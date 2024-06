Cette néobanque veut convaincre ses futurs clients en moins d’un mois en misant sur une assurance très pratique

bunq veut convaincre que son offre bancaire est l'une des meilleures du marché. La néobanque propose donc de tester son offre la plus haut de gamme gratuitement pendant un mois... et permet également de profiter d'une assurance voyage premium pendant la période des vacances. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Les vacances d’été approchent enfin. Si vous avez la chance de partir à l’étranger, vous savez que le moindre imprévu peut transformer le séjour en parcours du combattant. Panne de voiture, perte de valise par la compagnie aérienne, séjour à l’hôpital… Toutes ces mésaventures sont encore plus désagréables lorsqu’on les vit à l’étranger, et souvent plus onéreuses. Mais un petit objet du quotidien que l’on a tous dans notre poche peut être un allié de taille lors de ces évènements : votre carte bancaire. Et plus particulièrement les assurances qui l’accompagnent.

Encore faut-il avoir choisi une bonne carte bancaire. C’est le cas de celle de bunq. Dans son offre la plus premium, la néobanque intègre ce qu’il se fait de mieux en matière d’assurance voyage. À quel prix ? Vous pouvez gratuitement l’essayer pendant 30 jours sans engagement, et pourquoi pas l’emmener avec vous lors de votre prochain séjour.

Des assurances pour profiter d’un séjour serein

Incluse dans l’offre Easy Bank Pro XL, l’assurance voyage de bunq couvre une grande partie des tracas pouvant intervenir lors d’un voyage à l’étranger. Pour fournir ce service, la néobanque s’est associée à Qover, une étoile montante belge de l’assurtech qui bouscule actuellement le marché de l’assurance. C’est le gage de profiter d’un service moderne et de qualité.

Plus concrètement, voici tout ce que couvre cette assurance voyage :

les frais de soins d’urgence (jusqu’à 2 500 000 euros), de rapatriement (jusqu’à 1 000 000 d’euros) et d’urgence dentaire (jusqu’à 200 euros) ;

la couverture contre le vol ou la perte de bagages, d’argent ou de documents d’identités (jusqu’à 1 000 euros) ;

une responsabilité civile à hauteur de 1 000 000 d’euros ;

l’annulation ou le raccourcissement du séjour pour certains motifs à hauteur de 3 000 euros ;

le retard du vol (jusqu’à 250 euros) ou des bagages (jusqu’à 340 euros) ;

les coûts liés au vol ou aux dommages d’une voiture de location (jusqu’à 3 000 euros) ;

les soins liés à la pratique d’une activité sportive (jusqu’à 1 000 000 d’euros).

La liste des différents tracas couverts par l’assurance voyage de bunq est longue. Pour les vacances d’été, la néobanque vous propose d’en profiter gratuitement pendant 30 jours afin de partir plus sereinement.

Une néobanque aussi à l’aise en France qu’à l’étranger

Ce n’est pas simplement grâce aux assurances incluses que bunq est une banque particulièrement adaptée pour les personnes qui ont l’habitude de voyager. Et c’est particulièrement le cas des offres Easy Bank Pro et Easy Bank Pro XL, bâties pour répondre à tous vos besoins, que vous vous situez en France ou à l’étranger.

Pour ces offres, bunq ne se contente pas de proposer les paiements ou les retraits (limités à six par mois) à l’étranger. La néobanque vous propose également de générer des comptes avec des IBAN étrangers. Plus particulièrement allemands, irlandais, néerlandais et espagnols. Une particularité rare sur le marché, qui vous permet par exemple de travailler à l’étranger ou de souscrire à un forfait mobile ou box sans ouvrir un compte dans une banque locale.

Mieux : vous pouvez partager toutes ces caractéristiques avec la personne qui vous accompagne lors de votre séjour. Les comptes Easy Bank Pro et Easy Bank Pro XL peuvent être utilisés comme des comptes joints, d’autant qu’ils incluent par défaut trois cartes bancaires physiques sans surcoût.

Une super app pour contrôler ses comptes

C’est une constante chez les néobanques. Leurs applications mobiles sont parmi les meilleures dans l’univers de la finance personnelle, et généralement bien meilleures que celles des établissements traditionnels. Celle de bunq en est un bon exemple, puisqu’elle est l’une des plus complètes du secteur. Disponible sur iOS et Android, elle regorge de fonctionnalités pour conduire votre budget, contrôler vos cartes et placer votre argent.

L’application bunq permet de créer jusqu’à 25 sous-comptes différents, pour placer votre argent en fonction de vos projets. Autant de comptes qui peuvent être ouverts pour anticiper un futur voyage, l’achat d’un nouvel ordinateur portable, ou bien votre prochain dîner dans un restaurant. Tout cet argent mis de côté ne dort pas en attendant d’être dépensé. En effet, bunq accorde une rémunération à hauteur de 1,56 % en euros, ou 3,71 % en USD et GBP, aux comptes d’épargne. Pour les alimenter, il est par ailleurs possible d’arrondir à l’euro supérieur vos achats du quotidien afin de mettre de côté sans s’en apercevoir.

bunq n’oublie pas pour autant de fournir les fonctionnalités les plus attendues des néobanques. En quelques clics, l’application vous permet de créer jusqu’à 25 cartes virtuelles, d’ajouter votre moyen de paiement sur Apple Pay ou Google Pay, de réaliser des virements instantanés ou automatiques ou encore de recevoir de l’argent depuis un simple lien web. Difficile de faire plus complet et plus pratique.

Un compte bancaire disponible gratuitement

La richesse de bunq se retrouve également au niveau des différentes offres disponibles. Au total, cinq options de comptes composent le catalogue de bunq. La première, Easy Card, est totalement gratuite et vous permet de bénéficier d’une carte virtuelle et d’Apple Pay et Google Pay pour les paiements du quotidien. Le compte Easy Bank Pro XL est lui le plus complet de tous et vous permet de profiter, entre autres, de trois cartes bancaires physiques et de l’assurance voyage.

Normalement affichée à 18,99 euros par mois, l’offre la plus premium de bunq est toutefois gratuite pendant 30 jours, et ce sans engagement. L’occasion idéale de tester la qualité des prestations et de profiter de tous les avantages à l’occasion de vacances à l’étranger.