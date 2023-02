Déçu par le livret A ? Des alternatives existent pour valoriser vos économies

Votre livret A ne vous suffit plus ? Et si vous vous tourniez vers des solutions de placement personnalisées comme celles de Mon Petit Placement ? Secteur de la tech, santé, environnement, immobilier… Vous pouvez même choisir quel secteur de l'économie soutenir.

Au premier février, le taux d’intérêt du livret A a été revalorisé en passant de 2 à 3 %. Si cela reste une bonne nouvelle, il n’en reste pas moins que ce taux est bien loin de compenser l’inflation qui s’élève, d’après les derniers chiffres de l’Insee, à 6 %.

Le mois de janvier est déjà passé, et il a peut-être apporté dans son sillage une prime à investir. Et ce n’est pas le livret préféré des Français qui va lui offrir la meilleure valorisation. Il peut donc être intéressant de diversifier son épargne en se tournant vers d’autres solutions comme celles proposées par Mon Petit Placement.

Vous pouvez ainsi investir votre argent par l’intermédiaire d’une assurance-vie, un placement “couteau suisse” idéal quel que soit votre âge et vos projets.

Il propose en effet plusieurs avantages :

Votre épargne n’est pas bloquée ;

si vous attendez au moins 8 ans pour le récupérer, la fiscalisation est sensiblement plus faible.

L’assurance-vie est donc un investissement particulièrement attractif lorsqu’il s’agit de constituer un capital sur le long terme, la preuve : un français sur deux en possède une.

Diversifier l’investissement de ses économies : pourquoi et comment ?

Lorsque l’on décide de diversifier son épargne, beaucoup de questions se posent. Où placer son argent ? Avec quels risques ? Et comment être certain que ceux qui vont gérer cette épargne s’y connaissent bien ? Pour chacune de ces questions, Mon Petit Placement a une réponse. Pensé pour ceux qui veulent faire fructifier leur épargne à leur image, le site propose un portefeuille d’investissement avec divers taux de risques, des plus modérés aux plus audacieux.

En 2021, le produit avec l’exposition au risque la plus faible (le volontaire) enregistrait un taux d’intérêt de 3,95 %. Soit bien plus que celui affiché par le livret A.

Lors de ces dernières années, les portefeuilles les plus offensifs ont pu, quant à eux, engendrer en moyenne 12 % de rentabilité sur une période de 5 à 8 ans. Preuve que la patience paie.

Attention cependant, il est important de garder à l’esprit que les performances passées ne présagent pas des performances futures.

Autre avantage des services de Mon Petit Placement : vous pouvez choisir quel montant initial investir (à partir de 300 euros) et à quelle fréquence vous comptez alimenter ce placement, dès 100 euros par mois.

Un véritable accompagnement

Pour vous aider à y voir plus clair dans ses placements, Mon Petit Placement met à disposition de ses clients des experts du domaine qui vous aident à optimiser le rendement de vos investissements. La fintech propose un véritable accompagnement personnalisé.

Dès l’inscription, vous aurez à compléter un questionnaire vous permettant de définir quel profil d’investissement vous correspond le mieux selon la durée, l’objectif et l’appétence au risque. Mon Petit Placement vous envoie alors une vidéo de présentation précise correspondant à votre profil pour vous expliquer comment investir efficacement vos deniers.

Les experts de Mon Petit Placement prévoient des rendez-vous réguliers pour faire le point avec vous sur vos investissements, leur rendement, et vous aider à mieux optimiser votre épargne disponible sur le site.

Par ailleurs, en cas de question, leur site bénéficie d’un chat disponible 7 jours sur 7 via lequel des conseillers vous répondent rapidement et efficacement.

Enfin, un atout non négligeable pour Mon Petit Placement : son application mobile. Simple et intuitive, elle vous permet de consulter l’état de vos portefeuilles à tout moment, en un tournemain.

Investir dans des secteurs qui ont du sens

Rappelons qu’investir avec Mon Petit Placement revient à ouvrir une assurance-vie. Cela veut dire que l’argent que vous y déposez est confié à un gestionnaire de portefeuilles qui choisit une sélection de produits financiers, en accord avec vos objectifs.

Mais pas n’importe lesquels puisque l’entreprise vous permet de choisir des secteurs qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez ainsi décider du domaine dans lequel vous souhaitez investir : climat, santé, nouvelles technologies, solidarité, etc.

Une offre de bienvenue pour réduire ses frais

Pour l’ensemble de ces services complets et personnalisés, Mon Petit Placement prélève une commission, seulement si vos placements performent. Et c’est là le gros atout de ce service français. Aucuns frais d’entrée, de sortie, de versement ou d’arbitrage ne sont appliqués sur vos placements (quelques frais peuvent cependant s’appliquer sur les portefeuilles immobiliers).

Mon Petit Placement se commissionne sur la plus-value, en fonction du montant investi et du niveau de performances. Mais grâce au code FRANDROID40, vous pouvez réduire de 40 % vos commissions à la performance la première année.