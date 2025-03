De la musique, mais pas que : Spotify toujours confronté à du contenu porno

Réactif, mais pas suffisamment préventif. C’est un peu ce que l’on retient des mésaventures pornographiques de Spotify. Oui, vous avez bien lu. Depuis plusieurs mois, le géant scandinave de la musique en streaming est confronté à l’ajout de contenus classés X sur sa plateforme. Des contenus que Spotify n’autorise pas, cela va sans dire.

En fin d’année dernière le problème touchait principalement les résultats de recherche, avec l’apparition de vidéos assez peu catholiques dans ces derniers. Comme le rapporte désormais Bloomberg, dont nos confrères d’iGen se font l’écho, du porno semble à présent se frayer un chemin directement au sein des Podcasts les plus populaires du service.

Signe évident que le problème n’a pas été circonscrit, des vidéos sexuellement explicites ont en effet été aperçues au sein du Top Business, mais aussi dans le Top TV & films. Deux charts regroupant certains des podcasts vidéo les plus appréciés de Spotify.

L’apparition de contenus pornographiques dans ces deux Tops, est visiblement assez insidieuse. Bloomberg donne l’exemple d’une vidéo intégrée dans le Top Business sous la forme d’une vignette arborant un masque de Scream. D’apparence anodine, elle déclenchait pourtant la lecture d’un genre de film dont Spotify se passerait bien… et qui aurait plutôt sa place sur l’un de ces quatre sites.

Spotify s’avère néanmoins réactive. Contactée, la firme explique avoir retiré sur le champ les vidéos incriminées, et avoir suspendu toute monétisation ayant pu être engagée sur ces contenus.

Cela dit, l’entreprise paraît à la traine dans sa réponse au phénomène, agissant au coup par coup, sans parvenir (du moins pour l’instant) à enrayer pour de bon la mise en ligne de vidéos X sur son catalogue.

Un paradoxe compte tenu des moyens techniques à la disposition de Spotify, et de la puissance de ses algorithmes.

