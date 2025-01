Pokémon TCG Pocket : les échanges arrivent, voici comment ça marche

Les joueurs de Pokémon TCG Pocket vont enfin pouvoir échanger leurs cartes. Le célèbre jeu de cartes à collectionner sur mobile s’apprête à déployer cette fonctionnalité très attendue, qui était absente au lancement de l’application.

Vous n’avez toujours pas la carte que vous convoitez depuis plusieurs mois ? Il y a une bonne nouvelle pour vous. Comme l’a annoncé The Pokémon Company dans un communiqué détaillant les modalités de cette mise à jour majeure prévue pour janvier 2025, vous serez bientôt en mesure d’échanger vos cartes sur l’application Pokémon TCG Pocket.

L’introduction des échanges sera toutefois encadrée par plusieurs restrictions importantes. Première limitation : les échanges ne seront possibles qu’entre amis, excluant ainsi les transactions avec des joueurs aléatoires. Les cartes échangées devront également être de même rareté, ce qui empêchera les tractations déséquilibrées entre cartes communes et cartes rares.

Toutes les cartes ne seront pas éligibles aux échanges

Dans un premier temps, seules les cartes issues des collections Genetic Apex et Mythical Island pourront faire l’objet d’échanges, et uniquement celles classées entre 1 et 4 diamants ou possédant une étoile. Les cartes les plus rares du jeu resteront donc, pour le moment, hors du système d’échange.

Autre point notable : chaque échange nécessitera la consommation d’objets spécifiques, bien que la nature exacte de ces ressources n’ait pas encore été précisée. Cette mécanique pourrait impliquer l’utilisation de monnaies virtuelles déjà présentes dans le jeu, comme le Poké gold.

The Pokémon Company a également annoncé qu’une nouvelle série de boosters ferait son apparition ce même mois. Ces nouveaux packs ne seront cependant pas immédiatement intégrés au système d’échange, les joueurs devront donc les obtenir via les méthodes traditionnelles du jeu.

L’équipe de développement se dit particulièrement attentive aux retours des joueurs concernant cette nouvelle fonctionnalité. « Nous souhaitons assurer un équilibre entre la facilité d’utilisation et le plaisir de collection », précise l’entreprise, suggérant que des ajustements pourront être effectués après le lancement.