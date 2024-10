Quel est le point commun entre Pokémon Argent, Hogwarts Legacy, Guitar Hero 3 et Rock Band ?

Une étude dévoile le top des ventes de jeux vidéo aux États-Unis depuis 2000. En 23 ans, le marché compte quelque indéboulonnable.

Le jeu de football américain Madden NFL, GTA et Red Dead Redemption de Rockstar Games, ou Call of Duty. Si vous êtes l’une de ces franchises, vous êtes quasi-assuré d’être numéro 1 des ventes aux États-Unis sur les 23 dernières années.

Le cabinet Circana a publié le top 20 par année des meilleures ventes de jeux vidéo aux États-Unis de 2000 à 2023. Il met en lumière à quel point le marché américain est désormais très stable.

Seulement quatre exceptions

Ainsi, de 2000 à 2023, les franchises Madden NFL, Grand Theft Auto, Red Dead Redemption et Call of Duty s’octroient systématiquement les premières places du podium.

Les exceptions sont très rares. On peut mentionner Pokémon Or et Argent en 2000, Guitar Hero 3 et Rock Band en 2007 et 2008, puis Hogwarts Legacy en 2023.

En descendant dans le classement, on retrouve les autres grandes franchises du secteur : NBA, Elden Ring, Zelda, God of War, Mario Kart ou encore Minecraft.

Ce rapport montre l’importance de ces grandes franchises pour l’industrie, malgré l’arrivée de champions plus récents comme Fortnite.