d’une assurance dommages.

Une application mobile pratique pour gérer ses comptes au quotidien

L’avantage d’une banque en ligne, c’est que toutes les opérations peuvent se faire à distance. Grâce à l’application mobile Fortuneo (disponible sur Android et iOS), vous pouvez suivre le solde de votre compte et le montant de vos dépenses, mais aussi réaliser des virements. Les titulaires d’une carte Fosfo accèdent en prime à une vision en temps réel de toutes leurs transactions.

Cette application permet aussi d’agir sur sa carte bancaire et de modifier les plafonds de paiement ou de retrait, de désactiver le paiement sans contact, de verrouiller temporairement sa carte ou encore de faire opposition en cas de vol ou de perte.

Elle offre également une vision précise de tous les services souscrits, car Fortuneo ne se limite pas seulement aux comptes courants. Cet organisme propose aussi des services avancés comme les comptes d’épargne, les produits d’assurance-vie, les investissements boursiers et même les crédits personnels ou immobiliers.

Une ouverture de compte simple et rapide

Aussi complète soit-elle, l’offre de Fortuneo peut être souscrite intégralement en ligne en quelques minutes. Pour ce faire, il suffit de :

Remplir un formulaire en ligne vous demandant de renseigner votre nom, vos adresses postale et électronique, ainsi que votre numéro de téléphone ;

Signer électroniquement la demande ;

Transmettre les pièces justificatives directement depuis le site de Fortuneo : justificatif d’identité, avis d’imposition, justificatifs de domicile et de revenus, RIB pour le premier versement sur le nouveau compte.

Jusqu’au 16 novembre, quelle que soit l’offre choisie, n’oubliez pas de préciser le code FTNNOV au moment de la souscription afin de profiter de la prime de 150 euros avec la carte Gold Mastercard et 70 euros avec la carte Fosfo.

Une autre étape clé est indispensable pour recevoir son cadeau de bienvenue. Une fois le compte bancaire actif, il est impératif de réaliser au moins 5 paiements avec sa carte bancaire dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du compte.

Profiter de la prime de 150 euros chez Fortuneo FTNNOV

Consulter les mentions légales de l’opération.