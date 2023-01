Yomoni : diversifiez votre épargne avec cette solution 100 % en ligne

Et si vous déposiez vos économies ailleurs que sur un livret A ? Grâce à son expertise, la fintech Yomoni vous aide à trouver le placement idéal, même si vous n'y connaissez rien.

Parce qu’il constitue une épargne liquide, sans risque et sans frais, le livret A a conquis près de 85 % des ménages selon l’INSEE. Mais son taux d’intérêt limité à 2 % et l’inflation qui atteint désormais plus de 6 % poussent de plus en plus de personnes à diversifier leur épargne. Encore faut-il s’y retrouver.

Yomoni aide justement les néophytes (mais également les plus aguerris) à trouver le placement financier qui leur convient le mieux. Une solution 100 % en ligne, composée d’experts, qui a toutes les cartes en main pour gérer votre épargne.

En ce début d’année, Yomoni rembourse une partie de vos frais de gestion (offre soumise à conditions). Jusqu’au 7 avril, avec le code promo Ymoni22, vous pouvez économiser jusqu’à 350 euros de remise sur ces frais.

*Tout investissement financier peut comporter des risques de perte en capital.

Qui est Yomoni ?

Lancé en 2015, le leader de la gestion d’épargne en ligne compte déjà à son actif plus de 50 000 contrats, soit près d’un milliard d’euros sous mandat de gestion. Alors qu’il faut généralement choisir entre les conseils personnalisés d’une société de gestion ou d’une banque et la souplesse d’une solution en ligne, Yomoni a cherché à rassembler le meilleur des deux mondes.

Comme un établissement traditionnel, cette entreprise dispose d’une équipe d’experts chargée de vous conseiller en matière de produits financiers, et surtout de piloter votre portefeuille d’investissements. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir des connaissances pointues en la matière pour se lancer.

La praticité et la simplicité étant les maîtres-mots de Yomoni, la fintech propose en prime une application éponyme complète, disponible sous iOS et Android. Celle-ci est utile à toutes les étapes de l’investissement :

en amont de toute souscription, cette application vous propose de répondre à un questionnaire rapide en vue de déterminer votre profil d’investisseur et de vous proposer des produits adaptés à vos besoins et au niveau de risque souhaité ;

une fois les investissements réalisés, vous pouvez suivre leurs performances en temps réel à l’aide de graphiques interactifs. Vous pouvez aussi visualiser toutes les opérations réalisées par les gestionnaires ;

à tout moment, vous pouvez programmer via l’application des versements supplémentaires (ponctuels ou récurrents) sur des contrats existants (PER, assurance-vie) ou encore demander le retrait d’une partie des fonds.

Autre atout majeur de Yomoni : sa tarification. C’est actuellement l’une des plus compétitives du marché. La fintech n’applique aucuns frais d’entrée, n’impose aucune durée d’engagement et limite les frais de gestion à 1,6 % du montant investi. En sachant que moins les produits souscrits sont risqués et plus ces frais sont réduits.

Des produits d’épargne pour tous

Placements à court ou long terme, avec ou sans risque, investissements responsables : Yomoni dispose d’une offre variée, adaptée à tous les profils. Ces produits peuvent prendre la forme d’un Plan d’Épargne Retraite (PER), d’un Plan d’Épargne en Actions (PEA), d’un compte titre, ou encore d’une assurance-vie. Environ 40 % des Français en possèdent déjà une, notamment pour la fiscalité avantageuse qu’elle apporte.

Yomoni permet à ce titre d’ouvrir un contrat d’assurance-vie avec un capital de départ de 1 000 euros et n’exige aucun versement par la suite. Ce type de placement peut prendre différentes formes. Les plus frileux sélectionnent une version prudente de l’assurance-vie, tandis que les plus avertis choisissent des produits plus offensifs. Yomoni propose même à ceux qui le souhaitent une indexation sur les grands indices boursiers (ETF).

Pour souscrire à une assurance-vie, inutile d’être un expert. Yomoni sélectionne pour vous les placements qui correspondent à vos objectifs. Vous pouvez à tout moment rajouter des fonds ou les récupérer sans frais additionnels.

Depuis la création de Yomoni en 2015, ses contrats d’assurance-vie les plus offensifs ont pu atteindre des rendements annualisés de 6,5 %, bien loin des 2 % du Livret A. Néanmoins, il est important de garder à l’esprit que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et que tout support d’investissement représente un risque de perte en capital. C’est pourquoi les experts de Yomoni accompagnent chaque client dans la sélection de leurs investissements.

Une souscription simple et totalement en ligne

Yomoni met tout en œuvre pour faciliter l’accès à des produits d’épargnes complexes aux plus novices. Cette simplicité est visible dès la souscription, qui se déroule entièrement en ligne.

Après avoir rempli le formulaire déterminant votre profil de risque sur le site ou sur l’application Yomoni, vous êtes mis en relation avec des experts pour choisir les produits qui vous conviennent. Il suffit ensuite d’envoyer sous format numérique vos justificatifs d’identité, de domicile, de ligne mobile, ainsi que votre RIB et le tour est joué.

Et pour récompenser toutes les nouvelles souscriptions, jusqu’au 7 avril, Yomoni lance une belle offre de remboursement sur ses frais de gestion (soumise à conditions), qui peut atteindre 350 euros avec le code promo Ymoni22.

