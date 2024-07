Un compte épargne avec un taux boosté : cette néobanque vous aide à préparer la rentrée

Un compte épargne gratuit, une carte de paiement et des intérêts versés une fois par semaine : la banque en ligne bunq a trouvé une solution tout-en-un pour vous aider à épargner facilement et sans contrainte.

Pour se constituer une épargne, il faut habituellement au moins deux comptes distincts : un pour gérer le quotidien et l’autre pour l’épargne ou les placements. Mais pas chez bunq. Avec son abonnement « Easy Savings », la banque en ligne européenne réunit tout ce dont vous avez besoin en un seul et même compte.

S’il fonctionne en certains points comme un compte courant, celui-ci présente la particularité de générer automatiquement jusqu’à 3,36 % d’intérêts (*) sur vos nouveaux dépôts, et ce, jusqu’au 31 décembre 2024. Mieux, la somme est créditée non pas annuellement, mais une fois par semaine. Pour couronner le tout, cette formule est gratuite et inclut une carte de paiement virtuelle. Enfin, une offre d’épargne qui se démarque du lot et fait réellement du bien à votre portefeuille.

Un compte épargne qui vous rapporte sans effort

Se constituer une épargne requiert une certaine organisation. En plus de bien maîtriser son budget, il faut penser chaque mois à virer des fonds pour alimenter vos livrets. Sans compter les rapatriements en urgence en cas de dépenses imprévues.

La banque en ligne bunq a trouvé une solution pour lever toutes ces contraintes : sa formule « Easy Savings ». Bien qu’il s’agisse d’un compte épargne, reprend la plupart des avantages d’un compte bancaire traditionnel.

Une carte de paiement virtuelle est en effet fournie sans frais supplémentaires, pour que vous puissiez réaliser vos achats en ligne ou en magasin avec votre mobile. Et si vous voyagez régulièrement à l’étranger, bunq propose pour à peine 9,99 euros par an une carte bancaire physique valable à l’international.

Vous pouvez aussi suivre le solde de votre compte épargne et le montant de vos dépenses mensuelles depuis l’application mobile bunq, disponible sur Android et iOS.

Pour alimenter ce compte épargne, les options ne manquent pas non plus : par virement, par carte bancaire, et même par Apple ou Google Pay, bunq a tout prévu. Car voilà le point fort de cette offre. Plus vous avez un solde conséquent, plus celui-ci vous rapporte.

Chaque semaine, vous touchez automatiquement :

3,36 % d’intérêts (*) sur tous les fonds que vous déposez à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2024 sur votre compte bunq Easy Savings ;

(*) sur tous les fonds que vous déposez à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2024 sur votre compte bunq Easy Savings ; 2,16 % d’intérêts (*) sur le solde déjà existant sur votre compte Easy Savings ;

(*) sur le solde déjà existant sur votre compte Easy Savings ; 2,16 % d’intérêts (*) sur vos encours Easy Savings à compter du 1ᵉʳ janvier 2025.

Contrairement à un livret bancaire, vous n’avez donc pas à attendre la fin de l’année pour les percevoir.

Petit bonus : s’il vous tient à cœur de soutenir les entreprises « vertes », il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet et votre épargne sera réinvestie par la banque dans ce secteur. De plus, chaque fois que vous atteignez un palier de dépenses cumulées de 1000 euros, bunq s’engage à planter un arbre.

5 minutes seulement pour ouvrir un compte épargne depuis son smartphone

Et si vous testiez l’offre « Easy Savings » avec sa carte de paiement virtuelle, sachant qu’elle est gratuite et non engageante ? D’autant que contrairement à la plupart des banques en ligne, bunq n’exige pas un solde minimum ni même un minimum de revenu chaque mois pour devenir client chez elle.

Pour ouvrir un tel compte, c’est simple et surtout très rapide. Il vous suffit de vous munir de votre carte d’identité et de votre smartphone, puis de télécharger l’application bunq sur votre smartphone. Ensuite, la banque vous invite à vous inscrire en indiquant vos coordonnées et en joignant une copie de votre pièce d’identité. Ni plus ni moins.

À noter que bunq vous propose actuellement d’essayer gratuitement pendant 30 jours ses offres les plus premium. Voilà une belle occasion de tester tous les atouts et les services les plus avancés de cette banque en ligne : options internationales, créations de sous-comptes, carte bancaire Mastercard personnalisée, cashback sur les paiements par carte.

* Taux d’intérêt annualisé. Ce taux d’intérêt est susceptible d’être modifié en fonction des décisions politiques monétaires de la BCE (Banque Centrale Européenne)