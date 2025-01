Sega lance un compte unifié pour ses services et jeux

Sega vient d’annoncer le lancement d’un nouveau système de compte unifié, baptisé simplement « Sega Account », destiné à centraliser l’accès à l’ensemble de ses services et jeux en ligne.

Ce nouveau service « Sega Account » permettra aux joueurs de bénéficier de divers avantages lors de l’utilisation des jeux Sega et Atlus. Les titulaires d’un compte recevront des informations exclusives sur les jeux, les événements et les promotions, ainsi que du contenu bonus spécial.

Pour marquer le lancement, Sega offre déjà une première récompense aux utilisateurs : une tenue spéciale Kazuma Kiryu dans le prochain Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, dont la sortie est prévue pour le 20 février 2025. Les joueurs de Phantasy Star Online New Genesis pourront également obtenir des bonus en liant leur compte.

Le compte Sega va centraliser vos données de jeu

Le service permettra prochainement aux joueurs de consulter leurs statistiques de jeu, à l’image des rapports annuels proposés par PlayStation, Nintendo et Xbox. La plateforme s’intégrera avec différents écosystèmes, permettant la connexion aux comptes PlayStation, Xbox, Steam et Nintendo, avec une compatibilité Epic Games à venir.

Cette initiative pourrait être liée au mystérieux projet « Super Game » de Sega, mentionné dans un rapport financier d’octobre 2022. Selon Haruki Satomi, PDG de Sega, ce projet ambitieux vise à créer un titre global d’envergure, prévu pour l’année fiscale se terminant en mars 2026.

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour Sega, qui a récemment dévoilé cinq nouveaux projets basés sur ses franchises classiques lors des Game Awards 2023 : Crazy Taxi, Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe et Streets of Rage. Le Sega Account pourrait servir de point d’entrée unifié pour ces futures sorties.

Shuji Utsumi, président et directeur des opérations de Sega, a récemment évoqué un retour aux racines « rock & roll » de l’entreprise, suggérant une volonté de reconquérir l’esprit rebelle qui caractérisait autrefois la marque.