Ce forfait 5G 80 Go est tout simplement le moins cher du moment

Ancêtres des forfaits mobiles traditionnels, les offres prépayées retrouvent une nouvelle jeunesse grâce à Lyca. Pour seulement 7,99 euros par mois, l’opérateur vous promet une belle enveloppe de données mobiles, le support de la 5G et surtout une grande flexibilité.

Voilà une offre qu’on voit très rarement : Lyca vient de lancer un nouveau forfait 5G à très bas prix. Son offre 5G de 80 Go est à 7,99 euros par mois à peine. Cette formule rassemble la plupart des atouts des forfaits à abonnement, mais à un prix exceptionnellement bas, sans engagement et sans surcoût caché. Explications.

Un forfait à prix mini, mais généreux

Pour obtenir un forfait mobile à prix plancher, il faut habituellement être prêt à accepter quelques compromis et notamment à faire l’impasse sur la 5G. Sur ce point, Lyca va à contre-courant du marché et affiche des forfaits certes abordables, mais hautement équipés.

Pour 7,99 euros par mois, l’opérateur promet :

les appels et SMS illimités en France Métropolitaine ;

une connectivité 5G incluse sans surcoût grâce au réseau de Bouygues Telecom ;

; 80 Go de données mobiles accessibles en France métropolitaine ;

dont 7,40 Go utilisables depuis l’Union européenne en roaming ;

une option e-SIM pour les propriétaires de smartphones compatibles qui le souhaitent ;

un forfait bloqué, sans aucun surcoût imprévu.

La mode est aux énormes forfaits et il n’est pas rare de voir des offres à plus de 130 Go. Pour autant, 80 Go est bien plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs, les Français ayant une consommation moyenne de 15,9 Go par mois selon l’ARCEP. Avec 80 Go, vous pouvez passer plus de deux heures par jour sur Netflix, découvrir les dernières tendances TikTok et naviguer sereinement sur internet.

Autre atout : cette offre étant sans engagement, vous pouvez décider chaque mois de ne pas la renouveler, de la prolonger pour un mois supplémentaire, ou bien de passer à l’un des autres forfaits Lyca, comme celui de 130 Go à 12,99 euros par mois.

Avec son prix plancher et le niveau de services proposés, cette offre s’inscrit donc comme l’une des plus compétitives du moment.

Comment fonctionne un forfait prépayé ?

Oubliez tout ce que vous savez sur les cartes prépayées, si prisées par les seniors à l’aube des années 2000. Lyca les fait renaître et s’adapte comme il se doit aux nouveaux besoins des mobinautes, au point que ces nouvelles offres se rapprochent étroitement des forfaits classiques.

Tout d’abord, les forfaits prépayés proposés par Lyca se souscrivent directement en ligne. Vous n’aurez donc pas à courir à travers la ville à la recherche d’un point de vente partenaire. Une fois sur le site de l’opérateur, vous choisissez votre offre puis indiquez vos coordonnées avant de procéder au paiement de la première mensualité.

Comme pour n’importe quel forfait, vous pouvez opter pour la conservation de votre numéro, simplement en indiquant votre code RIO (disponible en appelant le 31 79 depuis la ligne concernée). La carte SIM vous est ensuite envoyée par courrier. Vous pouvez même opter pour une e-SIM si votre smartphone est compatible avec cette technologie. C’est notamment le cas des iPhone et des Pixel.

Ensuite, vous utilisez votre forfait classiquement. Cette offre étant bloquée, aucun risque de voir votre facture exploser suite à des appels surtaxés ou à un dépassement de votre enveloppe de données mobiles. Voilà un moyen simple et efficace de maîtriser votre budget sans jamais excéder les 7,99 euros par mois.

En prime, à la fin du mois, vous n’avez pas à vous préoccuper d’acheter systématiquement une recharge, car Lyca propose le renouvellement automatique. Un fonctionnement simple et pratique donc.