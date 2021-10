Deezer Flow Moods : la musique adoucit désormais l’humeur

Deezer lance une nouvelle fonction pour proposer des playlists personnalisées et adaptées à vos humeurs.

Vous êtes plutôt de bonne ou de mauvaise humeur ce matin ? Lancez Deezer et vous allez le savoir. Le service de streaming musical a annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Flow Moods.

Il s’agit en fait d’une nouvelle catégorie dans la partie Flow de l’app. Cette fonction, lancée en 2014, propose des sélections idéales basées sur les titres favoris des utilisateurs alliés à des suggestions faites par l’algorithme de Deezer. Moods va aller encore plus loin en proposant de jouer de la musique basée sur votre humeur.

De la musique personnalisée et adaptée à chaque moment

Une personnalisation encore plus forte se dessine donc avec Flow Moods. Cela prendra l’apparence d’une « roue intelligente » colorée avec plusieurs catégories correspondant à des humeurs possibles (mélancolie, zen, motivation, chill, fête, toi & moi). En choisissant une catégorie, Deezer va alors concocter une playlist adaptée à partir de vos données d’écoute, de suggestions des programmateurs de la plateforme, le tout parsemé d’une dose d’algorithmes.

Il en résultera évidemment un mix de vos morceaux préférés et de nouveautés à découvrir. Pas de panique, chaque catégorie ne correspond pas à une seule playlist et Deezer promet que des recommandations et des adaptations à vos dernières écoutes permettront de faire des évolutions en temps réel.

Six « humeurs » sont donc proposées :

Toi & Moi : pour créer une ambiance romantique avec des titres à écouter à deux.

: pour créer une ambiance romantique avec des titres à écouter à deux. Motivation : idéal pour les entraînements sportifs avec des titres positifs et rythmés.

: idéal pour les entraînements sportifs avec des titres positifs et rythmés. Zen : l’instant détente pour le week-end, l’après-midi ou l’apéro entre ami avec des sons harmonieux.

: l’instant détente pour le week-end, l’après-midi ou l’apéro entre ami avec des sons harmonieux. Mélancolie : la playlist pour les ruptures, les moments en solo ou nostalgiques. La recommandation de Deezer : « Ne pas écouter plus d’une heure par jour ! ».

: la playlist pour les ruptures, les moments en solo ou nostalgiques. La recommandation de Deezer : « Ne pas écouter plus d’une heure par jour ! ». Chill : pour se couper des pensées parasites et se concentrer.

: pour se couper des pensées parasites et se concentrer. Fête : ambiance dancefloor en vue.

Comment utiliser Flow Moods ?

Il faut déjà avoir utilisé l’application Deezer et avoir en favoris au moins 16 titres et/ou artistes. Et évidemment que votre application tourne a minima sur Android 4.4 ou iOS 12.

Cliquez sur l’icône Flow.

La roue multicolore apparaît au-dessus de l’image de l’album en cours de lecture. Sélectionnez l’ambiance musicale souhaitée.

Lancez la playlist

Flow Moods sera disponible à compter du 8 octobre pour tous les utilisateurs.